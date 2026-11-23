Ένα σημαντικό κομμάτι της ναυτικής ιστορίας της Αυστραλίας ήρθε ξανά στο φως, καθώς εντοπίστηκε το ναυάγιο του HMCS Spitfire. Πρόκειται για το πρώτο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε στη χώρα με σκοπό να υπηρετήσει τις αυστραλιανές αποικίες. Το πλοίο βυθίστηκε το 1898 και τα απομεινάρια του ανακαλύφθηκαν 128 χρόνια αργότερα, σε μια αξιοσημείωτη σύμπτωση ημερομηνιών, με την είδηση να ανακοινώνεται επίσημα στις 19 Νοεμβρίου του 2026.

Η εντυπωσιακή ανακάλυψη και η σύμπτωση ημερομηνιών

Το HMCS Spitfire εντοπίστηκε στον βυθό ακριβώς την επέτειο της βύθισής του, στις 21 Αυγούστου 2026. Η ανακάλυψη έγινε έπειτα από έρευνες του αυστραλιανού Πολεμικού Ναυτικού, προσθέτοντας μια ξεχωριστή διάσταση στην ιστορία του πλοίου. Η Celeste Jordan, επικεφαλής του τομέα πολιτιστικής κληρονομιάς στην αρμόδια υπηρεσία της πολιτείας του Κουίνσλαντ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «είναι πραγματικά αξιοσημείωτη τύχη το γεγονός ότι το Spitfire ανακαλύφθηκε στην 128η επέτειο της βύθισής του».

Η επίσημη ανακοίνωση της ανακάλυψης πραγματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2026, περίπου τρεις μήνες μετά τον εντοπισμό του ναυαγίου. Αυτή η καθυστέρηση οφείλεται στις απαραίτητες διαδικασίες ενημέρωσης και συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, προτού δημοσιοποιηθεί η σημαντική είδηση.

Η επιχείρηση εντοπισμού και η κατάσταση του ναυαγίου

Το ναυάγιο του HMCS Spitfire εντοπίστηκε στα ανοικτά των ακτών του βόρειου Κουίνσλαντ, σε μια περιοχή κοντά στη χερσόνησο Κέιπ Γιορκ. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετείχε ένα ναρκαλιευτικό του Βασιλικού Ναυτικού της Αυστραλίας, το οποίο υποστηρίχθηκε από δύτες και τηλεχειριζόμενα υποβρύχια οχήματα.

Η ομάδα που πραγματοποίησε τις έρευνες κατάφερε να αποκαλύψει περίπου 16 μέτρα από το ναυάγιο του πλοίου. Παρόλα αυτά, το μεγαλύτερο μέρος του κύτους του HMCS Spitfire παραμένει θαμμένο στην άμμο του βυθού. Οι αυστραλιανές αρχές έχουν δηλώσει ότι δεν σκοπεύουν να ανελκύσουν το πλοίο, καθώς προστατεύεται από την αυστραλιανή νομοθεσία που αφορά τα ιστορικά ναυάγια.

Η ιστορία του HMCS Spitfire: Από τον Κριμαϊκό Πόλεμο

Η ιστορία του Spitfire ξεκινά το 1855, σε μια περίοδο που σημαδεύτηκε από τον Κριμαϊκό Πόλεμο. Εκείνη την εποχή, η Μεγάλη Βρετανία βρισκόταν σε πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας. Η αποικία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ειδικότερα, εξέφραζε φόβους για μια ενδεχόμενη επίθεση από τον ρωσικό στόλο του Ειρηνικού.

Οι ανησυχίες αυτές ενισχύονταν από τον πρόσφατο εντοπισμό κοιτασμάτων χρυσού στην περιοχή, γεγονός που είχε αυξήσει σημαντικά τη στρατηγική και οικονομική σημασία της. Παρόλο που οι αυστραλιανές αποικίες βασίζονταν κυρίως στο Βασιλικό Ναυτικό της Βρετανίας για την προστασία τους, τα βρετανικά πολεμικά πλοία ήταν σπάνια σε αυτό το απομακρυσμένο τμήμα της αυτοκρατορίας, καθιστώντας αναγκαία την τοπική ενίσχυση της άμυνας.

Η κατασκευή και η καθέλκυση του πλοίου

Υπό αυτές τις συνθήκες, ανατέθηκε στον ναυπηγό John Cuthbert η κατασκευή ενός σκάφους που θα μπορούσε να συμβάλει αποτελεσματικά στην προστασία των ακτών της αποικίας. Το Spitfire καθελκύστηκε στο Σίδνεϊ το 1855, με την τελετή να πραγματοποιείται από τη σύζυγο του ναυπηγού, Susan Cuthbert.

Ο John Cuthbert ολοκλήρωσε την κατασκευή του πλοίου μέσα σε μόλις δύο μήνες από την ανάθεση της παραγγελίας, ένας εξαιρετικά σύντομος χρόνος. Αυτός ο ρυθμός οδήγησε τον αρχαιολόγο James Hunter του Εθνικού Ναυτικού Μουσείου της Αυστραλίας στην εκτίμηση ότι το κύτος του πλοίου πιθανότατα είχε ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται για διαφορετικό σκοπό, προτού αλλάξει η παραγγελία και προσαρμοστεί στις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta