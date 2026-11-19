Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ δήλωσε την Τετάρτη ότι μετανιώνει για τα χρήματα που έδωσε στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ξόδεψε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια για τις εκστρατείες ρεπουμπλικάνων υποψηφίων στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Οι εκλογές αυτές κατέληξαν σε νίκη των Δημοκρατικών με μεγάλη διαφορά, γεγονός που οδήγησε τον Μασκ να εκφράσει την απογοήτευσή του.

Οι δηλώσεις του Έλον Μασκ στο συνέδριο DealBook

Ο υπερσυντηρητικός δισεκατομμυριούχος μίλησε για την οικονομική του συνεισφορά στο συνέδριο DealBook των New York Times, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος συνδέθηκε μέσω βίντεο από την Κίνα, όπου βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί, ο Έλον Μασκ εξέφρασε ανοιχτά τα συναισθήματά του για την έκβαση των εκλογών και την επένδυσή του.

«Αισθάνομαι πολύ ανόητος που ξόδεψα τόσα χρήματα κι είδα τόσο λίγα αποτελέσματα, ή ίσως τα πράγματα να ήταν ακόμα χειρότερα», είπε χαρακτηριστικά. Με τη δήλωση αυτή, ο Μασκ άφησε να εννοηθεί ότι χωρίς τη δική του στήριξη, το αποτέλεσμα για τους Ρεπουμπλικάνους ίσως να ήταν ακόμη πιο δυσμενές.

Τα κίνητρα πίσω από τις δωρεές

Ο Έλον Μασκ εξήγησε ότι τα κίνητρά του για την οικονομική στήριξη των Ρεπουμπλικάνων ήταν απλά. Ο βασικός του στόχος ήταν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα να αποκτήσει τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας, αλλά και του Λευκού Οίκου.

Ωστότε, ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν θα επιθυμούσε κανένα από τα δύο μεγάλα κόμματα να έχει «υπερπλειοψηφία». Η θέση του αυτή υποδηλώνει μια επιθυμία για ισορροπία δυνάμεων στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, παρά την ξεκάθαρη προτίμησή του για τους Ρεπουμπλικάνους.

Το «μάθημα» από την προεκλογική διαδικασία

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών, όπου οι Δημοκρατικοί επικράτησαν με μεγάλη διαφορά, οδήγησε τον Μασκ σε ορισμένες διαπιστώσεις. Όπως παρατήρησε, η έκβαση «δείχνει σίγουρα ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο υπόθεση χρημάτων». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «μπορεί να ρίξεις πολλά χρήματα σε μια προεκλογική διαδικασία και να έχεις συγκριτικά περιορισμένο αποτέλεσμα».

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του, ο δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι αν μπορούσε να γυρίσει πίσω τον χρόνο, θα ξόδευε λιγότερα χρήματα στις εκλογές. Επίσης, θα αφιέρωνε λιγότερο «προσωπικό χρόνο» σε αυτές, καθώς είναι επικεντρωμένος στις εταιρείες του, όπως οι SpaceX και Tesla. Ο Μασκ σημείωσε ακόμη ότι «κάποιοι» συνεχίζουν να «γκρινιάζουν» για τα ποσά που διέθεσε.

Η περίπτωση του Τέξας και οι σημαντικές δωρεές

Ένα σημαντικό μέρος των χρημάτων που δαπάνησε ο Έλον Μασκ, συγκεκριμένα πάνω από 220 εκατομμύρια δολάρια, κατευθύνθηκε στη στήριξη του πρώην γενικού εισαγγελέα του Τέξας, Κεν Πάξτον. Ο Πάξτον επιδίωκε να εκλεγεί στη Γερουσία, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ευοδώθηκε.

Την έδρα της Γερουσίας τελικά θα καταλάβει ο 37χρονος Δημοκρατικός Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος θεωρείται σχετικά νέος στην πολιτική σκηνή. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι εταιρείες του Μασκ, όπως οι SpaceX και Tesla, έχουν την έδρα τους στο Όστιν του Τέξας, ενώ στην ίδια πολιτεία έχουν κατασκευάσει, ή βρίσκονται στη διαδικασία κατασκευής, τεράστια εργοστάσια για οχήματα και μικροτσίπ.

Προβλέψεις για τη νέα κυβερνήτρια του Τέξας

Ο Έλον Μασκ ρωτήθηκε επίσης για την Δημοκρατική Τζίνα Χινοχόσα, η οποία τον Ιανουάριο αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα κυβερνήτριας του Τέξας, διαδεχόμενη τον Ρεπουμπλικάνο Γκρεγκ Άμποτ. Ο δισεκατομμυριούχος εξέφρασε την άποψη ότι περιμένει η Χινοχόσα να είναι «αρκετά μετριοπαθής» στην πολιτική της.

«Δεν νομίζω πως θα είναι κυβερνήτρια της άκρας αριστεράς», δήλωσε ο Μασκ, προσθέτοντας: «με βάση όσα έχω ακούσει γι’ αυτή, νομίζω πως τα πράγματα θα πάνε καλά στο Τέξας με την Τζίνα κυβερνήτρια». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια σχετική αισιοδοξία από την πλευρά του, παρά την αλλαγή στην πολιτική ηγεσία της πολιτείας όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις του.

Με πληροφορίες από: Newsit