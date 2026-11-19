Ο ακροδεξιός πολυδισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ αναγνώρισε χθες, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ότι «αισθάνεται πολύ ανόητος» για την οικονομική υποστήριξη που παρείχε στις εκστρατείες Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων. Συγκεκριμένα, δαπάνησε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια, ήτοι 445 εκατομμύρια δολάρια, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, στις οποίες οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σαρωτική νίκη. Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη εξέφρασε την απογοήτευσή του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης DealBook, που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη από τους New York Times.

Οι δηλώσεις του Ίλον Μασκ και το κόστος της υποστήριξης

Ο Ίλον Μασκ, μιλώντας μέσω βιντεοσύνδεσης από την Κίνα, όπου συνοδεύει τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, εξομολογήθηκε ότι «αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα κι είδα τόσο λίγα αποτελέσματα». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμα χειρότερα» χωρίς την υποστήριξη αυτή. Το ποσό των 445 εκατομμυρίων δολαρίων δαπανήθηκε από το America PAC του Μασκ για την ενίσχυση Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων.

Ο ίδιος ο Μασκ υπογράμμισε ότι αφιέρωσε ελάχιστη προσωπική προσοχή σε αυτή την προσπάθεια, καθώς ήταν επικεντρωμένος στις εταιρείες του, SpaceX και Tesla. Η δήλωσή του αυτή έρχεται μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, γεγονός που τον οδήγησε να αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των μεγάλων χρηματικών δαπανών στις πολιτικές αναμετρήσεις.

Τα κίνητρα και η αποτίμηση των εκλογών

Ο πολυδισεκατομμυριούχος εξήγησε ότι τα κίνητρά του ήταν απλά: να εξασφαλιστεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα είχε τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Γερουσίας και του Λευκού Οίκου. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θα ήθελε να δει κανένα από τα δύο κόμματα να έχει «υπερπλειοψηφία». Το αποτέλεσμα των εκλογών, όπως σημείωσε, «δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων». Πρόσθεσε ότι «μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά ήσσον αποτέλεσμα».

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αν μπορούσα να γυρίσω πίσω τον χρόνο, θα ξόδευα λιγότερα». Επίσης, θα αφιέρωνε λιγότερο «προσωπικό χρόνο» στις εκλογές, καθώς η προσοχή του είναι στραμμένη στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, όπως οι εταιρείες SpaceX και Tesla. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια αναθεώρηση της στρατηγικής του όσον αφορά την πολιτική του εμπλοκή.

Η χρηματοδότηση στο Τέξας και η περίπτωση του Κεν Πάξτον

Ένα σημαντικό μέρος των δαπανών του Μασκ αφορούσε την πολιτεία του Τέξας. Συγκεκριμένα, δαπάνησε πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τον πρώην γενικό εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον, στην προσπάθειά του να εκλεγεί στη Γερουσία. Παρόλα αυτά, την έδρα θα καταλάβει ο 37χρονος δημοκρατικός υποψήφιος Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος είναι συγκριτικά νέος στην πολιτική σκηνή.

Η έδρα των εταιρειών του Ίλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX και Tesla, βρίσκεται στο Όστιν του Τέξας. Στην ίδια πολιτεία, οι εταιρείες του έχουν οικοδομήσει ή βρίσκονται στη διαδικασία οικοδόμησης γιγαντιαίων μονάδων παραγωγής, οι οποίες αφορούν οχήματα και μικροτσίπ. Η αποτυχία της υποψηφιότητας του Πάξτον, παρά την τεράστια οικονομική στήριξη, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της απογοήτευσης του Μασκ.

Επιχειρηματική εστίαση και μελλοντικές ανησυχίες

Ο Μασκ ανέφερε επίσης ότι «κάποιοι» συνεχίζουν να «γκρινιάζουν» για τα ποσά που διέθεσε στις εκλογές, παρά την προσωπική του αποτίμηση. Η εστίασή του παραμένει στις τεχνολογικές και διαστημικές του εταιρείες, κάτι που επιβεβαιώνεται από την δήλωσή του ότι θα αφιέρωνε λιγότερο προσωπικό χρόνο σε πολιτικές εκστρατείες.

Τέλος, ο Ίλον Μασκ ερωτήθηκε σχετικά με το αν είναι ανήσυχος όσον αφορά τη μελλοντική δημοκρατική κυβερνήτρια του Τέξας, την Τζίνα Χινοχόσα. Η ερώτηση αυτή αναδεικνύει τις πιθανές επιπτώσεις των πολιτικών αλλαγών στην πολιτεία όπου έχουν σημαντική παρουσία οι επιχειρήσεις του.

Με πληροφορίες από: Topontiki