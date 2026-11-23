Σοκαριστικές στιγμές καταγράφηκαν σε κάμερα ασφαλείας στο δυτικό Λονδίνο, όταν ένα αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε στάση λεωφορείου. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα να παρασυρθούν και να εκτοξευθούν δύο πεζοί που βρίσκονταν στο σημείο. Ο οδηγός του οχήματος εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια και χρειάστηκε η επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης για τον απεγκλωβισμό του.

Το χρονικό της σφοδρής σύγκρουσης

Το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα εκτυλίχθηκε στις 10:56 το πρωί της Παρασκευής, 20ής Νοεμβρίου του 2026, στην περιοχή Σάουθολ του δυτικού Λονδίνου. Η περιοχή του συμβάντος βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Carlisle, ενώ η στάση λεωφορείου στην οποία κατέληξε το όχημα βρισκόταν επί της οδού Lady Margaret.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το αυτοκίνητο, για άγνωστους λόγους, έχασε τον έλεγχο της πορείας του. Αρχικά, ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, το οποίο βρίσκεται δίπλα σε έναν κυκλικό κόμβο, και συνέχισε την ανεξέλεγκτη πορεία του για αρκετά μέτρα. Η πορεία του οχήματος καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας (CCTV), αποτυπώνοντας τη στιγμή που το αυτοκίνητο κινείται ανεξέλεγκτα.

Η δραματική διάσωση των πεζών

Η ανεξέλεγκτη πορεία του οχήματος έλαβε τέλος όταν προσέκρουσε αρχικά σε έναν τοίχο και στη συνέχεια κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στη στάση λεωφορείου. Εκείνη τη στιγμή, δύο πεζοί βρίσκονταν κάτω από το στέγαστρο της στάσης, περιμένοντας.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που ο ένας από τους δύο άνδρες εκτοξεύτηκε βίαια και έπεσε στο έδαφος. Παρά το ισχυρό χτύπημα, ο άνδρας κατάφερε να σηκωθεί σχεδόν αμέσως και να απομακρυνθεί τρέχοντας από το σημείο του ατυχήματος. Ο δεύτερος πεζός παρασύρθηκε επίσης με δύναμη προς τα πίσω λόγω της πρόσκρουσης. Ωστόσο, και αυτός κατάφερε να σηκωθεί και να τρέξει μακριά, αναζητώντας ασφάλεια.

Επέμβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και η κατάσταση του οδηγού

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός του οχήματος βρέθηκε εγκλωβισμένος μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου του. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο του τροχαίου για να παράσχουν βοήθεια και να απεγκλωβίσουν τον οδηγό.

Ο εγκλωβισμένος οδηγός μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι ακριβείς συνθήκες της υγείας των θυμάτων του ατυχήματος, δηλαδή των δύο πεζών και του οδηγού.

Η καταγραφή από κάμερες ασφαλείας

Το όλο περιστατικό, από τη στιγμή που το αυτοκίνητο χάνει τον έλεγχο μέχρι την πρόσκρουση στη στάση λεωφορείου και την αντίδραση των πεζών, καταγράφηκε λεπτομερώς από κάμερα ασφαλείας (CCTV) της περιοχής. Το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα την αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο ατύχημα.

Η καταγραφή αυτή αναδεικνύει την επικινδυνότητα της κατάστασης και την τύχη των δύο πεζών, οι οποίοι, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης και τον άμεσο κίνδυνο, κατάφεραν να αποφύγουν τα χειρότερα και να απομακρυνθούν από το σημείο με τα πόδια.

Με πληροφορίες από: Newsit