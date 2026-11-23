Πάνω από 350.000 καταναλωτές στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας έχουν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση, ως αποτέλεσμα ρωσικών επιθέσεων που στόχευσαν ενεργειακές υποδομές. Την ίδια στιγμή, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Ζαπορίζια από ρωσικό πλήγμα σε ιδιωτική κλινική. Παράλληλα, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο στην περιφέρεια του Ροστόφ, το οποίο και τέθηκε εκτός λειτουργίας.

Επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ

Η DTEK, η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία ενέργειας της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (23.11.2026) ότι πάνω από 350.000 καταναλωτές στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Η διακοπή της ηλεκτροδότησης οφείλεται σε ρωσικές επιθέσεις που έπληξαν ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της DTEK στο Telegram, οι ρωσικές δυνάμεις τις δύο τελευταίες ημέρες στόχευσαν τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ. Οι επιθέσεις αυτές προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, οδηγώντας στην εκτεταμένη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Θανατηφόρο πλήγμα σε κλινική στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια, μια πόλη που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ουκρανίας, σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό με ανθρώπινες απώλειες. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένα ρωσικό πλήγμα έπεσε σε ιδιωτική κλινική. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Μιχαήλο Σεμίκιν, έδωσε τον απολογισμό των θυμάτων.

Ο κ. Σεμίκιν διευκρίνισε ότι η κλινική που δέχθηκε το πλήγμα ήταν εκτός λειτουργίας τη στιγμή της επίθεσης. Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού και την ταυτότητα των θυμάτων δεν αναφέρονται περαιτέρω στις διαθέσιμες πληροφορίες, αλλά η είδηση επιβεβαιώνει την απώλεια τριών ανθρώπινων ζωών στην περιοχή.

Ουκρανική επίθεση σε διυλιστήριο στο Ροστόφ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποίησε επίθεση σε ρωσικό διυλιστήριο που βρίσκεται στη νότια περιφέρεια του Ροστόφ. Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών δυνάμεων, μέσω ανάρτησης στο Telegram, ανέφερε ότι το πλήγμα προκάλεσε ζημιές σε μια μονάδα διύλισης καθώς και σε δεξαμενές πετρελαίου.

Το διυλιστήριο που δέχθηκε την επίθεση είναι το Novoshakhtinsk Oil Products Plant, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Νοβοσαχτίνσκ της περιφέρειας του Ροστόφ. Ο Ρώσος κυβερνήτης της περιοχής επιβεβαίωσε την ουκρανική επίθεση και δήλωσε ότι το διυλιστήριο σταμάτησε τη λειτουργία του. Το συγκεκριμένο διυλιστήριο έχει δυναμικότητα 150.000 βαρελιών την ημέρα, και η διακοπή της λειτουργίας του αποτελεί σημαντικό γεγονός.

Πλήγματα σε ρωσικά στρατιωτικά συστήματα

Πέρα από την επίθεση στο διυλιστήριο, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι την ίδια νύχτα έπληξαν και άλλα ρωσικά στρατιωτικά συστήματα. Συγκεκριμένα, στόχευσαν ένα σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου με την ονομασία Pole-21, καθώς και ένα αντιαεροπορικό σύστημα Pantsir.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε το Γενικό Επιτελείο, μετά τα πλήγματα ακούστηκαν εκρήξεις στις εγκαταστάσεις που δέχθηκαν την επίθεση. Επιπλέον, ξέσπασε φωτιά, η οποία ήταν ορατή ακόμα και σε δορυφορικές εικόνες, υποδεικνύοντας την έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν στα ρωσικά στρατιωτικά συστήματα.

Με πληροφορίες από: Newsit