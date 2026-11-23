Μια ευρεία κυβερνοεπίθεση έπληξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οδηγώντας στη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της πλατφόρμας EU Academy. Η εν λόγω πλατφόρμα, ένας κόμβος ηλεκτρονικής μάθησης που φιλοξενεί εργαστήρια και μαθήματα από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τέθηκε εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα, όπως επιβεβαιώθηκε από επίσημο εκπρόσωπο. Οι αρχές στρέφουν τις υποψίες τους σε ένα δίκτυο κακόβουλων παραγόντων που φέρεται να υποστηρίζεται από την Κίνα, ενώ παράλληλα προειδοποιούν για τον κίνδυνο εκστρατειών ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing).

Η κυβερνοεπίθεση και η διαρροή δεδομένων

Η πλατφόρμα EU Academy της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λειτουργεί ως ένας σημαντικός κόμβος ηλεκτρονικής μάθησης, παρέμεινε εκτός λειτουργίας τη Δευτέρα. Η διακοπή της λειτουργίας της οφείλεται σε μια ευρύτερη κυβερνοεπίθεση που αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα και είχε ως στόχο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι «η πλατφόρμα EU Academy έχει επηρεαστεί από την κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε κατά της Επιτροπής». Ο ίδιος τόνισε ότι «αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων των χρηστών της EU Academy». Οι επηρεαζόμενοι χρήστες ενημερώθηκαν για το περιστατικό μέσω της ιστοσελίδας της EU Academy την ίδια ημέρα, λαμβάνοντας γνώση της κατάστασης.

Οι υποψίες για τους δράστες

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποπτεύεται ότι πίσω από αυτή τη μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπίθεση βρίσκεται ένα δίκτυο κακόβουλων παραγόντων που υποστηρίζεται από την Κίνα. Αυτή η εκτίμηση προέρχεται από δύο πηγές με άμεση γνώση της υπόθεσης, οι οποίες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα πληροφοριακά συστήματα της Επιτροπής.

Εντός των κύκλων της Επιτροπής, οι φερόμενοι δράστες έχουν λάβει την κωδική ονομασία «Panda». Αυτή η ονομασία, που χρησιμοποιείται στην κοινότητα της κυβερνοασφάλειας, συνδέει τους δράστες απειλών με τους κρατικούς χορηγούς τους, υποδεικνύοντας στην προκειμένη περίπτωση την Κίνα. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, το ARTEX, κατά την εκτέλεση της επίθεσης.

Το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης και οι συνέπειες

Η κυβερνοεπίθεση έχει εκτεταμένο χρονοδιάγραμμα, καθώς εξακολουθεί να εξαπλώνεται στα πληροφοριακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ και έναν μήνα. Η αρχική ανίχνευση του κακόβουλου παράγοντα στα εσωτερικά δίκτυα της Επιτροπής έγινε από το τμήμα πληροφορικής στις 22 Οκτωβρίου.

Παρά τις προσπάθειες, έναν μήνα μετά την έναρξη της επίθεσης, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ δεν έχει καταφέρει ακόμη να περιορίσει πλήρως την παραβίαση. Αυτή η αδυναμία να ελεγχθεί πλήρως η κατάσταση οδήγησε στην αναγκαστική απενεργοποίηση του ιστότοπου της EU Academy, ο οποίος τέθηκε εκτός λειτουργίας το Σάββατο, προκειμένου να προστατευθούν περαιτέρω τα συστήματα και τα δεδομένα.

Προειδοποιήσεις για τους χρήστες και η συνεχιζόμενη έρευνα

Λόγω της διαρροής προσωπικών δεδομένων των χρηστών της EU Academy, οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για τον αυξημένο κίνδυνο εκστρατειών ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing). Οι χρήστες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επαγρυπνούν για τυχόν ύποπτα μηνύματα ή επικοινωνίες που ενδέχεται να λάβουν, καθώς οι επιτιθέμενοι μπορεί να επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν τα διαρρεύσαντα στοιχεία.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, διευκρίνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος βρίσκεται πίσω από αυτή την επίθεση. Προς το παρόν, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να αποκαλύψει καμία περαιτέρω πληροφορία σχετικά με τους δράστες ή την πορεία της έρευνας, καθώς η διαδικασία βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και απαιτεί πλήρη διακριτικότητα.

Με πληροφορίες από: Enikos