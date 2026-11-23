Το Ιράν αξιώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες την καταβολή αποζημιώσεων ύψους σχεδόν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενο τις συνέπειες του πολέμου που προκάλεσαν και ενέργειες που διέπραξαν κατά το παρελθόν. Οι αξιώσεις αυτές έγιναν γνωστές από έναν δικαστικό αξιωματούχο της χώρας, ο οποίος ανακοίνωσε τις αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.

Παράλληλα με τις διεκδικήσεις από τις ΗΠΑ, η Τεχεράνη έχει κινήσει δικαστικές διαδικασίες και κατά αραβικών χωρών του Κόλπου. Οι αγωγές αυτές αφορούν την κατηγορία ότι οι συγκεκριμένες χώρες επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφός τους ως ορμητήρια για την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Οι αξιώσεις της Τεχεράνης από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθυντή του ιρανικού Κέντρου Νομικών, Χασάν Αμπντολιανπούρ, τα εθνικά δικαστήρια του Ιράν έχουν ήδη εκδώσει αποφάσεις που καταδικάζουν τις ΗΠΑ να καταβάλουν 290 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 265 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι δηλώσεις του κ. Αμπντολιανπούρ μεταδόθηκαν από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της χώρας.

Οι αξιώσεις αυτές, όπως υπογραμμίστηκε, αφορούν όχι μόνο τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά και αμερικανικές ενέργειες που εκτείνονται σε βάθος αρκετών δεκαετιών. Η ιρανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι σχετικές δικαστικές υποθέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών ενεργειών που έχουν διαπραχθεί κατά το παρελθόν, προκαλώντας ζημίες στη χώρα.

Δικαστικές ενέργειες κατά χωρών του Κόλπου

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη έχει καταθέσει αρκετές αγωγές κατά αραβικών χωρών του Κόλπου. Η κατηγορία εναντίον τους είναι ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη τους. Αυτή η χρήση των εδαφών τους φέρεται να έγινε με σκοπό την εξαπόλυση επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Οι δικαστικές αυτές διαδικασίες αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής του Ιράν να διεκδικήσει αποζημιώσεις για ενέργειες που θεωρεί επιβλαβείς για τα συμφέροντά του. Οι αγωγές κατά των χωρών του Κόλπου εντάσσονται στο πλαίσιο των ευρύτερων διεκδικήσεων της Τεχεράνης για αποκατάσταση ζημιών.

Η κατάρρευση της συμφωνίας του Ιουνίου

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται στον απόηχο μιας συμφωνίας που υπεγράφη τον Ιούνιο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Το μνημόνιο συμφωνίας είχε ως στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ των δύο πλευρών και περιλάμβανε συγκεκριμένους όρους για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Ένας από τους όρους του μνημονίου προέβλεπε ότι η Ουάσιγκτον και οι περιφερειακοί εταίροι της θα έπρεπε να καταρτίσουν ένα σχέδιο χρηματοδότησης. Το σχέδιο αυτό θα είχε ύψος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα προοριζόταν για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, στο πλαίσιο των προβλέψεων της συμφωνίας.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ωστόσο, η συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο δεν προχώρησε ως αναμενόταν, καθώς κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η κατάρρευση αυτή οδήγησε σε ένα αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών, αφήνοντας ανοιχτό το μέλλον των σχέσεων.

Έκτοτε, οι συνομιλίες παραμένουν σε στασιμότητα, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι στιγμής κάποια προοπτική επανεκκίνησης ή επίλυσης των εκκρεμοτήτων. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει στην κλιμάκωση των διεκδικήσεων από την πλευρά της Τεχεράνης, όπως φανερώνουν οι πρόσφατες ανακοινώσεις για τις αποζημιώσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit