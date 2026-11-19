Νέα στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν εξετάζει ο Τραμπ εν μέσω πιέσεων από τον Νετανιάχου

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν, σύμφωνα με δημοσιεύματα των The New York Times και Axios. Αυτή η εξέλιξη έρχεται εν μέσω πιέσεων από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος ζητά τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια εκστρατεία αεροπορικών επιδρομών. Η προτεινόμενη διάρκεια των επιδρομών κυμαίνεται από τέσσερις έως επτά ημέρες, με το Ισραήλ να παρουσιάζει στοιχεία για φερόμενο πρόγραμμα χημικών όπλων του Ιράν.

Ισραηλινές πιέσεις και πληροφορίες για χημικά όπλα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ασκεί έντονες πιέσεις στην Ουάσιγκτον για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Στο πλαίσιο αυτών των πιέσεων, ο επικεφαλής της Μοσάντ, Ρόμαν Γκόφμαν, στάλθηκε την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Εκεί, παρουσίασε σε αξιωματούχους του Ντόναλντ Τραμπ πληροφορίες που αφορούν την ανάπτυξη ενός προγράμματος χημικών όπλων από το Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε δημόσια στο ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News, την Τετάρτη. Στη συνέντευξη αυτή, δήλωσε ότι υπάρχουν «ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης αερίων, καθώς και βιολογικών όπλων». Οι δηλώσεις αυτές υπογραμμίζουν την ανησυχία που εκφράζεται από την αμερικανική πλευρά, βασιζόμενη στα στοιχεία που δόθηκαν.

Διχασμός στην αμερικανική κυβέρνηση και αμφιβολίες για την αξιοπιστία

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται διχασμένη όσον αφορά την αξιοπιστία των ισραηλινών πληροφοριών που παρουσιάστηκαν. Ορισμένοι αξιωματούχοι φέρονται να εκτιμούν ότι τα στοιχεία αυτά ενδέχεται να επηρεάζονται από πολιτικές σκοπιμότητες. Αυτή η διαφωνία εντός της κυβέρνησης των ΗΠΑ υποδηλώνει ότι δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς την εγκυρότητα και τους πραγματικούς στόχους των πληροφοριών που προσκόμισε η Μοσάντ.

Ο διχασμός αυτός καθιστά πιο περίπλοκη τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Οι αμφιβολίες για την αξιοπιστία των πληροφοριών μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω αναλύσεις και επαληθεύσεις πριν από οποιαδήποτε κίνηση, καθώς η πιθανότητα πολιτικών σκοπιμοτήτων αποτελεί σοβαρό παράγοντα.

Ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα μιας νέας στρατιωτικής εκστρατείας

Παραμένει ασαφές με ποιον τρόπο μια νέα αεροπορική εκστρατεία, όπως αυτή που προτείνει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα μπορούσε να οδηγήσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί τις αμερικανικές απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου σημείου για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς και το πυρηνικό της πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί πηγή διεθνούς ανησυχίας.

Το παρελθόν δείχνει ότι προηγούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν είχαν οδηγήσει στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αυτό το ιστορικό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα και προβληματισμούς σχετικά με την ενδεχόμενη αποτελεσματικότητα μιας νέας επίθεσης. Η επανάληψη παρόμοιων ενεργειών χωρίς σαφή προοπτική επιτυχίας αποτελεί ένα από τα σημεία που εξετάζονται από την αμερικανική πλευρά.

Η προηγούμενη στάση του Τραμπ και οι εισηγήσεις των χωρών του Κόλπου

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει μια διαφορετική θέση, χαρακτηρίζοντας «αρκετά απίθανη» μια νέα αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν. Η τότε τοποθέτησή του είχε ερμηνευθεί ευρέως ως ένδειξη ότι λάμβανε σοβαρά υπόψη τις εισηγήσεις των χωρών του Κόλπου.

Οι χώρες αυτές υποστήριζαν τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς την Τεχεράνη ως την προτιμότερη και πιο αποτελεσματική μέθοδο, αντί της επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η στάση τους αυτή βασίζεται και στο γεγονός ότι οι ίδιες χώρες είχαν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σύγκρουσης, κάτι που τις καθιστά επιφυλακτικές απέναντι σε μια νέα στρατιωτική κλιμάκωση.

Με πληροφορίες από: Newsit