Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η Καλιφόρνια, καθώς μια ισχυρή καταιγίδα έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες σε μεγάλες πόλεις όπως το Λος Άντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις έχουν μετατρέψει πολλούς δρόμους σε χειμάρρους, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη απευθύνει προειδοποιήσεις για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν καλέσει τους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα για ενδεχόμενες εκκενώσεις.

Η σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Καλιφόρνια

Η Καλιφόρνια βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ισχυρή καταιγίδα που έχει επηρεάσει σημαντικά τις δύο μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές της. Οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν οδηγήσει σε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικά ποτάμια. Η κατάσταση αυτή έχει δημιουργήσει μια γενική ατμόσφαιρα ανησυχίας, καθώς οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Οι αρχές της πολιτείας έχουν εκδώσει σαφείς προειδοποιήσεις προς τους πολίτες, τονίζοντας τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες. Παράλληλα, έχουν επισημάνει την πιθανότητα να χρειαστούν εκκενώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Οι κάτοικοι των ευάλωτων ζωνών καλούνται να παραμείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ακολουθώντας τις οδηγίες που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πλημμύρες στο Λος Άντζελες και επιχειρήσεις διάσωσης

Το πρωί, το Λος Άντζελες δέχθηκε ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλούς δρόμους της πόλης. Τα προβλήματα ήταν ιδιαίτερα έντονα στο βόρειο τμήμα της μεγαλούπολης, με τη συνοικία του Βόρειου Χόλιγουντ να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από την κακοκαιρία.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε κοντά στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, το οποίο βρίσκεται βόρεια του Λος Άντζελες. Εκεί, πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν άμεσα για να διασώσουν έναν οδηγό που είχε παγιδευτεί μέσα στο όχημά του. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει επικίνδυνα, καθιστώντας αδύνατη την έξοδο του οδηγού χωρίς βοήθεια. Οι επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία.

Η έκταση των πλημμυρών στο Λος Άντζελες αποτυπώνεται και σε εικόνες που δημοσιεύτηκαν από κατοίκους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτές τις εικόνες, διακρίνονται αυτοκίνητα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, με το νερό να φτάνει συχνά μέχρι τις πόρτες των οχημάτων, υποδηλώνοντας το ύψος των υδάτων.

Ανάλογη εικόνα στο Σαν Φρανσίσκο

Ανάλογες εικόνες πλημμυρών είχαν καταγραφεί και την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την πόλη οδήγησαν και εκεί σε εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους. Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας ήταν τέτοια που επηρέασε την καθημερινότητα των κατοίκων και τις μετακινήσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαδόθηκαν ευρέως φωτογραφίες και βίντεο που απεικόνιζαν την κατάσταση. Σε αυτά τα οπτικά τεκμήρια, ήταν ορατά ρομποτικά ταξί, καθώς και οχήματα διανομής, να προσπαθούν να κινηθούν μέσα σε ορμητικούς χειμάρρους νερού που είχαν σχηματιστεί στους δρόμους της πόλης, αναδεικνύοντας την ένταση του φαινομένου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS), στο κέντρο του Σαν Φρανσίσκο καταγράφηκε σημαντική ποσότητα βροχής. Συγκεκριμένα, σχεδόν 7 εκατοστά βροχής έπεσαν μέσα σε μία μόνο ημέρα, μέγεθος που εξηγεί τα εκτεταμένα πλημμυρικά προβλήματα που αντιμετώπισε η πόλη.

Προειδοποιήσεις και ετοιμότητα των αρχών

Οι αρχές της Καλιφόρνιας παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού και συνεχίζουν να εκδίδουν προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους. Η έμφαση δίνεται στον κίνδυνο για νέες πλημμύρες, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί.

Επιπλέον, οι αρχές έχουν τονίσει την ανάγκη για ετοιμότητα των κατοίκων που διαμένουν σε ευάλωτες περιοχές. Υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί η απομάκρυνσή τους από τα σπίτια τους, γι' αυτό και πρέπει να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις. Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Με πληροφορίες από: Topontiki