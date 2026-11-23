Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα (23/11) ότι δεν τίθεται προς το παρόν ζήτημα ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει η απαιτούμενη συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών, παρόλο που υπάρχει προοπτική για μελλοντική συμμετοχή της χώρας.

Οι δηλώσεις του κ. Ρούτε πραγματοποιήθηκαν στην ετήσια σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, την 72η κατά σειρά, η οποία διεξάγεται στο Βερολίνο. Νωρίτερα, στην ίδια σύνοδο, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε επαναφέρει το αίτημα της χώρας του για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Η θέση του ΝΑΤΟ για την ένταξη της Ουκρανίας

Ο Μαρκ Ρούτε, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, υπογράμμισε ότι, αν και υπάρχει προοπτική για μελλοντική ένταξη της Ουκρανίας, επί του παρόντος δεν υφίσταται συναίνεση μεταξύ των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ στο θέμα. Ο γενικός γραμματέας διευκρίνισε ότι η προοπτική μελλοντικής συμμετοχής της Ουκρανίας στη Συμμαχία παραμένει ανοιχτή, χωρίς όμως να υπάρχει σήμερα συμφωνία μεταξύ των συμμάχων που θα επέτρεπε να προχωρήσει η διαδικασία.

Ταυτόχρονα, ο κ. Ρούτε τόνισε ότι «το ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ είναι απόφαση που ανήκει αποκλειστικά στο ΝΑΤΟ». Πρόσθεσε ότι υπάρχει απόλυτη σαφήνεια επ’ αυτού εντός της Συμμαχίας, καθιστώντας σαφές πως η απόφαση για τη διεύρυνση της Συμμαχίας είναι εσωτερική υπόθεση των μελών της.

Το αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνθηκε στους συμμετέχοντες στη σύνοδο μέσω βιντεοκλήσης από το Κίεβο. Εκεί, επανέφερε το αίτημά του για ένταξη της χώρας του στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε την καλύτερη λύση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, σε σύγκριση με εγγυήσεις ασφάλειας οι οποίες απλώς μοιάζουν με τη ρήτρα αμοιβαιότητας ή τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Ο κ. Ζελένσκι υποστήριξε ότι η πλήρης συμμετοχή της χώρας του στο ΝΑΤΟ παρέχει ισχυρότερη προστασία και σταθερότητα.

Πιθανές συνομιλίες με τη Ρωσία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη Ρωσία σχετικά με την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία. Διευκρίνισε ότι το εάν αυτή η προοπτική θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης με τη Ρωσία, «είναι ένα ξεχωριστό θέμα, αλλά για να γίνει λόγος για τέτοιες συνομιλίες, θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν συνομιλίες».

Ο κ. Ρούτε χαρακτήρισε «ορθό και λογικό» το γεγονός ότι οι ΗΠΑ καταβάλλουν αυτή τη στιγμή «σημαντικές προσπάθειες» για την έναρξη τέτοιων συνομιλιών, σε στενό συντονισμό με την Ευρώπη και την Ουκρανία. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι «για να δούμε ωστόσο πού θα οδηγήσουν όλα αυτά, θα πρέπει να συνεργαστεί και ο Πούτιν», υπογραμμίζοντας την αναγκαιότητα της συμμετοχής της Μόσχας για την επιτυχία της πρωτοβουλίας.

Η ρωσική πολεμική μηχανή και οι συμμαχίες

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι η Ρωσία συνεργάζεται όλο και πιο στενά με το Ιράν και την Κίνα. Αυτή η ενίσχυση των σχέσεων αποτελεί ένα στοιχείο που παρακολουθείται στενά από τη Συμμαχία, καθώς επηρεάζει τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Επιπλέον, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι η πολεμική μηχανή της Ρωσίας «δουλεύει στο φουλ» ή «λειτουργεί με πλήρη ένταση» και θα συνεχίσει να το κάνει και μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διαρκή στρατιωτική ετοιμότητα από την πλευρά της Ρωσίας.

Το περιστατικό στον πολωνικό εναέριο χώρο

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τους ρωσικούς πυραύλους στην Πολωνία, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι οι συνθήκες της παραβίασης του πολωνικού εναέριου χώρου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί πλήρως. Διευκρίνισε ότι πρέπει ακόμη να εξακριβωθεί εάν η παραβίαση ήταν σκόπιμη, αν και σε κάθε περίπτωση χαρακτήρισε το περιστατικό «επικίνδυνο», με υπαίτιο τη Ρωσία.

Για το ίδιο θέμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους χαρακτήρισε απαράδεκτη την επιθετικότητα της Ρωσίας εναντίον του ΝΑΤΟ και καταδίκασε ρητά τις παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου. Ο εκπρόσωπος δήλωσε: «Στεκόμαστε σταθερά στο πλευρό της Πολωνίας. Είναι σύμμαχοί μας και θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή του εδάφους της Συμμαχίας».

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis