Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε φιλανθρωπική οργάνωση και δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσού που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις σε μια φιλανθρωπική οργάνωση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καθώς και σε πρόσωπα που φέρονται να συμμετέχουν σε δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσού και παράνομης διακίνησης χρημάτων. Τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να περιορίσει τις πηγές χρηματοδότησης του φιλοϊρανικού κινήματος και να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε ότι οι απόπειρες του ιρανικού καθεστώτος να υπονομεύσουν την κυριαρχία του Λιβάνου μέσω τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ δεν θα γίνουν ανεκτές.

Οι στόχοι των αμερικανικών κυρώσεων

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο να αναδείξουν την προσπάθεια της Χεζμπολάχ να παρουσιάζεται ως φορέας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Παράλληλα, οι κυρώσεις αποσκοπούν στην αύξηση της πίεσης στα παράνομα δίκτυα μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η οργάνωση.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να περιορίσει τη στρατιωτική και οικονομική ισχύ της Χεζμπολάχ στη χώρα, εντείνοντας τις πιέσεις προς το φιλοϊρανικό κίνημα. Αυτή η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο που η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση.

Η ένωση Wa Ta’awanu στο επίκεντρο

Στο επίκεντρο των αμερικανικών κυρώσεων βρίσκεται η ένωση Wa Ta’awanu, η οποία παρουσιάζεται ως φιλανθρωπικός και ανθρωπιστικός φορέας. Η οργάνωση δηλώνει ότι παρέχει τρόφιμα, στέγη και ιατρική περίθαλψη σε ευάλωτους πληθυσμούς στον Λίβανο.

Η δράση της Wa Ta’awanu επικεντρώνεται κυρίως στον νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, περιοχές οι οποίες θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ. Η φιλανθρωπική της δράση φέρεται να λειτουργεί ως κάλυψη για άλλες, παράνομες δραστηριότητες.

Κατηγορίες για κάλυψη μεταφορών και όπλων

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ξεχωριστή ανακοίνωσή του, κατηγόρησε την ένωση Wa Ta’awanu ότι χρησιμοποιεί την παροχή έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας στον νότιο Λίβανο ως κάλυψη. Συγκεκριμένα, η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιεί αυτή την κάλυψη για τη μεταφορά μελών της Χεζμπολάχ.

Επιπλέον, οι κατηγορίες αναφέρουν ότι η Wa Ta’awanu χρησιμοποιείται για την αποθήκευση όπλων που ανήκουν στο φιλοϊρανικό κίνημα. Αυτό αναδεικνύει, κατά την Ουάσινγκτον, την προσπάθεια της Χεζμπολάχ να εκμεταλλεύεται ανθρωπιστικές δράσεις για τους δικούς της σκοπούς.

Το δίκτυο λαθρεμπορίου χρυσού και χρημάτων

Οι αμερικανικές κυρώσεις δεν περιορίζονται μόνο στη φιλανθρωπική ένωση. Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης μέτρα εναντίον μελών ενός δικτύου λαθρεμπορίου χρυσού και παράνομης διακίνησης χρημάτων. Το δίκτυο αυτό δραστηριοποιείται με βάση τον Λίβανο και την Τουρκία.

Κατά την Ουάσινγκτον, το συγκεκριμένο δίκτυο φέρεται να βρίσκεται υπό τη διεύθυνση της Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Αποτελεί μέρος των μηχανισμών που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της οργάνωσης, ενισχύοντας την οικονομική της ισχύ μέσω παράνομων δραστηριοτήτων.

Η θέση της Χεζμπολάχ και οι διεθνείς πιέσεις

Η νέα παρέμβαση των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Χεζμπολάχ βρίσκεται σε δυσχερέστερη θέση. Η οργάνωση έχει αποδυναμωθεί έπειτα από δύο διαδοχικούς πολέμους με το Ισραήλ, οι οποίοι διεξήχθησαν από το 2023.

Παρά τις απώλειες που έχει υποστεί, η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να αρνείται να συμμορφωθεί με το σχέδιο αφοπλισμού της. Το σχέδιο αυτό έχει υιοθετηθεί από τις αρχές του Λιβάνου, υπό έντονες διεθνείς πιέσεις, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki