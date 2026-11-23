Οι αστυνομικές αρχές της Δανίας και της Γερμανίας βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης από σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από τη λήψη νέων απειλών για τοποθέτηση βομβών σε σχολικά συγκροτήματα. Τα μηνύματα, τα οποία εστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκάλεσαν άμεση έρευνα, αν και οι αρχές και στις δύο χώρες εκτιμούν ότι οι προειδοποιήσεις είναι αβάσιμες. Αυτά τα περιστατικά προστίθενται σε μια σειρά παρόμοιων ψευδών συναγερμών που έχουν σημειωθεί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκτεταμένες απειλές στη Δανία

Στη Δανία, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έλαβε πολυάριθμες προειδοποιήσεις για την τοποθέτηση βομβών σε σχολικά ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι απειλές αυτές διατυπώθηκαν μέσω emails, ωστόσο οι αρχές της Κοπεγχάγης τις χαρακτήρισαν ως «αβάσιμες» μετά από την αρχική αξιολόγηση των πληροφοριών.

Στην ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Κοπεγχάγης τόνισε ότι κατανοεί πλήρως το αίσθημα ανασφάλειας που μπορεί να δημιουργηθεί από τέτοια περιστατικά. Για τον λόγο αυτό, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες, τις υπηρεσίες πρόληψης και πολλά σχολεία. Παράλληλα, η αστυνομία της Βόρειας Γιουτλάνδης υπογράμμισε ότι, προς το παρόν, δεν κρίνεται αναγκαίο να προχωρήσουν σε εκκενώσεις σχολείων ούτε να ληφθούν ειδικά μέτρα ασφαλείας, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις για πραγματικό κίνδυνο.

Πάνω από 450 σχολεία στη Γερμανία στο στόχαστρο

Παράλληλα με τη Δανία, απειλές για βόμβες δέχθηκαν και σχολεία στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, πάνω από 450 σχολικά συγκροτήματα σε όλη τη χώρα έλαβαν τα τρομακτικά αυτά emails. Η αστυνομία του Φράιμπουργκ, πόλη που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Γερμανία, επιβεβαίωσε ότι οι απειλές εστάλθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε έναν τόσο μεγάλο αριθμό σχολείων.

Το περιεχόμενο των emails ήταν πανομοιότυπο σε όλες τις περιπτώσεις, με τον τίτλο και το μήνυμα να αναγράφουν χαρακτηριστικά: «Ο θάνατος σας περιμένει». Οι αστυνομικές αρχές της Γερμανίας, όπως και αυτές της Δανίας, εκτιμούν πως οι απειλές αυτές δεν είναι αξιόπιστες και δεν αντιστοιχούν σε πραγματικό κίνδυνο. Ο αποστολέας των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει άγνωστος.

Μια σειρά ψευδών συναγερμών στην Ευρώπη

Τα περιστατικά σε Δανία και Γερμανία δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ψευδών συναγερμών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη εδώ και μερικές εβδομάδες. Αυτή η σειρά απειλών περιλαμβάνει τοποθετήσεις βομβών σε σχολεία και αεροσκάφη, δημιουργώντας ένα κλίμα ανασφάλειας σε διάφορες χώρες.

Επιπλέον, η ευρωπαϊκή ήπειρος έχει βρεθεί αντιμέτωπη και με κυβερνοεπιθέσεις που στόχευσαν συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ, καθώς και τράπεζες αίματος. Αυτά τα περιστατικά ενδέχεται να αποτελούν μέρος μιας εκστρατείας υβριδικού πολέμου, αν και αυτή η εκτίμηση δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων που να το αποδεικνύουν.

Προηγούμενα περιστατικά σε Ισπανία, Ιταλία και Εδιμβούργο

Οι τωρινές απειλές ακολουθούν παρόμοια περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την προηγούμενη εβδομάδα, περισσότερα από 10 σχολεία στην Ισπανία χρειάστηκε να εκκενωθούν έπειτα από απειλές για τοποθέτηση βόμβας, προκαλώντας αναστάτωση στις τοπικές κοινότητες και κινητοποίηση των αρχών.

Νωρίτερα τον Νοέμβριο, σχολεία στην Ιταλία είχαν επίσης εκκενωθεί, αφού είχαν λάβει παρόμοιες απειλές για τοποθέτηση βομβών. Αντίστοιχα περιστατικά απειλών είχαν σημειωθεί και σε σχολεία του Εδιμβούργου, συμπληρώνοντας την εικόνα ενός εκτεταμένου φαινομένου ψευδών συναγερμών που επηρεάζει την ασφάλεια των σχολικών ιδρυμάτων σε όλη την Ευρώπη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis