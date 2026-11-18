Την πλήρη προθυμία του να ενταχθεί ξανά στις τάξεις του στρατού, σε περίπτωση που χρειαστεί να πολεμήσει κατά της Ρωσίας, εξέφρασε ο πρίγκιπας Χάρι. Ο δούκας του Σάσεξ δήλωσε πως όλοι πρέπει «να αισθανόμαστε νευρικοί» έναντι της Μόσχας, τονίζοντας την ετοιμότητά του να υπηρετήσει τη χώρα του. Οι δηλώσεις του 42χρονου πρίγκιπα έγιναν στον Telegraph, κατά τη διάρκεια μιας απροαναγγέλτης επίσκεψης στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας.

Η δήλωση του δούκα του Σάσεξ

Μιλώντας στον Telegraph και συγκεκριμένα στο podcast «Ukraine: The Latest», ο πρίγκιπας Χάρι υπογράμμισε την απόλυτη ετοιμότητά του. «Θα ήμουν 100% εκεί για να υπηρετήσω τη χώρα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά από το Λβιβ, όπου βρέθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως «Αν μου ζητηθεί να καταταγώ ξανά, αν υπάρχει ανάγκη, τότε θα είμαι 100% έτοιμος να υπηρετήσω τη χώρα μου μαζί με τους συναδέλφους μου βετεράνους και το στρατιωτικό προσωπικό».

Ο πρίγκιπας άφησε επίσης να εννοηθεί ότι η Βρετανία βρισκόταν σε σύγκρουση με τη Ρωσία τα τελευταία δέκα χρόνια, ακόμα και χωρίς τη χρήση «drone, σφαιρών και πυραύλων». Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της Ουκρανίας ως πηγή μάθησης, δηλώνοντας: «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να μάθουμε από την Ουκρανία. Πιστεύω ότι ολόκληρος ο κόσμος έχει πολλά να μάθει από την Ουκρανία».

Η στρατιωτική του θητεία και η υποστήριξη βετεράνων

Ο δούκας του Σάσεξ έχει μακρά θητεία στον βρετανικό στρατό, έχοντας υπηρετήσει από το 2005 έως το 2015. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ολοκλήρωσε δύο αποστολές στο Αφγανιστάν, όπου υπηρέτησε ως πιλότος ελικοπτέρου Apache. Η στρατιωτική του πορεία τον οδήγησε στον βαθμό του λοχαγού.

Από την αποστράτευσή του, ο πρίγκιπας Χάρι έχει αφιερωθεί στην υποστήριξη βετεράνων και στρατιωτών. Το 2014, ίδρυσε τους Αγώνες Invictus, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην υποστήριξη τραυματιών, πληγωμένων και ασθενών εν ενεργεία στρατιωτικών, καθώς και βετεράνων, μέσω του αθλητισμού. Το έργο του στους Αγώνες Invictus αποτελεί κεντρικό σημείο της δράσης του μετά την αποχώρησής του από τον στρατό.

Η τέταρτη επίσκεψη στην Ουκρανία

Η πρόσφατη επίσκεψη του πρίγκιπα Χάρι στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας, το περασμένο Σαββατοκύριακο, ήταν απροαναγγέλτη. Ο βασικός λόγος της επίσκεψης ήταν η παρακολούθηση των δοκιμαστικών προπονήσεων της ουκρανικής ομάδας, ενόψει των Αγώνων Invictus. Αυτή η επίσκεψη σηματοδοτεί την τέταρτη φορά που ο πρίγκιπας Χάρι βρίσκεται στην Ουκρανία από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, την Κυριακή, ο πρίγκιπας επισκέφθηκε επίσης το «Superhuman Centre» στο Λβιβ. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο κέντρο που παρέχει ιατρική περίθαλψη, προσθετική και υπηρεσίες αποκατάστασης, αναδεικνύοντας το ενδιαφέρον του για την υποστήριξη όσων έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Κριτική στην προσέγγιση του Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο πρίγκιπας Χάρι δεν δίστασε να ασκήσει κριτική στην προσέγγιση του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, απέναντι στην Ουκρανία. Ο δούκας του Σάσεξ υποστήριξε ότι η στάση του Τραμπ δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις του ευρύτερου αμερικανικού πληθυσμού.

Ερωτηθείς σχετικά με την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση και το αν ανησυχεί, ο πρίγκιπας Χάρι άφησε να εννοηθεί την ανησυχία του, τονίζοντας την ανάγκη για εγρήγορση έναντι των εξελίξεων. Η κριτική του προς τον Τραμπ υπογραμμίζει την προσωπική του θέση σε ένα ευαίσθητο διεθνές ζήτημα.

Με πληροφορίες από: Topontiki