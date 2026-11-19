Ο Λευκός Οίκος αντέδρασε με έντονο τρόπο σε δημοσίευμα του Newsweek, το οποίο αναφερόταν σε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκοιμιέται. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του APEC στην Κίνα, την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ μιλούσε. Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους «Fake news» και δίνοντας τη δική του εξήγηση για το τι συνέβαινε.

Η κατηγορηματική διάψευση του Λευκού Οίκου

Ο διευθυντής Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, απέρριψε με σαφήνεια τον ισχυρισμό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ. Ο Τσανγκ υποστήριξε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κοιμόταν, αλλά εξέταζε έγγραφα που βρίσκονταν μπροστά του. Τόνισε μάλιστα ότι «μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα τα μάτια του να κινούνται πέρα δώθε», υποδηλώνοντας ότι ο Τραμπ ήταν σε εγρήγορση και παρακολουθούσε τα γραπτά.

Η αντίδραση του Στίβεν Τσανγκ εκφράστηκε και μέσω ανάρτησης στα social media, όπου έγραψε χαρακτηριστικά: «Fake news! Ο πρόεδρος Τραμπ κοιτούσε τα έγγραφα που είχε μπροστά του, ενώ ο ομιλητής έκανε τις δηλώσεις του. Μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα τα μάτια του να κινούνται πέρα δώθε». Με αυτό τον τρόπο, ο Λευκός Οίκος επιχείρησε να διαψεύσει άμεσα τις εντυπώσεις που δημιούργησε το επίμαχο βίντεο.

Το επίμαχο βίντεο και το δημοσίευμα του Newsweek

Το δημοσίευμα που προκάλεσε την αντίδραση του Λευκού Οίκου προήλθε από το Newsweek. Το εν λόγω δημοσίευμα αφορούσε ένα βίντεο το οποίο φέρεται να δείχνει τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να έχει κλειστά τα μάτια και σκυμμένο το κεφάλι του. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο καταγράφηκε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του APEC, η οποία διεξήχθη στην Κίνα.

Οι κάμερες φέρεται να συνέλαβαν τον Αμερικανό πρόεδρο σε αυτή τη στάση ακριβώς την ώρα που ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, εκφωνούσε την ομιλία του. Η ομιλία του Σι Τζινπίνγκ επικεντρωνόταν στο παγκόσμιο εμπόριο, ένα θέμα κεντρικής σημασίας για τη σύνοδο κορυφής.

Η διαφορά ώρας και η πιθανή επίδραση του jet lag

Στο πλαίσιο των πληροφοριών που δόθηκαν σχετικά με το περιστατικό, αναφέρθηκε και η χρονική διαφορά μεταξύ των δύο χωρών. Η Κίνα βρίσκεται 13 ώρες μπροστά από την Ουάσινγκτον, DC, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό σημαίνει ότι ενώ στην πόλη Shenzhen της Κίνας ήταν πρωί την ώρα της συνόδου, στην αμερικανική πρωτεύουσα ήταν ακόμα το προηγούμενο βράδυ.

Αυτή η σημαντική χρονική διαφορά, σε συνδυασμό με το ταξίδι του προέδρου Τραμπ διασχίζοντας πολλαπλές ζώνες ώρας, αναφέρθηκε ως ένας παράγοντας που ενδεχομένως να είχε επιβαρύνει τον Αμερικανό πρόεδρο. Η επίδραση του jet lag από το ταξίδι θα μπορούσε να είχε κάνει την εμφάνισή της, σύμφωνα με την περιγραφή του πλαισίου του γεγονότος.

Με πληροφορίες από: Newsit