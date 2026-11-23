Οι διαπραγματεύσεις της COP31 στην Τουρκία ολοκληρώθηκαν την Κυριακή χωρίς την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, γεγονός που προκάλεσε την κατάρρευση των συνομιλιών. Αυτή η εξέλιξη άφησε τους διαπραγματευτές εξαντλημένους και με ερωτήματα για το μέλλον μιας διαδικασίας που επί τρεις δεκαετίες βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Η αποτυχία αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των ετήσιων διασκέψεων του ΟΗΕ.

Αποτυχία συναίνεσης και προβληματισμός για την αξιοπιστία

Για τις μικρές και ευάλωτες χώρες, οι οποίες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, όπως η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα ολοένα συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι ετήσιες διασκέψεις του ΟΗΕ αποτελούν μια κρίσιμη ευκαιρία. Μέσω αυτών των συνόδων, οι χώρες αυτές επιδιώκουν να στρέψουν την προσοχή της διεθνούς κοινότητας στα προβλήματά τους και να διεκδικήσουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη. Οι επιστήμονες συνδέουν αυτά τα φαινόμενα με την αύξηση των εκπομπών άνθρακα.

Η αποτυχία των συνομιλιών στην Τουρκία, η οποία έρχεται να προστεθεί στα ισχνά αποτελέσματα προηγούμενων συνόδων COP, υπογραμμίζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στη διαδικασία. Ο Αντρές Μαρτίν Γκαρίδο Σάντσεθ, διευθυντής Περιβάλλοντος στο υπουργείο Εξωτερικών του Περού, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η αξιοπιστία της διαδικασίας» βρίσκεται σε κίνδυνο, εκφράζοντας την ανησυχία του για την αποτελεσματικότητα των διεθνών προσπαθειών.

Αναζήτηση μεταρρυθμίσεων στη διαδικασία του ΟΗΕ

Ο Σάιμον Στιλ, επικεφαλής του ΟΗΕ για το Κλίμα, ο οποίος εκπροσωπεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών που αποτελεί τη βάση των διεθνών κλιματικών διαπραγματεύσεων, αναγνώρισε την πρόκληση. Παρόλα αυτά, υποστήριξε ότι το σύστημα λήψης αποφάσεων μέσω συναίνεσης μπορεί ακόμη να λειτουργήσει, αν και χρειάζεται περαιτέρω δουλειά και προσαρμογές για να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Ο Στιλ, κατά τη λήξη των συνομιλιών την Κυριακή, δήλωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει σε ενέργειες για την προσέγγιση εξωτερικών ειδικών και διακεκριμένων προσωπικοτήτων. Στόχος είναι να συμβουλεύσουν τον Οργανισμό σχετικά με πιθανούς τομείς μεταρρύθμισης. Ο ίδιος τόνισε ότι θα προωθήσει αυτή την προσπάθεια με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα μετά την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης συνόδου.

Ιστορικό πλαίσιο: Από το Κιότο στο Παρίσι

Η διεθνής κλιματική διπλωματία έχει στο παρελθόν σημειώσει σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες αποτελούν σημεία αναφοράς στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Δύο από τις σημαντικότερες ήταν το Πρωτόκολλο του Κιότο το 1997 και η Συμφωνία του Παρισιού το 2015.

Με το Πρωτόκολλο του Κιότο, οι χώρες συμφώνησαν για πρώτη φορά σε νομικά δεσμευτικούς στόχους για τον περιορισμό των εκπομπών, θέτοντας τις βάσεις για τη διεθνή συνεργασία. Η Συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε το 2015, έθεσε ως φιλόδοξο στόχο τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα που δεν θα υπερβαίνουν τους 1,5 βαθμούς Κελσίου, αναγνωρίζοντας την επείγουσα ανάγκη για δράση.

Ο ρόλος των ΗΠΑ και η παγκόσμια εικόνα

Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στη σύνοδο του Παρισιού και στις πρόσφατες συνομιλίες της Αντάλυας ήταν η απουσία ενεργού συμμετοχής των ΗΠΑ στη διεθνή προσπάθεια για το κλίμα. Το 2015, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στην επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού.

Η COP31 στην Αντάλυα πραγματοποιήθηκε ως η δεύτερη κλιματική διάσκεψη μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή διαδικασία για το κλίμα, μια απόφαση που είχε ληφθεί από τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Η σύνοδος αυτή έλαβε χώρα μετά τη δημοσίευση έκθεσης του ΟΗΕ που προειδοποιούσε ότι ο κόσμος οδεύει προς την υπέρβαση του ορίου του 1,5 βαθμού Κελσίου. Στο μεταξύ, η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Με πληροφορίες από: Topontiki