Σε αντίστροφη μέτρηση βρίσκεται η ιστορική τριμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τους Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, η οποία είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2026, στο Πεκίνο. Οι τρεις ηγέτες αναμένεται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι στις 08:30 ώρα Ελλάδος. Η ατζέντα των συζητήσεων περιλαμβάνει κρίσιμα ζητήματα, όπως ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών, καθώς και η αναζήτηση διπλωματικών διεξόδων για τους συνεχιζόμενους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν.

Διάρκεια και προσδοκίες από τη σύνοδο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, η διάρκεια της τριμερούς συνάντησης δεν θα ξεπεράσει τη μία ώρα. Παρά το γεγονός ότι η συνάντηση των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ έχει γεννήσει σημαντικές προσδοκίες σε διεθνές επίπεδο, οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι ως προς τα πιθανά αποτελέσματά της.

Κάποιοι αναλυτές θεωρούν πως αυτή η συνάντηση μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο καμπής στην παγκόσμια ιστορία, σηματοδοτώντας νέες εξελίξεις στις διεθνείς σχέσεις. Ωστόσο, άλλοι εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους, υποστηρίζοντας πως από τις συζητήσεις ενδέχεται να μην προκύψουν ουσιαστικές συμφωνίες, ενισχύοντας τους φόβους ότι η σύνοδος θα μείνει στην ιστορία μόνο για την κοινή φωτογραφία των τριών ηγετών.

Οι επιδιώξεις του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παρουσιάσει την τριμερή συνάντηση ως μια σημαντική ευκαιρία για την επίτευξη συμφωνιών σε καίρια ζητήματα. Βασική του επιδίωξη είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητά διπλωματικές διεξόδους για την επίλυση των συγκρούσεων στην Ουκρανία και το Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν, άλλωστε, φέρεται να του κόστισε τις ενδιάμεσες κρίσιμες εκλογές στις ΗΠΑ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει στην επίλυση αυτών των ζητημάτων.

Διμερείς συναντήσεις και σχέσεις συνεργασίας

Πριν από την τριμερή σύνοδο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματίσει ξεχωριστή κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Αυτή η διμερής επαφή θα αποτελέσει την τρίτη ουσιαστική συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μέσα στη φετινή χρονιά, υπογραμμίζοντας τη συχνότητα των επαφών τους.

Στο πρόγραμμα του Αμερικανού προέδρου προστέθηκε επίσης μια διμερής συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτή είναι η πρώτη τους επαφή μετά τις συνομιλίες που είχαν στην Αλάσκα την προηγούμενη χρονιά. Τότε, οι δύο ηγέτες δεν είχαν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό ή την αποκλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, γεγονός που καθιστά τη σημερινή συνάντηση ιδιαίτερα σημαντική.

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου για τους ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ηγετών, του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, στη συνάντηση αποτελεί πλεονέκτημα. Όπως ανέφερε, η Κίνα και η Ρωσία διατηρούν σχέσεις συνεργασίας, κάτι που μπορεί να συμβάλει θετικά στις συζητήσεις.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα: «Και οι δύο συμπαθούν τον Τραμπ. Τώρα, τι θα συμβεί μετά από εμένα; Αυτό δεν μπορώ να σας το πω». Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται επανειλημμένα στην προσωπική του σχέση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σε μία περίοδο που η σχέση του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ψυχραίνεται.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει απορρίψει το ενδεχόμενο επιβολής νέων κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας. Επίσης, η Ουκρανία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με περιορισμούς στην παροχή δορυφορικής υποστήριξης από τη Starshield του Έλον Μασκ για τη χρήση της, μια εξέλιξη που έχει επιπτώσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit