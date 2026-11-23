Ένας δάσκαλος στο Βερολίνο της Γερμανίας ισχυρίζεται ότι υπέστη σοβαρό πρόβλημα στην ακοή, αναπτύσσοντας εμβοές και υπερακουσία, μετά από ένα περιστατικό όπου μαθητές της δεύτερης τάξης τραγουδούσαν δυνατά στην τάξη. Η υπόθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής, έφτασε στα δικαστήρια, με τον εκπαιδευτικό να ζητά την αναγνώριση του προβλήματος ως εργατικού ατυχήματος. Ωστόσο, το Ανώτερο Κοινωνικό Δικαστήριο του Βερολίνου απέρριψε την αίτησή του, βασιζόμενο στην κρίση ειδικών που θεώρησαν απίθανη τη βλάβη.

Η πρωτοφανής υπόθεση στο Βερολίνο

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει συζητήσεις στη Γερμανία, αφορά έναν εκπαιδευτικό ο οποίος υποστηρίζει ότι η ακοή του επηρεάστηκε ανεπανόρθωτα από τον θόρυβο στην αίθουσα διδασκαλίας. Ο δάσκαλος μήνυσε το σχολείο του, επιμένοντας ότι το τραγούδι των μαθητών, σε συνδυασμό με τις συνοδευτικές ενέργειες, ήταν η άμεση αιτία της πάθησής του.

Οι ισχυρισμοί του εκπαιδευτικού επικεντρώνονται στο γεγονός ότι η έκθεσή του σε υψηλής έντασης ήχους, προερχόμενους από το δυναμικό τραγούδι των μαθητών, του προκάλεσε προβλήματα υγείας. Η νομική του προσπάθεια είχε ως στόχο την αναγνώριση αυτής της κατάστασης ως εργατικού ατυχήματος, κάτι που θα είχε συγκεκριμένες συνέπειες για την ασφαλιστική του κάλυψη.

Το περιστατικό στην τάξη

Το περιστατικό που οδήγησε στην αγωγή εκτυλίχθηκε το 2016. Ο δάσκαλος είχε μεταβεί σε μια τάξη με μαθητές της δεύτερης βαθμίδας, προκειμένου να παραλάβει την τσάντα του. Εκείνη τη στιγμή, οι μαθητές συμμετείχαν σε ένα δυναμικό τραγούδι, ερμηνεύοντας τη γερμανική εκδοχή του γνωστού παιδικού άσματος «If You’re Happy and You Know It», με τίτλο «Wenn du fröhlich bist».

Το τραγούδι δεν ήταν απλώς φωνητικό, αλλά συνοδευόταν από έντονες χειρονομίες και κινήσεις που ενίσχυαν τον θόρυβο στην αίθουσα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές χτυπούσαν τα πόδια τους, πηδούσαν, χτυπούσαν παλαμάκια και η δραστηριότητα κορυφώθηκε με δυνατές επευφημίες. Αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα με τον δάσκαλο, ήταν αυτό που οδήγησε στην επιδείνωση της ακοής του.

Η διάγνωση και η αίτηση για εργατικό ατύχημα

Λίγες ημέρες μετά το συμβάν στην τάξη, ο τότε 43χρονος δάσκαλος επισκέφθηκε τον ωτορινολαρυγγολόγο του για εξετάσεις. Η διάγνωση του ειδικού ήταν εμβοές, καθώς και υπερακουσία. Η υπερακουσία αποτελεί μια ακουστική διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από δυσανεξία ή υπερευαισθησία σε συνηθισμένους ήχους, οι οποίοι γίνονται αντιληπτοί ως υπερβολικά δυνατοί, ενοχλητικοί ή ακόμα και επώδυνοι για το άτομο που πάσχει.

Πεπεισμένος ότι ο έντονος θόρυβος που βίωσε στην αίθουσα διδασκαλίας ήταν η αποκλειστική αιτία της διάγνωσης των εμβοών και της υπερακουσίας, ο δάσκαλος υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση του περιστατικού ως εργατικού ατυχήματος. Αυτή η ενέργεια έγινε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψή του στον γιατρό, σηματοδοτώντας την έναρξη της νομικής του διαμάχης.

Η δικαστική διαμάχη και οι αποφάσεις

Η αίτηση του δασκάλου για αναγνώριση του περιστατικού ως εργατικού ατυχήματος απορρίφθηκε αρχικά από το ταμείο ασφάλισης ατυχημάτων. Αυτή η απόφαση οδήγησε τον εκπαιδευτικό να προσφύγει στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας αγωγή ενώπιον του Κοινωνικού Δικαστηρίου του Βερολίνου. Ωστόσο, η αγωγή του δεν είχε επιτυχία, καθώς το δικαστήριο δεν δικαίωσε τους ισχυρισμούς του.

Στη συνέχεια, η υπόθεση εκδικάστηκε στο Ανώτερο Κοινωνικό Δικαστήριο (LSG). Το δικαστήριο αυτό επικύρωσε την απόρριψη της αίτησης του δασκάλου, με απόφαση που εκδόθηκε στις 10 Νοεμβρίου. Οι δικαστές, προκειμένου να καταλήξουν στην απόφασή τους, έλαβαν υπόψη την εκτίμηση ειδικών, οι οποίοι έκριναν απίθανη τη βλάβη στην ακοή του εκπαιδευτικού από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι επόμενες νομικές κινήσεις

Παρά τις δύο αρνητικές δικαστικές αποφάσεις, ο δάσκαλος διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίσει τη νομική του προσπάθεια. Έχει τη δυνατότητα να ζητήσει άδεια από το Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο, προκειμένου να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά και μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις στο μέλλον.

Για να μπορέσουν οι δικαστές να λάβουν μια τελική απόφαση σε ενδεχόμενη νέα προσφυγή, θα πρέπει να διαπιστώσουν με σαφήνεια εάν ο ενάγων εκτέθηκε σε επίπεδα θορύβου που θα μπορούσαν πράγματι να έχουν προκαλέσει τη βλάβη στην ακοή του, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται. Η περαιτέρω εξέταση των στοιχείων και των ειδικών εκθέσεων θα είναι καθοριστική για την πορεία της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit