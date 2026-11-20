Νέα σφοδρή καταιγίδα έπληξε την Καλιφόρνια, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες στους δρόμους του Λος Άντζελες και του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές ζήτησαν από τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εφόσον χρειαστεί. Η κακοκαιρία έχει οδηγήσει σε απεγκλωβισμούς και εκτεταμένες καταστροφές, με τον κίνδυνο κατολισθήσεων να παραμένει σε πολλές περιοχές της πολιτείας.

Σοβαρά προβλήματα στο Λος Άντζελες

Σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2026, καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν το πρωί το Λος Άντζελες, προκαλώντας σοβαρές πλημμύρες σε πολλούς δρόμους της πόλης. Η συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ, στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπου σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές. Η κατάσταση στους δρόμους ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, με το νερό να φτάνει έως τις πόρτες των οχημάτων.

Κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, βόρεια της πόλης, οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν για να διασώσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί, καθώς το όχημά του είχε καλυφθεί από τα νερά. Κάτοικοι της περιοχής δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο που απεικονίζουν αυτοκίνητα να διασχίζουν πλημμυρισμένους δρόμους, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.

Η κατάσταση στο Σαν Φρανσίσκο

Παρόμοιο σκηνικό καταγράφηκε και χθες στο Σαν Φρανσίσκο, όπου φωτογραφίες και βίντεο από ρομποτικά ταξί και οχήματα διανομής να κινούνται μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους νερού έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι εικόνες αυτές κυκλοφόρησαν ευρέως, δείχνοντας τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούσαν στους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές μετεωρολογικές υπηρεσίες (NWS), το κέντρο της πόλης του Σαν Φρανσίσκο κατέγραψε σχεδόν 7 εκατοστά βροχής. Ο Ντάνιελ Σουάιν, ειδικός στα ακραία καιρικά φαινόμενα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA), επισήμανε ότι το ύψος της βροχής που έπεσε στην πόλη του Σαν Φρανσίσκο σε ωριαία βάση έφθασε σε επίπεδα που έχουν καταγραφεί λιγότερες από δέκα φορές από τη δεκαετία του 1980.

Προειδοποιήσεις για εκκενώσεις και κίνδυνος κατολισθήσεων

Στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις, ζητώντας από τους κατοίκους να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι προειδοποιήσεις αυτές αφορούν κυρίως τη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και τις πόλεις Μαλιμπού και Αλταντένα.

Οι συγκεκριμένες περιοχές είχαν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές από τις πυρκαγιές του Ιανουαρίου του 2025, οι οποίες είχαν προκαλέσει τον θάνατο 31 ανθρώπων στην περιοχή του Λος Άντζελες. Λόγω της προηγούμενης καταστροφής και των ισχυρών βροχοπτώσεων, παραμένει ο κίνδυνος κατολισθήσεων, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμα πιο επισφαλή για τους κατοίκους.

Έκκληση της δημάρχου για επαγρύπνηση

Η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, κάλεσε τους πολίτες να αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα τις επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Η έκκλησή της υπογραμμίζει την ανάγκη για επαγρύπνηση και τήρηση των οδηγιών των αρχών, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των κατοίκων ενόψει των συνεχιζόμενων ακραίων φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos