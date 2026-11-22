Μια αμερικανική αεροπορική επιδρομή πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025 εναντίον των θαμμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, έπειτα από δεκαπέντε χρόνια σχεδιασμού και μια εξαντλητική πτήση 37 ωρών. Για πρώτη φορά, οι χειριστές των βομβαρδιστικών B-2 Spirit αφηγήθηκαν τις δραματικές στιγμές της επιχείρησης, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «Midnight Hammer».

Η αποστολή, που ξεκίνησε από την αεροπορική βάση Whiteman στο Μιζούρι, έλαβε χώρα στις 21–22 Ιουνίου 2025. Οι πιλότοι μίλησαν δημόσια, χρησιμοποιώντας ψευδώνυμα, στο περιοδικό Air & Space Forces Magazine, περιγράφοντας λεπτομέρειες αυτής της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης.

Η επιχείρηση «Midnight Hammer» και ο μακρύς σχεδιασμός της

Η επιχείρηση «Midnight Hammer» ήταν το αποτέλεσμα δεκαπέντε ετών εντατικού σχεδιασμού, με στόχο την εξουδετέρωση των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Η πτήση που πραγματοποίησαν οι χειριστές των βομβαρδιστικών διήρκεσε συνολικά 37 ώρες, αποτελώντας μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές.

Οι πιλότοι, οι οποίοι μίλησαν για πρώτη φορά δημόσια, δεν γνώριζαν καν το όνομα της αποστολής πριν από την εκκίνηση. Το έμαθαν μόνο αφού προσγειώθηκαν και εισήλθαν σε ασφαλή χώρο ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας το υψηλό επίπεδο μυστικότητας που περιέβαλλε την επιχείρηση.

Ο στόλος των 125 αεροσκαφών και οι ειδικές βόμβες GBU-57

Στην επιχείρηση συμμετείχε ένας εντυπωσιακός στόλος 125 αεροσκαφών, ο οποίος περιλάμβανε F-22, F-35, F-16, A-10, καθώς και δεκάδες ιπτάμενα τάνκερ για τον εναέριο ανεφοδιασμό. Επικεφαλής αυτής της μεγάλης δύναμης κρούσης ήταν επτά stealth βομβαρδιστικά B-2 Spirit, τα οποία επάνδρωναν 14 χειριστές.

Κεντρικό στοιχείο της επίθεσης ήταν η χρήση της βόμβας GBU-57, ενός όπλου σχεδιασμένου για να πλήττει εγκαταστάσεις σε μεγάλο βάθος. Το B-2 είναι το μοναδικό αεροσκάφος που έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει αυτή τη βόμβα, η οποία ζυγίζει περίπου 13,6 τόνους. Συνολικά, 14 διατρητικές βόμβες GBU-57 ρίχθηκαν, σηματοδοτώντας την πρώτη πολεμική χρήση αυτού του όπλου.

Τα πλήγματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Σύμφωνα με τις περιγραφές των πιλότων, στις 2:10 π.μ. τοπική ώρα, έξι βομβαρδιστικά B-2 έπληξαν τη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό, ενώ ένα έβδομο B-2 στόχευσε τη Νατάνζ. Την ίδια ώρα, ένα αμερικανικό υποβρύχιο εκτόξευσε πυραύλους κρουζ Tomahawk εναντίον μιας τρίτης πυρηνικής εγκατάστασης, αυτής στο Ισφαχάν.

Λίγες ημέρες πριν από την επιδρομή, το Ιράν είχε ρίξει τσιμέντο πάνω από τους αεραγωγούς του Φορντό. Αυτή η ενέργεια ανάγκασε τους επιτελείς να ξαναγράψουν το προφίλ της επίθεσης, ώστε το πρώτο βομβαρδιστικό να ανατινάξει το τσιμεντένιο κάλυμμα, ανοίγοντας τον δρόμο για τα επόμενα αεροσκάφη να πλήξουν την υπόγεια εγκατάσταση.

Η πορεία των βομβαρδιστικών και οι αντιπερισπασμοί

Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, πρόσθετα B-2 πέταξαν ανοιχτά προς τα δυτικά, λειτουργώντας ως αντιπερισπασμός. Στόχος ήταν να στραφεί εκεί η προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αποπροσανατολίζοντας από την κύρια δύναμη κρούσης.

Η κύρια δύναμη κρούσης κινήθηκε ανατολικά, ακολουθώντας μια διαδρομή μέσω του Ατλαντικού και της Μεσογείου. Τα ξημερώματα της Κυριακής 22 Ιουνίου 2025, έπειτα από 18 ώρες πτήσης, ένα B-2 πλησίαζε στον στόχο του. Τότε, οι δύο πιλότοι διέκριναν ξαφνικά κάτω από το αεροσκάφος τα φώτα της πόλης. «Θεέ μου, είναι η Τεχεράνη!» αναφώνησε ο ένας, ενώ μεταξύ τους είπαν: «Το κάνουμε. Συμβαίνει στ’ αλήθεια», συνειδητοποιώντας την κρισιμότητα της στιγμής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis