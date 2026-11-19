Μια πρωτοφανής διπλωματική συνάντηση, με ισχυρούς συμβολισμούς, έλαβε χώρα την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 στη Σενζέν της Κίνας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχαν στην πρώτη τριμερή σύνοδο κορυφής μεταξύ των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων του κόσμου, χωρίς την παρουσία άλλων ηγετών. Παρά τις ιστορικές διατυπώσεις και τις εικόνες ενότητας, τα πρακτικά αποτελέσματα της συνάντησης κρίθηκαν περιορισμένα.

Η ιστορική συνάντηση κορυφής στη Σενζέν

Η συνάντηση των τριών ισχυρότερων ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια απομονωμένη βίλα, δίπλα σε λίμνη, στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Η επιλογή του τόπου και η απουσία άλλων ηγετών υπογράμμισαν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτής της διπλωματικής πρωτοβουλίας, η οποία διήρκεσε λιγότερο από 90 λεπτά. Το γεγονός αυτό σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι επικεφαλής των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας και της Ρωσίας συναντήθηκαν σε τριμερές πλαίσιο, ως οι ηγέτες των μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων.

Η σύνοδος, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, προσέλκυσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς οι τρεις χώρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκαν για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα, με επίκεντρο τα πυρηνικά ζητήματα.

Η κοινή διακήρυξη ειρήνης και οι ελλείψεις της

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την έκδοση μιας κοινής διακήρυξης ειρήνης, στην οποία οι τρεις ηγέτες επαναβεβαίωσαν μια κρίσιμη αρχή: ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να κερδηθεί και δεν πρέπει ποτέ να διεξαχθεί. Επιπλέον, δεσμεύτηκαν να διατηρήσουν ανοιχτό τον διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή επικοινωνία σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα.

Ωστόσο, πέρα από τις ιστορικές διατυπώσεις, δεν υπήρξε καμία συγκεκριμένη συμφωνία για την έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων. Αυτό το ζήτημα αποτελεί πάγιο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ εδώ και χρόνια, ο οποίος επιδιώκει να το θέσει στο επίκεντρο των σχέσεών του με τη Μόσχα και το Πεκίνο. Η Κίνα, από την πλευρά της, εξακολουθεί να απορρίπτει μια τέτοια διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι το δικό της πυρηνικό οπλοστάσιο είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με εκείνα των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

Οι δηλώσεις και η ικανοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την έκβαση της συνάντησης, χαρακτηρίζοντας τη σύνοδο ιστορική. Υποστήριξε ότι οι τρεις χώρες έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν μια νέα πορεία στις διεθνείς σχέσεις, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τους. Σε δηλώσεις του στο NBC, ο Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με «12 στα 10», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τις «φανταστικές σχέσεις» που, όπως είπε, οικοδομήθηκαν μεταξύ των ηγετών.

Παρά την έκδηλη ικανοποίηση του Αμερικανού προέδρου και τις επανειλημμένες αναφορές του ότι επιδιώκει να γράψει ιστορία και να συμβάλει στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων, η τριήμερη διπλωματική περιοδεία του στην Ασία ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντικές απτές επιτυχίες, όπως επισημαίνει το Reuters. Τα πρακτικά αποτελέσματα, πέρα από τους συμβολισμούς, παρέμειναν περιορισμένα σε συγκεκριμένες συμφωνίες.

Ο ρόλος της Κίνας και οι επιδιώξεις του Σι Τζινπίνγκ

Για τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, η συνάντηση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να παρουσιάσει την Κίνα ως μια δύναμη ικανή να συγκαλεί και να επηρεάζει τις σημαντικότερες διεθνείς εξελίξεις. Στις εναρκτήριες δηλώσεις του, ο Σι υπογράμμισε τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης των μεγάλων δυνάμεων, δηλώνοντας ότι όταν αυτές συνυπάρχουν αρμονικά, ο κόσμος βρίσκεται σε ειρήνη, ενώ όταν συγκρούονται, επικρατεί αναταραχή.

Ο Κινέζος ηγέτης κάλεσε επίσης τις τρεις χώρες να εγκαταλείψουν τη λογική του Ψυχρού Πολέμου και να ενισχύσουν τους μηχανισμούς επικοινωνίας. Η θέση αυτή αντανακλά την επιθυμία της Κίνας να διαδραματίσει έναν πιο ενεργό και διαμεσολαβητικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, προωθώντας τη συνεργασία έναντι της αντιπαράθεσης, ειδικά σε θέματα που αφορούν την πυρηνική ασφάλεια.

Διαφορετικές επιδιώξεις και η νέα διεθνής τάξη

Η σύνοδος κορυφής στη Σενζέν ανέδειξε κυρίως τις διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών, παρά μια κοινή στρατηγική. Κάθε ηγέτης προσήλθε με τη δική του ατζέντα και τους δικούς του στόχους, οι οποίοι δεν συνέκλιναν πλήρως σε όλα τα σημεία, ειδικά όσον αφορά τον περιορισμό των πυρηνικών οπλοστασίων. Αυτή η ποικιλομορφία στις προσεγγίσεις υπογραμμίζει τη διαμόρφωση μιας ολοένα και πιο πολυπολικής διεθνούς τάξης, όπου οι ισορροπίες δυνάμεων αναδιαμορφώνονται συνεχώς.

Παρά τις διαφορές, η κοινή διακήρυξη για την αποφυγή ενός πυρηνικού πολέμου αποτελεί ένα σημαντικό συμβολικό βήμα. Η συνάντηση, αν και με περιορισμένα απτά αποτελέσματα σε συγκεκριμένα ζητήματα, διατήρησε ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των τριών πυρηνικών δυνάμεων, κάτι που θεωρείται ζωτικής σημασίας για τη διεθνή σταθερότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki