Οι τουρκικές αρχές προχώρησαν στην έκδοση νέας ναυτικής οδηγίας (NAVTEX), με την οποία δεσμεύουν μία ευρεία θαλάσσια έκταση νότια του συμπλέγματος του Καστελόριζου. Η οδηγία αφορά τη διεξαγωγή υδρογραφικών ερευνών από το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό σκάφος TCG Cesme (A-599) και έχει ισχύ από τις 23 Νοεμβρίου έως και τις 12 Δεκεμβρίου του έτους 2026. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται ως νέα πρόκληση στην ανατολική Μεσόγειο.

Η νέα τουρκική NAVTEX και η διάρκειά της

Η νέα NAVTEX, με αριθμό 1169/26, εκδόθηκε από τις τουρκικές αρχές και δεσμεύει μία σημαντική θαλάσσια περιοχή για σχεδόν τρεις εβδομάδες. Συγκεκριμένα, η δέσμευση ξεκίνησε σήμερα, 23 Νοεμβρίου, και θα διαρκέσει έως και τις 12 Δεκεμβρίου του 2026. Μέσω αυτής της ναυτικής οδηγίας, καλούνται τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν ασφαλή απόσταση από την περιοχή των ερευνών.

Η δέσμευση αυτή σηματοδοτεί μία νέα προκλητική ενέργεια από την Τουρκία στην ανατολική Μεσόγειο, επαναφέροντας στο προσκήνιο τις διαφωνίες και τις διεκδικήσεις που αφορούν την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην ευρύτερη περιοχή.

Το ερευνητικό σκάφος «TCG Cesme» και η αποστολή του

Το σκάφος που θα διενεργήσει τις έρευνες είναι το υδρογραφικό και ωκεανογραφικό «TCG Cesme», με αριθμό αναγνώρισης A-599. Σύμφωνα με το κείμενο της NAVTEX, η αποστολή του «TCG Cesme» επικεντρώνεται στη διενέργεια υδρογραφικών ερευνών.

Το «TCG Cesme» έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για παρόμοιες ενέργειες, και η νέα του εμφάνιση στην περιοχή νότια του Καστελόριζου εντάσσεται στο πλαίσιο των τουρκικών διεκδικήσεων.

Η περιοχή των ερευνών

Η ευρεία θαλάσσια έκταση που δεσμεύεται από τη NAVTEX 1169/26 βρίσκεται νότια του συμπλέγματος του Καστελόριζου. Βάσει των συντεταγμένων που περιγράφονται στη ναυτική οδηγία, το πολύγωνο των ερευνών εκτείνεται δυτικά. Ξεκινά ακριβώς νότια της περιοχής Κας, γνωστής και ως Αντίφελλος, και σε μικρή απόσταση νότια από το σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

Η επιλεγμένη περιοχή για τις υδρογραφικές έρευνες του «TCG Cesme» περιλαμβάνει θαλάσσιες ζώνες που χαρακτηρίζονται ως δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Αυτό προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην τουρκική ενέργεια.

Οι διαφωνίες για τις θαλάσσιες ζώνες

Η νέα αυτή πρόκληση από την Άγκυρα αναδεικνύει εκ νέου τις υφιστάμενες διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας σχετικά με την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο. Οι διεκδικήσεις στην περιοχή του Καστελόριζου αποτελούν ένα διαχρονικό σημείο τριβής στις διμερείς σχέσεις.

Η δέσμευση της συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής για υδρογραφικές έρευνες, σε συνδυασμό με τη χρονική διάρκεια της NAVTEX, υπογραμμίζει την προσπάθεια της Τουρκίας να διατηρήσει ανοιχτά ζητήματα σχετικά με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit