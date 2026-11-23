Η δανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης απειλών για βόμβα που έχουν σταλεί σε αρκετά σχολεία σε ολόκληρη τη Δανία. Οι απειλές αυτές, σύμφωνα με τις αρχές, διαβιβάστηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρά τον συναγερμό, η αστυνομία διευκρίνισε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία σχετικά με την αληθοφάνεια των απειλών.

Η έρευνα των δανικών αρχών

Οι αρχές της Δανίας ξεκίνησαν έρευνα τη Δευτέρα, μετά τη λήψη πολλαπλών απειλών για βόμβα που στόχευαν εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι απειλές αυτές, όπως έγινε γνωστό, εστάλησαν σε αρκετά σχολεία μέσω email, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Η αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι οι απειλές αφορούν ένα σημαντικό αριθμό σχολείων σε όλη τη δανική επικράτεια. Η διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για να εντοπίσουν την πηγή των μηνυμάτων και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Η επίσημη θέση της αστυνομίας για τις απειλές

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η δανική αστυνομία τόνισε ότι, προς το παρόν, δεν θεωρεί τις απειλές αυτές αληθοφανείς. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι είναι κατανοητό πως τέτοιου είδους μηνύματα μπορούν να προκαλέσουν αίσθημα ανασφάλειας στην περιοχή, ιδίως εντός των σχολικών κοινοτήτων.

Οι αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει λόγος για την εκκένωση κανενός σχολείου αυτή τη στιγμή. Επίσης, δεν κρίθηκε απαραίτητο να τεθούν σε εφαρμογή ειδικά μέτρα ασφαλείας. Η αστυνομία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με αρκετά σχολεία και δήμους, παρέχοντας ενημέρωση και αξιολογώντας την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο.

Ευρύτερο κύμα κυβερνοεπιθέσεων στην Ευρώπη

Το περιστατικό στη Δανία δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο φαρσών και κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνει το Reuters. Αυτές οι επιθέσεις έχουν στοχεύσει όχι μόνο σχολεία, αλλά και κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες.

Μεταξύ των στόχων που έχουν δεχθεί παρόμοιες απειλές ή επιθέσεις συγκαταλέγονται σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και ραδιοτηλεοπτικοί φορείς. Αυτή η σειρά περιστατικών υπογραμμίζει μια αυξανόμενη τάση παρενόχλησης και πρόκλησης αναστάτωσης μέσω ηλεκτρονικών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάλογα συμβάντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Πριν από τη Δανία, αντίστοιχα συμβάντα έχουν καταγραφεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δείχνοντας ένα κοινό μοτίβο δράσης. Την περασμένη εβδομάδα, περισσότερα από δέκα σχολεία στην Ισπανία χρειάστηκε να εκκενωθούν. Οι εκκενώσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν έπειτα από απειλές για βόμβα που είχαν λάβει τα σχολεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκαλώντας αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα, σχολεία στην Ιταλία είχαν επίσης εκκενωθεί λόγω απειλών. Στην περίπτωση της Ιταλίας, η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα εκτεταμένη, καθώς είχαν ληφθεί χιλιάδες απειλητικά μηνύματα για βόμβα, επίσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα περιστατικά αναδεικνύουν την ευπάθεια των συστημάτων και την ανάγκη για επαγρύπνηση απέναντι σε τέτοιου είδους απειλές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit