Τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας είναι στραμμένα σήμερα, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, στη Σεντζέν της Κίνας, όπου διεξάγεται η ιστορική τριμερής σύνοδος κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο περιθώριο του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) και αναμένεται να αποτελέσει την κορύφωση της ασιατικής περιοδείας του Αμερικανού προέδρου. Στην ατζέντα των συζητήσεων βρίσκονται κρίσιμα ζητήματα όπως ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων, οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν, το εμπόριο και η τεχνητή νοημοσύνη.

Οι διμερείς συναντήσεις πριν την τριμερή

Ξεκίνησε η διμερής συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σεντζέν. Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβασή της, εκτιμώντας ότι θα είναι «παραγωγική». Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Κινέζο πρόεδρο «φίλο», τονίζοντας ότι διατηρούν μια «ξεχωριστή σχέση» και υποστήριξε ότι οι δύο χώρες έχουν πλέον κατανείμει τους δασμούς με «δίκαιο τρόπο».

Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης ξεχωριστή διμερή συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν έφυγε από τη συνάντηση «σε εξαιρετική διάθεση». Το ζήτημα της Ουκρανίας αποτέλεσε το βασικό θέμα των συνομιλιών των δύο προέδρων, ενώ συζητήθηκαν και οι διμερείς σχέσεις, καθώς και η επικείμενη τριμερής συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Είχε προηγηθεί συνάντηση διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου. Οι προετοιμασίες κορυφώθηκαν από την Τετάρδη, με τους ηγέτες των τριών χωρών να επιδιώκουν τη διαμόρφωση θετικού κλίματος ενόψει των συνομιλιών. Κατά τη δεξίωση της APEC, οι τρεις πρόεδροι αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις, ενώ συμμετείχαν και στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες της περιοχής.

Η ατζέντα της ιστορικής συνόδου

Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, το Ιράν, τα πυρηνικά όπλα, οι εμπορικές σχέσεις και η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρουσιάσει την τριμερή συνάντηση ως μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνιών με δύο από τους βασικότερους γεωπολιτικούς ανταγωνιστές των ΗΠΑ. Στις επιδιώξεις του περιλαμβάνονται η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, αλλά και η αναζήτηση διπλωματικών διεξόδων για τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν.

Η διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε πως η σύνοδος θα αφορά τη «διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης». Η ημερήσια διάταξη της τριμερούς συνόδου παραμένει μάλλον αόριστη ως ακόμη και τώρα, ενώ η διάρκεια των τριμερών συνομιλιών δεν πρόκειται να ξεπεράσει τη μία ώρα.

Οι δηλώσεις των ηγετών

Στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις τους, οι τρεις ηγέτες εξέφρασαν τις προτεραιότητές τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε την πορεία της αμερικανικής οικονομίας και τάχθηκε κατά των περιορισμών στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, οι επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς Ουάσινγκτον και Πεκίνο εξακολουθούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση για τους δασμούς, τους προηγμένους ημιαγωγούς και την τεχνολογική πρωτοκαθεδρία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιδιώκει εποικοδομητική συνεργασία με τις οικονομίες της Ασίας και του Ειρηνικού. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε κάλεσμα για συνεργασία και κοινή ανάπτυξη στην περιοχή, ενώ τάχθηκε κατά του προστατευτισμού. Οι διαφορετικές επιδιώξεις των τριών ηγετών αποτυπώθηκαν ήδη στις ομιλίες τους κατά τη σύνοδο.

Επιφυλακτικότητα και ιστορικές συγκρίσεις

Παρά τις φιλοδοξίες για την επίτευξη συμφωνιών, αναλυτές και ειδικοί εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς το ενδεχόμενο να προκύψουν ουσιαστικές συμφωνίες από την τριμερή σύνοδο. Παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι τρεις πρόεδροι θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες ή εάν η σύνοδος θα περιοριστεί σε μια επίδειξη διπλωματικής ισχύος.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ήδη, η επικείμενη τριμερής έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν ΗΠΑ, Βρετανία και Σοβιετική Ένωση συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης και τη νέα διεθνή τάξη. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αναχωρήσει από τη Σεντζέν μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis, Topontiki