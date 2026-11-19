Η JPMorgan Chase, η μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, αποκάλυψε την Πέμπτη (19/11) κυβερνοεπίθεση που ενδέχεται να οδήγησε σε διαρροή προσωπικών δεδομένων πελατών της. Η τράπεζα επιβεβαίωσε ότι χάκερ έβαλαν στο στόχαστρο εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με τον τραπεζικό όμιλο. Παράλληλα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για διαρροή στοιχείων χιλιάδων πελατών της Visa και της Mastercard, προκαλώντας νέες ανησυχίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η επίθεση στην JPMorgan Chase

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της JPMorgan Chase, η κυβερνοεπίθεση δεν στόχευσε άμεσα τα εσωτερικά της συστήματα, αλλά τρίτες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες στον τραπεζικό όμιλο. Εκπρόσωπος της τράπεζας επιβεβαίωσε ότι οι επιτιθέμενοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα μάρκετινγκ που διατηρούσαν οι συνεργαζόμενες εταιρείες.

«Με βάση την έρευνά μας μέχρι στιγμής, πιστεύουμε ότι οι επιτιθέμενοι απέκτησαν πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα μάρκετινγκ που διατηρούσαν οι συγκεκριμένοι πάροχοι, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορισμένων πελατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Η τράπεζα υπογράμμισε ότι δεν υπήρξε διακοπή στις υπηρεσίες της προς τους πελάτες της, παρά το περιστατικό.

Δεδομένα που διέρρευσαν και μέτρα στήριξης

Τα δεδομένα που εκτέθηκαν, σύμφωνα με την εκτίμηση της JPMorgan Chase, αφορούν κυρίως πληροφορίες μάρκετινγκ, όπως ονόματα και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών. Οι πληροφορίες αυτές διατηρούνταν από τους εξωτερικούς συνεργάτες που δέχθηκαν την επίθεση.

Η τράπεζα διευκρίνισε ότι θα επικοινωνήσει απευθείας με τους πελάτες που ενδέχεται να επηρεάστηκαν από τη διαρροή. Επιπλέον, προτίθεται να προσφέρει υποστήριξη και, όπου κρίνεται απαραίτητο, δωρεάν υπηρεσίες παρακολούθησης πιστοληπτικής δραστηριότητας στους θιγόμενους, ενισχύοντας την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Στο στόχαστρο και Visa, Mastercard

Την ίδια ώρα, η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ομάδα χάκερ διέρρευσε δεδομένα χιλιάδων πελατών όχι μόνο της JPMorgan, αλλά και της Visa και της Mastercard. Οι τρεις εταιρείες διαβεβαιώνουν ότι δεν παραβιάστηκαν τα δικά τους δίκτυα πληρωμών, καθώς η επίθεση έγινε μέσω εξωτερικού παρόχου υπηρεσιών.

Η Visa επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό συνδέεται με τρίτο πάροχο υπηρεσιών στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Εκπρόσωπος της εταιρείας ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάστηκαν στοιχεία πληρωμών, όπως οι αριθμοί καρτών, ενώ τα εσωτερικά συστήματα της Visa δεν παραβιάστηκαν ούτε υπέστησαν επιπτώσεις.

Η απάντηση των εταιρειών και η ταυτότητα των δραστών

Από την πλευρά της, η Mastercard έκανε λόγο για έκθεση «περιορισμένου όγκου πληροφοριών» που αφορούσαν ένα υποσύνολο κατόχων καρτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα παροχών. Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η διαρροή έχει περιοριστεί και δεν υπάρχει επίπτωση στο δίκτυο πληρωμών της εταιρείας ή στη δυνατότητα των πελατών να χρησιμοποιούν τις κάρτες τους.

Την ευθύνη για το χτύπημα ανέλαβε η ομάδα ransomware με την ονομασία n0n, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας κυβερνοασφάλειας SOCRadar. Η ομάδα φέρεται να δημοσιοποίησε τα δεδομένα την Πέμπτη, χρησιμοποιώντας λογισμικό εκβιασμού.

Αδιευκρίνιστα σημεία

Κοινό στοιχείο στις ανακοινώσεις των τριών εταιρειών είναι ότι η παραβίαση αποδίδεται σε τρίτο πάροχο και όχι σε άμεση διείσδυση στα δικά τους συστήματα. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποια είναι η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση.

Ούτε η Visa ούτε η Mastercard ούτε η JPMorgan Chase αποκάλυψαν την ταυτότητά της, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για το εύρος της παραβίασης και τον αριθμό των πελατών που ενδέχεται να επηρεάστηκαν. Η JPMorgan δεν έχει αποκαλύψει ούτε τον ακριβή χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis