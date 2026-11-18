Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να πραγματοποιήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη, στο πλαίσιο τριμερούς συνόδου κορυφής στην Κίνα. Η είδηση αυτή έχει προκαλέσει συναγερμό στην Ευρώπη, με διπλωμάτες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τον απρόβλεπτο χαρακτήρα του Αμερικανού προέδρου. Όπως δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Axios, «γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που ο πρόεδρος Τραμπ συνομιλεί με τον Πούτιν ή συναντάται μαζί του, αυτό μεταφράζεται σε άσχημα νέα για την Ουκρανία και την Ευρώπη».

Η συνάντηση κορυφής στην Κίνα

Η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν θα λάβει χώρα την Πέμπτη στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Αυτή η κατ’ ιδίαν συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο μιας ευρύτερης τριμερούς συνόδου κορυφής, στην οποία συμμετέχει και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να επιτύχει μια σημαντική πρόοδο προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Αρχικά, η σύνοδος κορυφής δεν είχε ως στόχο να ασχοληθεί με το ζήτημα της Ουκρανίας. Ωστόσο, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να προχωρήσει σε απρόβλεπτες δημόσιες δηλώσεις που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας. Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ενόψει του ταξιδιού του Τραμπ, είχαν δηλώσει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί μια ξεχωριστή «διαπραγματευτική διαδικασία», στην οποία η Κίνα δεν συμμετέχει, και ότι δεν θα ήταν «κατάλληλο» να συζητήσουν το ζήτημα οι τρεις ηγέτες. Το Πεκίνο, από την πλευρά του, έχει εκφράσει την απροθυμία του να συζητήσει για την Ουκρανία χωρίς την παρουσία Ευρωπαίων ηγετών στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η Κίνα έχει υποστηρίξει ότι η τριμερής συνάντηση αυτής της εβδομάδας έχει «ιστορική σημασία και αποτελεί σταθμό», αν και έχει επιχειρήσει να μετριάσει τις προσδοκίες σχετικά με τα αποτελέσματά της. Η πυρηνική μη διάδοση είχε αρχικά αναδειχθεί σε βασικό θέμα συζήτησης, αλλά δεν αναμένονται ουσιαστικές εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα. Το ίδιο ισχύει και για τη «διασφάλιση της παγκόσμιας ειρήνης», έναν ακόμη στόχο της συνάντησης, σύμφωνα με την κινεζική πλευρά.

Οι ευρωπαϊκές ανησυχίες και ο απρόβλεπτος παράγοντας Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις, καθώς η παρουσία ενός απρόβλεπτου παράγοντα όπως ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια τέτοια σύνοδο κορυφής θεωρείται δυνητικά επικίνδυνη. Ένας διπλωμάτης δήλωσε στο Axios ότι η Ε.Ε. «είναι προετοιμασμένη για τα πάντα», υπογραμμίζοντας την αβεβαιότητα που επικρατεί. Η συνάντηση αυτή φέρνει κοντά τρεις ηγέτες, όλοι άνω των 70 ετών, με αυταρχικές τάσεις, οι οποίοι ελέγχουν το 90% των πυρηνικών όπλων του πλανήτη, ενώ δύο πόλεμοι βρίσκονται σε εξέλιξη, και όλα αυτά χωρίς μια συγκεκριμένη ατζέντα.

Το τι ακριβώς θα συζητήσουν οι πρόεδροι των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας παραμένει ασαφές, κάτι που ίσως αποτελεί και το ζητούμενο. Μια σύνοδος κορυφής αυτού του επιπέδου θα προϋπέθετε συνήθως σαφώς καθορισμένα αποτελέσματα, έπειτα από μήνες εντατικών προετοιμασιών, διαβουλεύσεων και διπλωματικών μηνυμάτων. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει δείξει την τάση να παρεκκλίνει από την προγραμματισμένη ατζέντα, αναφερόμενος ξαφνικά στο Ιράν, την Nvidia, ακόμη και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Τέτοιες αποκλίσεις σπάνια έχουν τόσο μεγάλες δυνητικές συνέπειες όσο αυτή την Πέμπτη, ιδίως σε ό,τι αφορά την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις Τραμπ για την Ουκρανία

Οι πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει προβληματισμό. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον μακροβιότερο εν εξελίξει πόλεμο της Ευρώπης, αποκαλώντας την Ουκρανία «το αγαπημένο μου θέμα». Πρόσθεσε δε ότι «η Ουκρανία χάνει – η Ουκρανία και η Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα», συνδυάζοντας ένα λεκτικό ολίσθημα με σαρκασμό.

Για τον Τραμπ, η Ουκρανία φαίνεται να αποτελεί μια «ενόχληση». Τη θεωρεί μια χώρα που δέχθηκε εισβολή, αλλά δεν αποδέχθηκε την ειρηνευτική συμφωνία που της προτάθηκε, και κατά την άποψή του, βρίσκεται διαρκώς σε θέση ήττας. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει τις ανησυχίες στην Ευρώπη και την Ουκρανία για το τι μπορεί να προκύψει από τη συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο.

Παράλληλες διπλωματικές κινήσεις

Την ίδια Πέμπτη, παράλληλα με τη συνάντηση στην Κίνα, οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθούν στο Βερολίνο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι να εργαστούν πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, καθώς και στη διαμόρφωση μιας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής ασφαλείας μεταξύ Ευρώπης και Ρωσίας.

Οι εν λόγω συνομιλίες έχουν ως στόχο τον συντονισμό των θέσεων ενόψει του επόμενου γύρου διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία. Αυτός ο επόμενος γύρος έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι την επόμενη εβδομάδα, υποδεικνύοντας μια πολυεπίπεδη διπλωματική προσπάθεια γύρω από το ζήτημα της Ουκρανίας.

Οι υποψίες του Κιέβου

Ακόμη κι αν οι Τραμπ, Πούτιν και Σι δεν λάβουν καμία απόφαση για την Ουκρανία κατά τη συνάντησή τους, το γεγονός και μόνο ότι αυτή πραγματοποιείται ενισχύει τις υποψίες της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Άλι Γουάιν, ανώτερο σύμβουλο για τις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας, το Κίεβο ανησυχεί «ότι η Ουάσιγκτον διαπραγματεύεται ολοένα και περισσότερο με τη Μόσχα εις βάρος του Κιέβου ή, ενδεχομένως, ότι συντάσσεται ακόμη και με τη Μόσχα».

Ο κίνδυνος της συνάντησης στη Σενζέν δεν έγκειται στο ότι το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του θα υποκύψουν ξαφνικά σε όσα ενδεχομένως συμφωνηθούν. Έχουν πλέον συνηθίσει αρκετά την αστάθεια της αμερικανικής πολιτικής, αλλά η ίδια η πραγματοποίηση της συνάντησης δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας και ενισχύει τις ανησυχίες για τις μελλοντικές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki