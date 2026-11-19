Σε ένα περιβάλλον έντονων διπλωματικών διεργασιών, δύο σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν τις διεθνείς σχέσεις. Στο Βερολίνο, η Καγκελαρία φιλοξένησε τη «Σύνοδο των Προθύμων», με επίκεντρο την Ουκρανία, ενώ παράλληλα, στην Σέντζεν της Κίνας, ολοκληρώθηκε μια ιστορική τριμερής Σύνοδος Κορυφής με τη συμμετοχή των ηγετών των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων. Οι συναντήσεις αυτές έλαβαν χώρα εν μέσω ανησυχιών για την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας και σκληρών δηλώσεων από τη Ρωσία.

Η σύνοδος των «προθύμων» στο Βερολίνο

Η Καγκελαρία στο Βερολίνο γέμισε ασφυκτικά για τη «Σύνοδο των Προθύμων», την οποία διοργάνωσε ο Φρίντριχ Μερτς. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από 36 χώρες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 30 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, στην αντιπροσωπεία των ΗΠΑ, επικεφαλής ήταν ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα συνάντηση για την Ουκρανία». Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η επαναβεβαίωση της προσήλωσης των συμμάχων της Ουκρανίας στην στήριξή της, καθώς και η διερεύνηση της προοπτικής έναρξης ουσιαστικών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή και της Ευρώπης.

Η τριμερής κορυφής στην Κίνα

Την ίδια περίοδο, στην Σέντζεν της Κίνας, οι Σι Τζίνπινγκ, Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν ολοκλήρωσαν μια ιστορική τριμερή Σύνοδο Κορυφής. Οι τρεις ηγέτες διαμήνυσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τον διάλογο μεταξύ των τριών μεγαλύτερων πυρηνικών δυνάμεων. Οι συζητήσεις τους επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα θέματα ασφάλειας, γεωπολιτικής και οικονομίας.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε διαμηνύσει τη σκληρή στάση του προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κίεβο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν δεν συμβιβαστούν, το τέλος θα είναι πιο δύσκολο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το κλίμα των πιέσεων και των προκλήσεων που επικρατεί στις διεθνείς σχέσεις.

Ανησυχίες για την ευρωπαϊκή ηγεσία

Παρά την ασφυκτική πληρότητα της Καγκελαρίας στο Βερολίνο, η συνάντηση χαρακτηρίστηκε από σχόλια που υποδηλώνουν αποδυναμωμένους ηγέτες. Το Politico σχολίασε ότι τη συνάντηση συγκαλούν δύο πολιτικά αποδυναμωμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Φρίντριχ Μερτς και ο Εμανουέλ Μακρόν. Επιπλέον, αναφέρθηκε και στον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο οποίος κάνει τα πρώτα του βήματα στη διεθνή σκηνή χωρίς να έχει λάβει εντολή από τις κάλπες.

Διπλωμάτες και αξιωματούχοι από συμμαχικές χώρες της Ουκρανίας εξέφρασαν την ανησυχία τους. Σύμφωνα με αυτούς, τους τελευταίους μήνες η Συμμαχία στερείται ισχυρής ηγεσίας και χάνει τη δυναμική της. Αυτές οι ανησυχίες υπογραμμίζουν την ανάγκη για σταθερή και αποφασιστική καθοδήγηση σε μια κρίσιμη περίοδο.

Το κύρος των ηγετών και η πορεία των διαπραγματεύσεων

Τέσσερις Ευρωπαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι για την επιτυχία της Ουκρανίας έχει καθοριστική σημασία το πολιτικό κύρος των ηγετών των τριών χωρών που συμπροεδρεύουν στη Συμμαχία, δηλαδή της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας. Ωστόσο, το κύρος αυτό βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «Στη Γαλλία και τη Γερμανία, η ηγεσία κλυδωνίζεται». Για τη Βρετανία, ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι ο νέος πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ φαίνεται αρκετά σταθερός στη στήριξή του προς την Ουκρανία, αλλά «ακόμη όμως προσπαθεί να βρει τα πατήματά του, οπότε περιμένουμε». Πριν την έναρξη πιθανών συνομιλιών με τη Μόσχα, η Ρωσία και οι ΗΠΑ έχουν διαμηνύσει, και η Ουκρανία έχει ζητήσει, οι Ευρωπαίοι να βρουν με ποια σύνθεση και με ποιες θέσεις θα εκπροσωπηθούν, καθώς «μια συμφωνία μπορεί να υπάρξει μόνο με συμμετοχή των Ευρωπαίων».

Σφοδρά πυρά κατά του Τραμπ

Στο ευρύτερο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων, καταγράφηκαν και σφοδρά πυρά από την Πολωνία και τη Δανία κατά του Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις θέσεις του σχετικά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στο ήδη τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και εντάσεις μεταξύ των διεθνών παραγόντων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis