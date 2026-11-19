Ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σύνοδο με Σι και Πούτιν: Δύσκολη η συμφωνία για τα πυρηνικά, συνεργασία για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε τις δυσκολίες που υπάρχουν στην επίτευξη μιας συμφωνίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων. Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την ιστορική τριμερή σύνοδο που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε συνεργασία με το Πεκίνο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η τριμερής συνάντηση στην Κίνα

Η τριμερής συνάντηση των τριών ηγετών έλαβε χώρα στις 19 Νοεμβρίου 2026, στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC). Το ζήτημα των πυρηνικών εξοπλισμών αποτέλεσε ένα από τα βασικά θέματα στην ατζέντα των συνομιλιών. Εκτός από αυτό, οι συζητήσεις των τριών ηγετών επεκτάθηκαν και στον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς και σε ευρύτερα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις διαπιστωμένες διαπραγματευτικές δυσκολίες, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Η συνάντηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τις διεθνείς σχέσεις και την παγκόσμια σταθερότητα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ για τα πυρηνικά όπλα

Μιλώντας τηλεφωνικά στο Reuters, κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον με το προεδρικό αεροσκάφος από την Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχθηκε την ιδιαίτερη δυσκολία μιας αμοιβαίας συμφωνίας για τη μείωση των πυρηνικών εξοπλισμών. Χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως μια ιδιαίτερα δύσκολη διαπραγματευτική πρόκληση.

Συγκεκριμένα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Μου αρέσει αυτή η ιδέα, αλλά από καθαρά διαπραγματευτική άποψη, είναι πολύ δύσκολο για μένα, ως πρόεδρο, να το κάνω». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη της συμφωνίας, παρά τα εμπόδια που εντοπίστηκαν κατά τις συνομιλίες του με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Συνεργασία ΗΠΑ-Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρόεδρος Τραμπ αναφέρθηκε και στις συνομιλίες που είχε με τον Σι Τζινπίνγκ σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Τόνισε ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη θέσπιση κανόνων για λόγους ασφαλείας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ρύθμιση σε αυτόν τον αναδυόμενο τομέα.

Όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, η Ουάσινγκτον και το Πεκίνο σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά για τη διαμόρφωση λογικών κανονισμών. Αυτοί οι κανονισμοί θα διέπουν την ανάπτυξη και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Θέματα που δεν συζητήθηκαν και η επιστροφή στις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε, επίσης, ότι κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ηγέτη δεν συζητήθηκαν εκτενώς ούτε ζητήματα που αφορούν τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Nvidia, ούτε η υπόθεση μιας γυναίκας που φέρεται να είχε κατασκοπευτική δράση για λογαριασμό της Κίνας. Αυτές οι διευκρινίσεις δόθηκαν για να αποσαφηνιστεί το εύρος των συζητήσεων.

Επιστρέφοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Air Force One, ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτήρισε την ασιατική περιοδεία του, η οποία περιλάμβανε την τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν και τον Σι, ως ιδιαίτερα σημαντική. Ανακοίνωσε δε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στον Λευκό Οίκο, μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας του.

Με πληροφορίες από: Topontiki