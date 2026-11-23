Η Φινλανδία προχώρησε σε διπλωματική διαμαρτυρία προς τη Μόσχα, καλώντας τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ελσίνκι τη Δευτέρα (23/11). Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την καταγγελία για παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου από ρωσικό ελικόπτερο. Το περιστατικό σημειώθηκε ανοιχτά της Λόβισα, προσθέτοντας ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Παραβίαση του φινλανδικού εναέριου χώρου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του φινλανδικού υπουργείου Άμυνας, ένα ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας το Σάββατο (21/11). Η παραβίαση καταγράφηκε στις 12:34 τοπική ώρα, στην περιοχή ανοιχτά της πόλης Λόβισα.

Το ρωσικό ελικόπτερο φέρεται να διείσδυσε σε βάθος έως και 4,1 χιλιομέτρων εντός της φινλανδικής επικράτειας. Αυτό το περιστατικό αποτέλεσε τον άμεσο λόγο για την κλήση του Ρώσου πρέσβη στο Ελσίνκι.

Διπλωματική διαμαρτυρία και καταδίκη

Η Φινλανδία προχώρησε σε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία προς τη Μόσχα τη Δευτέρα (23/11), καλώντας τον Ρώσο πρέσβη στο υπουργείο Εξωτερικών στο Ελσίνκι. Η κλήση του πρέσβη γνωστοποιήθηκε μέσω ανακοίνωσης του φινλανδικού υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ.

Η φινλανδική κυβέρνηση καταδίκασε παράλληλα τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις εναντίον αμάχων και πολιτικών υποδομών στην Ουκρανία. Χαρακτήρισε τις ενέργειες της Μόσχας στην Ευρώπη ως «επικίνδυνες και απερίσκεπτες», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Οι «επικίνδυνες και απερίσκεπτες» ενέργειες της Ρωσίας

Το φινλανδικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι οι «επικίνδυνες και απερίσκεπτες ενέργειες της Ρωσίας στην Ευρώπη είναι απαράδεκτες». Αυτή η δήλωση συνδέει τη διπλωματική διαμαρτυρία για την παραβίαση του εναέριου χώρου με την ευρύτερη δραστηριότητα της Μόσχας στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

«Καταδικάζουμε έντονα τον παράνομο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας και την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον πολιτικών στόχων στην Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο. Η Φινλανδία εξέφρασε επίσης την αλληλεγγύη της προς τη Δανία, την Πολωνία και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους της.

Έκκληση για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Στο πλαίσιο της διπλωματικής της αντίδρασης, η φινλανδική διπλωματία επανέλαβε τη θέση της ότι η Ουκρανία έχει δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι στη ρωσική επίθεση. Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα προς τη Μόσχα να τερματίσει άμεσα τον πόλεμο.

Αυτές οι δηλώσεις εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της φινλανδικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία καταδικάζει τις ρωσικές ενέργειες και εκφράζει στήριξη στην Ουκρανία και τους ευρωπαίους συμμάχους.

Το περιστατικό με το φορτηγό πλοίο Sparta II

Η αντίδραση του Ελσίνκι έρχεται δύο ημέρες μετά ένα σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στον Κόλπο της Φινλανδίας. Το ρωσικό φορτηγό πλοίο Sparta II δέχθηκε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες και να παρασυρθεί στα φινλανδικά χωρικά ύδατα.

Το περιστατικό με το ρωσικό ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την επίθεση εναντίον του φορτηγού πλοίου Sparta II, το οποίο βρισκόταν στα διεθνή ύδατα του Κόλπου της Φινλανδίας. Αυτά τα δύο συμβάντα, αν και διαφορετικής φύσης, συνέβαλαν στη συνολική ένταση που οδήγησε στη διπλωματική διαμαρτυρία της Φινλανδίας.

Με πληροφορίες από: Enikos