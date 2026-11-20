Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης εισέρχονται η Ουάσιγκτον και οι Βρυξέλλες αναφορικά με τη διαχείριση του Ουκρανικού ζητήματος. Η έντονη αμφισβήτηση από τον Ντόναλντ Τραμπ της συνέχισης της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς το Κίεβο έχει δημιουργήσει βαθιές διαφωνίες στο δυτικό στρατόπεδο. Απέναντι σε αυτή τη γραμμή, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέλαβε να δώσει τον τόνο της ευρωπαϊκής απάντησης, διαμηνύοντας ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί.

Ενταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον - Βρυξελλών

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών δοκιμάζονται έντονα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτή η θέση έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή στάση, η οποία εκφράστηκε από τον οικοδεσπότη της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων ερήμην της Γηραιάς Ηπείρου. Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευση της Ευρώπης για συνεχή στήριξη της Ουκρανίας «για όσο χρειαστεί», υπογραμμίζοντας τις αποκλίνουσες προσεγγίσεις των δύο πλευρών.

Η παρέμβαση Τραμπ από το air force one

Η τηλεφωνική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του Βερολίνου πραγματοποιήθηκε την ώρα που οι Ευρωπαίοι ηγέτες ήταν συγκεντρωμένοι, επιχειρώντας να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η επικοινωνία του Αμερικανού προέδρου έγινε από το Air Force One, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας.

Η επικοινωνία του Τραμπ έγινε μέσω του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες του Βερολίνου μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. Η παρέμβαση αυτή ήρθε να αναδείξει τις βαθιές διαφωνίες στο δυτικό στρατόπεδο, την ώρα που η Μόσχα επιχειρεί να αξιοποιήσει τη νέα διπλωματική κινητικότητα για την προώθηση των δικών της όρων σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Το «οργισμένο ξέσπασμα» για τα 70 δισ. ευρώ

Στο επίκεντρο της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε η συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε έντονο σκεπτικισμό για τη διάθεση επιπλέον δισεκατομμυρίων ευρώ, με φόντο τις ανάγκες ύψους 70 δισ. ευρώ που εκτιμώνται για το επόμενο έτος.

Μάλιστα, δύο συμμετέχοντες περιέγραψαν την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου ως «οργισμένο ξέσπασμα». Φέρεται να άσκησε δριμεία κριτική στους Ευρωπαίους για την πρόθεσή τους να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν το Κίεβο, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή του στην τρέχουσα πολιτική στήριξης.

Η ευρωπαϊκή απάντηση από το Βερολίνο

Απέναντι στις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ως οικοδεσπότης της Συνόδου της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, ανέλαβε να εκφράσει την ευρωπαϊκή απάντηση. Ο Μερτς απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων που θα γινόταν ερήμην της Γηραιάς Ηπείρου.

Η δήλωσή του διαμήνυσε ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ευρωπαϊκή δέσμευση. Αυτή η στάση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις αμφισβητήσεις του Αμερικανού προέδρου, αναδεικνύοντας το χάσμα που έχει δημιουργηθεί στο δυτικό στρατόπεδο.

Φόβοι για «νέα Γιάλτα»

Το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές έγινε ακόμη πιο εμφανές μετά την τριμερή συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα. Η συνάντηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν, αναζωπύρωσε τους φόβους των Ευρωπαίων για μια «νέα Γιάλτα».

Οι Ευρωπαίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι αποφάσεις για το μέλλον της Ουκρανίας και την αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης ενδέχεται να ληφθούν χωρίς τη συμμετοχή τους. Αυτό το κλίμα εντείνει τις διπλωματικές πιέσεις και τις προσπάθειες της Μόσχας να προωθήσει τους δικούς της όρους σε μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis