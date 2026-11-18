Μια σειρά από διαδοχικά ψηφιακά μπλακ άουτ σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας ανησυχία για την ανθεκτικότητα των σημαντικότερων τεχνολογικών υποδομών παγκοσμίως. Τα περιστατικά αυτά περιλαμβάνουν την κατάρρευση υπηρεσιών της Microsoft, την καθήλωση χιλιάδων αεροσκαφών στις ΗΠΑ, καθώς και δυσλειτουργίες στα συστήματα μεγάλων αμερικανικών τραπεζών. Στη λίστα προστέθηκαν προβλήματα στην Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA) και η ανακάλυψη σοβαρών κενών ασφαλείας σε δημοφιλείς γλώσσες προγραμματισμού.

Τα αίτια πίσω από τις διακοπές λειτουργίας

Στην περίπτωση της Microsoft, μια αλλαγή στο δίκτυο έφερε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια προγενέστερης αναβάθμισης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την υπερφόρτωση των διακομιστών της εταιρείας και την παύση λειτουργίας τους. Αντίστοιχα, στις ΗΠΑ, η αστάθεια του παλαιού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) οδήγησε στην αναστολή των απογειώσεων σε ολόκληρη τη χώρα την Παρασκευή (13/11), κατά τη διάρκεια εργασιών αντικατάστασης εξοπλισμού.

Αστοχίες κατά την επικαιροποίηση συστημάτων αποδόθηκαν και στα προβλήματα που αντιμετώπισε το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας της NSA. Παρόμοια ζητήματα επηρέασαν, σε ξεχωριστό περιστατικό, τις υπηρεσίες iCloud και Apple Pay της Apple, δείχνοντας μια κοινή αδυναμία στις διαδικασίες ενημέρωσης των συστημάτων.

Σενάρια κυβερνοεπίθεσης και αδυναμίες του ψηφιακού κόσμου

Η χρονική εγγύτητα των περιστατικών πυροδότησε αρχικά σενάρια περί συντονισμένης κυβερνοεπίθεσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να τεκμηριώνουν μια τέτοια εκδοχή. Η ανάλυση του BBC, πάντως, αναδεικνύει μια σειρά από αδυναμίες του σύγχρονου ψηφιακού κόσμου, οι οποίες αποκτούν πλέον διαφορετικές διαστάσεις εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακάλυψη κακόβουλου κώδικα από τον ερευνητή κυβερνοασφάλειας Σκοτ Χελμ στην πλατφόρμα Optimizely, την οποία χρησιμοποιούν ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη. Οι χάκερ κατάφεραν να αποσπάσουν κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 7.000 δολαρίων προτού εντοπιστούν και αποκλειστούν.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης στις επιθέσεις

Ο Σκοτ Χελμ, μιλώντας στην εκπομπή «Today» του BBC Radio 4, εξέφρασε την έκπληξή του αν όλες αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις και οι δράστες τους δεν χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη για να επιταχύνουν τις ενέργειές τους. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αυξανόμενη ανησυχία για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ενισχύσει τις δυνατότητες των κυβερνοεγκληματιών.

Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη αναγνωριστεί από μεγάλες εταιρείες του χώρου. Από το καλοκαίρι του 2026, εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI έχουν κρίνει ότι η διάθεση των προηγμένων μοντέλων τους στο ευρύ κοινό ενέχει υπερβολικά μεγάλους κινδύνους, εάν δεν προηγηθεί η πρόσβαση επιλεγμένων επιχειρήσεων και οργανισμών σε αυτά.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr