Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για ενδείξεις ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης χημικών και βιολογικών όπλων, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν περιορίσει τη δυνατότητα της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικές ικανότητες. Ο Τραμπ προειδοποίησε με σκληρά αντίποινα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως «αν συμβεί, θα τους εξαφανίσουμε», σε περίπτωση επίθεσης.

Κατηγορίες για ανάπτυξη όπλων και πυρηνικές ικανότητες

Στη συνέντευξή του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «κοιτάζει προς τα αέρια, κοιτάζει προς τα βιολογικά», αναφερόμενος σε χημικά και βιολογικά όπλα. Οι δηλώσεις του έγιναν χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.

Ο Τραμπ φάνηκε να υπονοεί ότι αναφορές σχετικά με ένα ιρανικό σχέδιο για την πυροδότηση μιας «βρώμικης βόμβας» στην Ουάσινγκτον μπορεί να έχουν κάποια βάση. Είπε συγκεκριμένα ότι «υπάρχει ένδειξη ότι το Ιράν κοιτάζει τα αέρια, κοιτάζει τα βιολογικά, επειδή τους έχουμε αποκλείσει από τα πυρηνικά. Τα πυρηνικά είναι πολύ πιο δύσκολα, και κοιτάζουν τα αέρια και κοιτάζουν τα βιολογικά – ξέρετε τα βιολογικά όπλα – όχι ωραία και άλλα πράγματα». Ο Αμερικανός πρόεδρος συμπλήρωσε πως «θα δούμε, θα έρθει ένα νέο έτος και θα δούμε τι θα συμβεί μετά την 1η Ιανουαρίου».

Ταυτόχρονα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές ενέργειες έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα της Τεχεράνης να αναπτύξει πυρηνικές ικανότητες. «Τα πυρηνικά είναι πολύ πιο δύσκολα», σημείωσε, εξηγώντας γιατί το Ιράν στρέφεται σε άλλες μορφές όπλων.

Η προέλευση της σύγκρουσης με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν ήταν εκείνη που ξεκίνησε τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με τον ίδιο, η σύγκρουση έχει τις ρίζες της σε μια πολύ παλαιότερη περίοδο.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η διαμάχη με την Τεχεράνη χρονολογείται πριν από 51 χρόνια. Με αυτή τη δήλωση, ο Τραμπ επιχείρησε να αποσυνδέσει την τρέχουσα ένταση από τις ενέργειες της δικής του κυβέρνησης, τοποθετώντας την σε ένα ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.

Καταγγελίες για καταστολή διαδηλωτών στο Ιράν

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε τις ιρανικές αρχές ότι έχουν σκοτώσει 75.000 διαδηλωτές τους τελευταίους οκτώ μήνες. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός δεν έχει καταστεί δυνατό να επαληθευτεί ανεξάρτητα από άλλες πηγές.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι Ιρανοί πολίτες επιθυμούν να διαδηλώσουν για τα δικαιώματά τους, αλλά φοβούνται τις συνέπειες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο φόβος να δεχθούν πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας είναι αυτός που τους αποτρέπει από το να βγουν στους δρόμους και να εκφράσουν τη διαφωνία τους.

Σκληρή προειδοποίηση για αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης

Ερωτηθείς εάν οι κάτοικοι της Ουάσινγκτον θα πρέπει να ανησυχούν για το ενδεχόμενο μιας επίθεσης, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Εκτίμησε ότι δεν υπάρχει λόγος για ανησυχία για τους πολίτες της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μια σαφή προειδοποίηση για σκληρά αντίποινα σε περίπτωση που σημειωθεί τέτοια ενέργεια εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. «Αν συμβεί, θα τους εξαφανίσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον.

Όταν ρωτήθηκε εάν αυτή η δήλωση αποτελεί δέσμευση εκ μέρους του, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε κατηγορηματικά: «Σας δίνω τον λόγο μου». Αυτή η απάντηση υποδηλώνει την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας ιρανικής επίθεσης και την ετοιμότητά του για άμεση και ισχυρή αντίδραση.

Με πληροφορίες από: Enikos