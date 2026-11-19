Εν μέσω των εργασιών της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο, όπου Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας επιχειρούσαν να συντονίσουν τη στήριξή τους προς το Κίεβο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά από το Air Force One. Ο Αμερικανός πρόεδρος αμφισβήτησε ανοιχτά τη σκοπιμότητα νέας οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές διαπραγμάτευσης με τη Μόσχα, μεταφέροντας στους Ευρωπαίους την εκτίμησή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη.

Η τηλεφωνική παρέμβαση Τραμπ στο Βερολίνο

Η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ στο Βερολίνο έγινε λίγες ώρες μετά τις επαφές του με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν της Κίνας. Στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες συμμετείχαν στις εργασίες της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Σύμφωνα με τέσσερις Ευρωπαίους αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνομιλία, ο Τραμπ τηλεφώνησε υποστηρίζοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης αντιμετωπίζει σοβαρά τις προοπτικές ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Το πιο ευαίσθητο σημείο της παρέμβασης του Αμερικανού προέδρου ήταν η έντονη αμφισβήτησή του για τη συνέχιση της οικονομικής και στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία. Δυο συμμετέχοντες περιέγραψαν την παρέμβαση του Τραμπ για το συγκεκριμένο θέμα ως «οργισμένο ξέσπασμα».

Τρεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξέφρασε με έντονο τρόπο τον σκεπτικισμό του απέναντι στην προοπτική διάθεσης επιπλέον δισεκατομμυρίων από τη «Συμμαχία των Προθύμων» για τη χρηματοδότηση του Κιέβου. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ποσό των 70 δισ. ευρώ, το οποίο αφορά νέα χρηματοδοτική στήριξη προς την Ουκρανία. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επέκρινε την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών υποστηρικτών να συνεχίσουν να διαθέτουν τόσο μεγάλα ποσά, ενώ ο πόλεμος παραμένει σε εξέλιξη. Ένας τρίτος συμμετέχων έδωσε μια πιο ήπια εκδοχή για το τηλεφώνημα, αναφέροντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος περιορίστηκε να επισημάνει πόσα χρήματα θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν οι χώρες εάν τερματιζόταν ο πόλεμος και δεν χρειαζόταν πλέον να χρηματοδοτούν την ουκρανική πολεμική προσπάθεια.

Οι εκτιμήσεις του Αμερικανού προέδρου για τον Πούτιν

Πέρα από την οικονομική διάσταση, ο Ντόναλντ Τραμπ μετέφερε στους Ευρωπαίους τη δική του εκτίμηση για τις προθέσεις του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μπορεί να υπάρξει πρόοδος προς μια διαπραγματευτική διευθέτηση του πολέμου.

Υποστήριξε επίσης ότι ο Πούτιν αντιμετωπίζει σοβαρά το ενδεχόμενο ειρήνης. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν μετά τις επαφές του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

Η τριμερής συνάντηση κορυφής στην Κίνα

Μια ιστορική συνάντηση, με σημαντικούς συμβολισμούς, πραγματοποίησαν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση έλαβε χώρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC), στη Σενζέν της Κίνας.

Η πρωτοφανής τριμερής συνάντηση, διάρκειας 90 λεπτών, ολοκληρώθηκε με κοινή διακήρυξη για την ειρήνη. Αυτή περιλάμβανε δεσμεύσεις για διάλογο σχετικά με τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων, τη μεταρρύθμιση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την ενεργειακή ασφάλεια. Ωστόσο, από το κείμενο απουσίαζε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι το ζήτημα είχε τεθεί στις συνομιλίες.

Αναλύσεις ανέδειξαν τις διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών, με την Κίνα να ενισχύει τη διπλωματική της θέση και τη Ρωσία να αποκομίζει οφέλη από την επιστροφή του Πούτιν στο υψηλότερο επίπεδο διεθνών συνομιλιών. Η Κίνα αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς ωφελημένους της συνάντησης, καθώς ο Σι Τζινπίνγκ αξιοποίησε τη σύνοδο για να αναδείξει τον αυξανόμενο ρόλο του Πεκίνου ως διπλωματικού διαμεσολαβητή μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Το γεγονός ότι τόσο ο Τραμπ όσο και ο Πούτιν ευχαρίστησαν δημοσίως τον Σι για τη φιλοξενία της συνάντησης ανέδειξε την επιρροή του Κινέζου προέδρου και τη σημασία που αποδίδουν οι άλλες δύο δυνάμεις στις σχέσεις τους με το Πεκίνο. Παράλληλα, η Κίνα απέφυγε να δεσμευτεί σε μια τριμερή συμφωνία περιορισμού των πυρηνικών εξοπλισμών, την οποία θεωρεί δυσμενή για τα συμφέροντά της, καθώς το πυρηνικό της οπλοστάσιο παραμένει μικρότερο από εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας. Η απουσία ουσιαστικής συμφωνίας για την Ουκρανία επέτρεψε επίσης στο Πεκίνο να αποφύγει μια νέα αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξαιτίας του ρόλου του στη συνάντηση.

Η ευρωπαϊκή αντίδραση και το μήνυμα σε Τραμπ και Πούτιν

Μετά την τριμερή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε στα «σχήματα Γιάλτας», τονίζοντας ότι δεν φέρνουν ειρήνη και χαρακτήρισε τη συνάντηση «απλώς μια φωτογραφία». Σημείωσε ότι δεν μπορεί να απουσιάζουν η Ουκρανία και η Ευρώπη από τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επανέλαβε τη στήριξη των Ευρωπαίων και των συμμάχων τους στην Ουκρανία και τόνισε ότι στόχος είναι μια «διαρκής και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία σε μια ασφαλή Ευρώπη».

Μετά το τέλος της συνόδου κορυφής της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, ο καγκελάριος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ενότητα των χωρών που συμμετείχαν και την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί». Δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουν σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, καθώς η στήριξη της Ουκρανίας αφορά και την ασφάλεια της Ευρώπης. Ζήτησε επίσης από τη Ρωσία να «δώσει τέλος στα όπλα», καθώς χάνονται χιλιάδες στρατιώτες της. Ο καγκελάριος δώρισε στους προσκεκλημένους του ένα κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου, τονίζοντας ότι θέλει με αυτό να συμβολίσει ότι δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί οι διχασμοί.

Το μοντέλο ασφαλείας τύπου Άρθρου 5 και η στάση της Ρωσίας

Από αμερικανικής πλευράς, ο Τζάρεντ Κούσνερ ανέφερε ότι η συνάντηση ήταν «πολύ ουσιαστική και επιτυχής» και «καθοριστική για να μας βοηθήσει να διαμορφώσουμε τις απόψεις μας». Επιβεβαίωσε παράλληλα ότι ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά σε μέρος των συνομιλιών.

Ο Κούσνερ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κατάφεραν να κάνουν τη Μόσχα να αποδεχτεί την ιδέα πως οποιαδήποτε συμφωνία ασφαλείας για την Ουκρανία θα βασιζόταν σε ένα μοντέλο τύπου Άρθρου 5, αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει σε άλλες διεθνείς συμφωνίες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos