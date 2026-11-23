Στο στόχαστρο κυβερνοεπίθεσης βρέθηκε η επίσημη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης της Κομισιόν, η EU Academy. Το περιστατικό ανακοινώθηκε από τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Ως άμεσο αποτέλεσμα της επίθεσης, η πρόσβαση του κοινού στην πλατφόρμα έχει απενεργοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια άλλων παρόμοιων περιστατικών που έχουν επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μεγάλες εταιρείες διεθνώς το τελευταίο διάστημα, αναδεικνύοντας την αυξανόμενη απειλή των κυβερνοεπιθέσεων.

Η κυβερνοεπίθεση στην EU Academy

Η επίσημη πλατφόρμα διαδικτυακής μάθησης της Κομισιόν, γνωστή ως EU Academy, δέχτηκε κυβερνοεπίθεση, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιστατικό αυτό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών, καθώς η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι αρχές εργάζονται για να κατανοήσουν το πλήρες εύρος και τη φύση της επίθεσης, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας της πλατφόρμας και τη διασφάλιση των δεδομένων. Η έρευνα επικεντρώνεται στην ανάλυση των δεδομένων και των συστημάτων που επηρεάστηκαν.

Άμεσα μέτρα και απενεργοποίηση πρόσβασης

Μετά την αποκάλυψη της κυβερνοεπίθεσης, η πρόσβαση του κοινού στην πλατφόρμα της Κομισιόν έχει απενεργοποιηθεί προληπτικά. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να προστατευθούν τα συστήματα και τα δεδομένα, ενώ παράλληλα εφαρμόζονται εντατικά μέτρα αντιμετώπισης.

Συγκεκριμένα, έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επίθεσης, τον μετριασμό των επιπτώσεών της και τον έλεγχο του συνολικού αντίκτυπου. Αυτά περιλαμβάνουν την εφαρμογή προληπτικών ελέγχων για την αποτροπή περαιτέρω ζημιών, ανιχνευτικών ελέγχων για τον εντοπισμό τυχόν παραβιάσεων και διορθωτικών ελέγχων για την αποκατάσταση της ασφάλειας των συστημάτων.

Προηγούμενο περιστατικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το περιστατικό με την EU Academy δεν είναι το μοναδικό που έχει αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τελευταίο διάστημα. Την περασμένη εβδομάδα, η Επιτροπή είχε δεχτεί μια ακόμη κυβερνοεπίθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης (AI) από τους δράστες.

Στη συγκεκριμένη επίθεση, οι χάκερ είχαν βάλει στο στόχαστρο προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιστατικό αυτό είχε προκαλέσει ανησυχία και είχε οδηγήσει σε ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα εσωτερικά συστήματα της Επιτροπής.

Σειρά επιθέσεων σε μεγάλες εταιρείες διεθνώς

Οι κυβερνοεπιθέσεις δεν περιορίζονται μόνο στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά έχουν επηρεάσει και μεγάλες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις χάκερ σε σημαντικούς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας την ευρεία διάσταση του προβλήματος.

Μεταξύ των εταιρειών που είχαν δεχθεί επιθέσεις συγκαταλέγεται και ο ενεργειακός κολοσσός Equinor, με έδρα τη Νορβηγία. Η εταιρεία εντόπισε κυβερνοεπίθεση που επηρέασε ορισμένα από τα πληροφοριακά της συστήματα, ωστόσο η επίθεση αυτή δεν έπληξε την παραγωγή και τη λειτουργία της. Επιπλέον, έχουν καταγραφεί επιθέσεις εναντίον συνεργατών μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι Visa, Mastercard και JPMorgan Chase, γεγονός που αναδεικνύει την έκταση των απειλών στον κυβερνοχώρο.

Με πληροφορίες από: Newsit