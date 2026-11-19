Στην Κίνα είναι στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ συμμετέχουν σε μια ιστορική τριμερή συνάντηση. Η σύνοδος, που διεξάγεται στη Σενζέν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC, ξεκίνησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Οι πρώτες τοποθετήσεις των ηγετών

Στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις τους, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τάχθηκε κατά των περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει εποικοδομητική συνεργασία με τις οικονομίες της Ασίας και του Ειρηνικού.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε κάλεσμα για συνεργασία και κοινή ανάπτυξη στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας για την ευημερία.

Η διμερής συνάντηση Τραμπ – Σι

Πριν την τριμερή σύνοδο, πραγματοποιήθηκε διμερής συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ στη Σενζέν. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν με αναφορές στην «εξαιρετική προσωπική σχέση» που διατηρούν οι δύο ηγέτες, ενώ συζητήθηκαν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και η συνεργασία για την παγκόσμια ειρήνη. Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα έχουν δείξει τον δρόμο σε θέματα από το εμπόριο μέχρι τις επενδύσεις, καθώς και από τα περιφερειακά ζητήματα μέχρι την παγκόσμια ειρήνη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν καταφέρει να διαμορφώσουν μια δίκαιη εμπορική σχέση, βρίσκοντας την ισορροπία. Ο Σι Τζινπίνγκ δήλωσε προσηλωμένος στη συνεργασία με τον Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τη διατήρηση των σχέσεων των δύο χωρών στη «σωστή πορεία». Επισήμανε ότι έχει διαμορφωθεί ένας νέος ορισμός μιας εποικοδομητικής σχέσης Κίνας – ΗΠΑ, με στρατηγική σταθερότητα και νέο περιεχόμενο που βασίζεται στον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη νίκη» τη μεγαλειώδη υποδοχή που του επεφύλαξε ο Κινέζος ομόλογός του. Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά για οποιονδήποτε ηγέτη επισκέπτεται την Κίνα από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας. Αυτή η χειρονομία ανταπέδωσε την υποδοχή του Σι από τον Τραμπ στη στρατιωτική βάση Άντριους τον Σεπτέμβριο. Ο Τραμπ τόνισε πως «είναι ένας σπουδαίος πρόεδρος, ένας από τους πιο σπουδαίους προέδρους της Κίνας και δεν έχει πάει ποτέ στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί κανέναν. Υπήρχε μεγάλος σεβασμός και το εκτιμώ αυτό. Είναι μια μεγάλη νίκη για εμάς».

Οι συζητήσεις και οι στόχοι της συνόδου

Η ιστορική τριμερής σύνοδος επικεντρώνεται σε κρίσιμα θέματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει τη συνάντηση ως μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνιών με δύο από τους βασικότερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Στις επιδιώξεις του περιλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, καθώς και η αναζήτηση διπλωματικών διεξόδων για τις συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν.

Πριν την τριμερή συνάντηση, ο Τραμπ είχε ξεχωριστές συνομιλίες με τον Πούτιν και τον Σι. Χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο «φίλο», ενώ το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση σε «εξαιρετική διάθεση». Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε, καθισμένος δίπλα στον Σι, ότι «τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Κίνα έχουν συμφέρον να διασφαλίσουν ότι η ενέργεια ρέει μέσω των Στενών του Ορμούζ και ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο. Το αισθανόμαστε και οι δύο πολύ έντονα αυτό».

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr, enikos.gr