Η ιστορική τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας, την Πέμπτη (19/11), συγκεντρώνοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Η σύνοδος, παρά τις προσδοκίες, παρήγαγε περισσότερους συμβολισμούς παρά ουσιαστικά αποτελέσματα, με τους τρεις ηγέτες να καταλήγουν σε μια γενική διακήρυξη. Η διακήρυξη αφορούσε την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια, ωστόσο δεν περιείχε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για μείζονα διεθνή ζητήματα. Η ίδια η διεξαγωγή της συνάντησης θεωρείται το σημαντικότερο αποτέλεσμα, προσφέροντας διαφορετικά πολιτικά και διπλωματικά οφέλη σε κάθε συμμετέχοντα.

Η συνάντηση στην κρατική έπαυλη Kylin Villa

Η τριμερής συνάντηση έλαβε χώρα στην κρατική έπαυλη Kylin Villa, η οποία βρίσκεται στα περίχωρα της Σεντζέν. Οι τρεις ηγέτες, ο Ντόναλντ Τραμπ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Ρωσία και ο Σι Τζινπίνγκ από την Κίνα, συναντήθηκαν για περίπου 80 λεπτά. Αυτός ο περιορισμένος χρόνος κρίθηκε ανεπαρκής για την ουσιαστική αντιμετώπιση των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των τριών μεγάλων δυνάμεων.

Παρά τις περιορισμένες ουσιαστικές συμφωνίες, η πραγματοποίηση της συνόδου αποτέλεσε ένα σημαντικό διπλωματικό γεγονός. Η συνάντηση προσέφερε διπλωματική αναβάθμιση τόσο στο Πεκίνο όσο και στη Μόσχα, ενισχύοντας τη θέση τους στη διεθνή σκηνή. Οι συμβολισμοί που προέκυψαν από την κοινή παρουσία των τριών ηγέτων ήταν ισχυροί, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο των συμφωνιών.

Η κοινή διακήρυξη για την ειρήνη και την ασφάλεια

Μετά το πέρας της συνάντησης, εκδόθηκε μια κοινή διακήρυξη, στην οποία ΗΠΑ, Κίνα και Ρωσία επαναβεβαίωσαν μια κρίσιμη αρχή. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι «ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κοινή αναγνώριση του κινδύνου που εγκυμονεί η χρήση πυρηνικών όπλων.

Οι τρεις χώρες συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη για διάλογο με στόχο τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, στην κοινή διακήρυξη δεν ανακοινώθηκε κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή λεπτομέρειες για νέες διαπραγματεύσεις που θα οδηγούσαν σε συμφωνία αφοπλισμού. Το ζήτημα των πυρηνικών όπλων παραμένει ένα πεδίο όπου οι προθέσεις είναι γενικές, αλλά οι συγκεκριμένες ενέργειες απουσιάζουν.

Άλλα σημεία της διακήρυξης και η σημασία τους

Η κοινή διακήρυξη περιλάμβανε και άλλα σημεία που άπτονται της διεθνούς πολιτικής και του δικαίου. Μεταξύ αυτών ήταν αναφορές στη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ένα θέμα που συζητείται συχνά σε διεθνείς συναντήσεις. Επίσης, υπήρξε αναφορά στην αύξηση της προσφοράς ενεργειακών προϊόντων, ένα ζήτημα με άμεσο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και στα κράτη.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο της διακήρυξης αφορούσε την ασυλία κρατικών αξιωματούχων ενώπιον διεθνών δικαστηρίων. Αυτό το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς σε βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το ένταλμα αφορά φερόμενα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, καθιστώντας την αναφορά στην ασυλία ένα διπλωματικό κέρδος για τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι εκκρεμότητες και οι διαφορές

Παρά τα σημεία συμφωνίας, από το κοινό κείμενο απουσίαζαν συγκεκριμένες αναφορές σε δύο κρίσιμους πολέμους που απασχολούν έντονα τη διεθνή κοινότητα: τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη σύγκρουση με το Ιράν. Αυτή η παράλειψη υποδηλώνει την αδυναμία των τριών δυνάμεων να καταλήξουν σε κοινές θέσεις ή δεσμεύσεις για αυτά τα φλέγοντα ζητήματα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε θέσει ως βασική του προτεραιότητα την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών, στην οποία θα συμμετείχαν και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε τις σημαντικές δυσκολίες μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης, επισημαίνοντας ότι από τη στιγμή που μια χώρα αποκτά πυρηνικά όπλα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τα εγκαταλείψει. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, εξακολουθεί να εμφανίζεται απρόθυμο να δεσμευτεί σε μια τριμερή συμφωνία, καθώς το κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο παραμένει σημαντικά μικρότερο από εκείνα των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι διαφορές αυτές δείχνουν ότι πολλά ζητήματα παραμένουν ανοιχτά και απαιτούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki