Το διοικητικό συμβούλιο της NVIDIA ανακοίνωσε την άμεση επαναφορά του συνιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, στη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, καθώς και ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, εννέα ημέρες μετά την αποχώρησή του, και σηματοδοτεί μια αντιστροφή της προηγούμενης στάσης του συμβουλίου.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεση αντίδραση στην αγορά, με τις μετοχές της NVIDIA να εκτινάσσονται κατά 24% μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του Χουάνγκ.

Η ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

Η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στην ηγεσία της NVIDIA θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, μετά την ομόφωνη ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου. Ο Χάρβεϊ Τζόουνς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Nvidia, δήλωσε ότι «το διοικητικό συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο άτομο για να ηγηθεί της Nvidia και ότι η επαναφορά του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των συνεργατών και των πελατών μας».

Ο κ. Τζόουνς πρόσθεσε πως «έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του καθώς θα αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της εταιρείας». Ο ίδιος ευχαρίστησε επίσης την Κολέτ Κρες για την εξαιρετική της προσφορά ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος, πέραν των συνεχιζόμενων αρμοδιοτήτων της ως οικονομικής διευθύντριας της NVIDIA. Ο Χάρβεϊ Τζόουνς θα παραμείνει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ρόλος της αμερικανικής κυβέρνησης και οι διαβεβαιώσεις

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον Χουάνγκ ελήφθη έπειτα από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του. Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με βάση αυτές τις πληροφορίες, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η επανένταξη του κ. Χουάνγκ δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Αυτή η εξέλιξη ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί μετά την παραίτησή του, καθώς μόλις την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Χάρβεϊ Τζόουνς, είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο επαναπρόσληψης του Χουάνγκ. Έξι ημέρες αργότερα, η διοίκηση άλλαξε πλήρως στάση.

Η δήλωση του Τζένσεν Χουάνγκ

Ο Τζένσεν Χουάνγκ δήλωσε ότι δέχεται την επιστροφή του «με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και ανανεωμένη δέσμευση». Πρόσθεσε ότι «είναι τιμή μου να επιστρέφω στην NVIDIA και να ηγηθώ μιας από τις πιο σημαντικές εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης».

Ο κ. Χουάνγκ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της NVIDIA για την εμπιστοσύνη και τη συνεκτίμηση που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ευχαρίστησε επίσης τον Χάρβεϊ Τζόουνς για την ηγεσία του ως Προέδρου, καθώς και την Κολέτ Κρες και το εκτελεστικό προσωπικό για την καθοδήγηση της NVIDIA κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τέλος, ευχαρίστησε τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους ηγέτες του κλάδου, τους συνεργάτες του σε όλο τον κόσμο για την υποστήριξή τους, καθώς και την οικογένειά του, δηλώνοντας ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στη δουλειά.

Η αντίδραση της αγοράς και οι επιπτώσεις

Οι μετοχές της NVIDIA εκτινάχθηκαν κατά 24% μετά την επαναφορά του Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Η επαναφορά του Χουάνγκ θα μπορούσε να επηρεάσει τις προβλέψεις των αγορών που επικεντρώνονται στην ηγεσία της NVIDIA.

Οι αγορές αξιολογούσαν προηγουμένως την πιθανότητα η Κολέτ Κρες να γίνει η μόνιμη διευθύνουσα σύμβουλος, με τις πιθανότητες να αντικατοπτρίζουν τον προσωρινό της ρόλο. Ωστόσο, με την ανάληψη των καθηκόντων του Χουάνγκ, το σενάριο φαίνεται λιγότερο πιθανό, όπως υποδεικνύεται από τις τρέχουσες κινήσεις της αγοράς.

Το ιστορικό της προηγούμενης αποχώρησης

Ο Τζένσεν Χουάνγκ, συνιδρυτής της NVIDIA, είχε προηγουμένως παραιτηθεί στις 11 Νοεμβρίου, εν μέσω έρευνας για τις προσωπικές του σχέσεις. Υπήρχαν επίσης πληροφορίες ότι είχε αποτελέσει στόχο επιχείρησης ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Η Κολέτ Κρες υπηρετούσε ως προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος και οικονομική διευθύντρια της εταιρείας.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει τον Χουάνγκ σηματοδοτεί μια αντιστροφή της προηγούμενης στάσης του και φαίνεται να έχει επιπτώσεις στον συνεχιζόμενο σχεδιασμό διαδοχής στην εταιρεία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos