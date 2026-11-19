Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση εν πτήσει προς τις ΗΠΑ, μέσα από το Air Force One, απευθυνόμενος στη σύνοδο της «Συμμαχίας των Προθύμων» που συνεδριάζει στο Βερολίνο. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να επέκρινε έντονα την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παροχή περαιτέρω δισεκατομμυρίων σε βοήθεια προς την Ουκρανία. Παράλληλα, μετέφερε τη θέση του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, υποστηρίζοντας ότι επιθυμεί την ειρήνη και ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτείται περαιτέρω ο πόλεμος.

Η τηλεφωνική παρέμβαση από το air force one

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε τηλεφωνική παρέμβαση εν πτήσει προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρησιμοποιώντας το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Η επικοινωνία του έγινε με τη σύνοδο κορυφής της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία συνεδριάζει στο Βερολίνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν από το Politico Germany και τη Welt, ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στη σύνοδο του Βερολίνου για να συζητήσει σύντομα τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να έκανε επικριτικά σχόλια προς τους συμμετέχοντες.

Έντονες επιφυλάξεις για τη βοήθεια στην Ουκρανία

Δύο πηγές, οι οποίες μίλησαν στον Hans von der Burchard του Politico, περιέγραψαν την παρέμβαση του Τραμπ ως «παραλήρημα» ή «ξέσπασμα». Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για την πρόθεσή της να διαθέσει περαιτέρω δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, η ΕΕ και άλλοι διεθνείς υποστηρικτές της Ουκρανίας φέρεται να προτίθενται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ για τον σκοπό αυτό.

Ωστόσο, μια τρίτη πηγή, η οποία είχε γνώση της συνομιλίας, παρουσίασε τις δηλώσεις του Τραμπ σε έναν πιο ήπιο τόνο. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε κυρίως τις πιθανές εξοικονομήσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν για τις χώρες που χρηματοδοτούν την Ουκρανία, εάν ο πόλεμος τερματιζόταν και δεν χρειαζόταν πλέον η συνέχιση της βοήθειας.

Οι δηλώσεις για τον Βλαντίμιρ Πούτιν και την ειρήνη

Λίγες ώρες πριν την τηλεφωνική παρέμβαση στο Βερολίνο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ολοκληρώσει μια τριμερή συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου, Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. Από το Air Force One, ο Τραμπ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο Ρώσος ηγέτης ενδιαφερόταν σοβαρά για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιθυμεί την ειρήνη και ότι, για τον λόγο αυτό, δεν πρέπει να χρηματοδοτείται περαιτέρω ο πόλεμος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Τραμπ μίλησε με ιδιαίτερη αισιοδοξία για τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μέσω διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι οι διεθνείς προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στη διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης, αντί στη διάθεση πρόσθετων χρημάτων προς την Ουκρανία.

Η επιτυχής συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας

Η τριμερής σύνοδος κορυφής στη Σενζέν της Κίνας, στην οποία συμμετείχαν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίστηκε ως ιδιαίτερα επιτυχημένη από τον Αμερικανό πρόεδρα. Αν και δεν σχολίασε άμεσα το εάν συζήτησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους δύο ηγέτες κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβασή της.

Σε μια κλίμακα από το μηδέν έως το 10, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν ένα «12». Πρόσθεσε ότι «πήγε εξαιρετικά» και ότι «χτίστηκαν φανταστικές σχέσεις», υπογραμμίζοντας τη θετική ατμόσφαιρα και τα αποτελέσματα των συνομιλιών με τους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας.

Καμία απόφαση για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της

Παρά τις επικρίσεις για τη βοήθεια και τις δηλώσεις για τον Πούτιν, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στον ανταποκριτή του NBC News, Γκέιμπ Γκουτιέρεζ, σε τηλεφωνική συνέντευξη την Πέμπτη, ότι δεν πρόκειται να λάβει καμία απόφαση σχετικά με την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας. Τόνισε ότι συμφωνεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πως το Κίεβο θα πρέπει να ερωτάται για οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική διπλωματική πρόταση με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Συμφωνώ μαζί του… Δεν θα έκανα τίποτα χωρίς αυτόν — είναι ο ηγέτης αυτής της χώρας, επομένως δεν θα προχωρούσα σε κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ότι η Ουκρανία πρέπει να έχει λόγο σε οποιαδήποτε διευθέτηση αφορά το μέλλον της.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos