Έντονη οργή έχει προκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη η καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση ενός 5χρονου κοριτσιού, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή Εσενγιούρτ. Η αποτρόπαια πράξη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, γεγονός που οδήγησε τις τουρκικές αρχές στην άμεση κινητοποίηση και τη σύλληψη του δράστη. Το περιστατικό έλαβε χώρα ενώ το μικρό κορίτσι επέστρεφε στο σπίτι του, προκαλώντας σοκ και αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία.

Η αποκάλυψη του περιστατικού στην Εσενγιούρτ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό της σεξουαλικής κακοποίησης αφορούσε ένα 5χρονο κοριτσάκι στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης. Το παιδί, τη στιγμή του συμβάντος, επέστρεφε στο σπίτι του έχοντας μαζί του ψωμί, όταν φέρεται να δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα.

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά Ο.Ç., κακοποίησε σεξουαλικά το ανήλικο κορίτσι. Η όλη πράξη καταγράφηκε λεπτομερώς από κάμερα ασφαλείας, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη βίαιη συμπεριφορά του άνδρα προς το παιδί. Το βίντεο δείχνει τον Ο.Ç. να φιλάει βίαια το 5χρονο κορίτσι και να το αγγίζει σε διάφορα σημεία του σώματός του, προκαλώντας έντονη ανησυχία και οργή.

Η κινητοποίηση των αρχών και η ταυτοποίηση

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο και την καταγγελία του περιστατικού, οι τουρκικές αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Η ύπαρξη του βίντεο από την κάμερα ασφαλείας αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση του άνδρα που φέρεται να διέπραξε την αποτρόπαια πράξη.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τα στοιχεία από το οπτικό υλικό, κατάφεραν να εντοπίσουν την κατοικία του υπόπτου. Η διεύθυνση του Ο.Ç. βρισκόταν στη συνοικία Γεσιλκέντ, η οποία ανήκει στην ευρύτερη περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην εν λόγω κατοικία.

Η σύλληψη και οι αντιδράσεις

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης στη συνοικία Γεσιλκέντ, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα με τα αρχικά Ο.Ç. Η σύλληψη του φερόμενου ως δράστη ήρθε ως αποτέλεσμα των εντατικών ερευνών που διεξήχθησαν μετά την καταγγελία και την αποκάλυψη του βίντεο.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα οργής και αγανάκτησης σε ολόκληρη την τουρκική κοινή γνώμη. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν δημόσια την έντονη δυσαρέσκειά τους και ζήτησαν την άμεση και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Μέσω αναρτήσεων, πλήθος χρηστών απευθύνθηκε απευθείας στην τουρκική αστυνομία, καλώντας την να επισπεύσει τις διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του άνδρα. Μία χαρακτηριστική φράση που κυκλοφόρησε ευρέως ήταν: «βρείτε αυτόν τον ανώμαλο πριν τον βρούμε εμείς…», υπογραμμίζοντας την οργή και την απαίτηση για δικαιοσύνη.

Το χρονοδιάγραμμα και η γεωγραφική τοποθεσία

Το αποτρόπαιο περισταστικό της σεξουαλικής κακοποίησης του 5χρονου κοριτσιού καταγράφηκε στις 22 Νοεμβρίου. Η πράξη έλαβε χώρα συγκεκριμένα στη συνοικία Γενικέντ, η οποία αποτελεί μέρος της ευρύτερης περιοχής Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης.

Η σύλληψη του δράστη, του άνδρα με τα αρχικά Ο.Ç., πραγματοποιήθηκε επίσης στην περιοχή Εσενγιούρτ, και πιο συγκεκριμένα στη συνοικία Γεσιλκέντ, όπου εντοπίστηκε η κατοικία του. Οι αρχές ολοκλήρωσαν τις ενέργειές τους με την επιτυχή σύλληψη του υπόπτου, μετά την καταγγελία και την ευρεία δημοσιοποίηση του συμβάντος.

Με πληροφορίες από: Enikos