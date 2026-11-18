Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σε περιοχή της κεντρικής Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δηλώσεις αυτοπτών μαρτύρων. Η κίνηση αυτή αποτελεί την πρώτη χερσαία επιδρομή που πραγματοποιείται μετά την κατάπαυση πυρός του 2025. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι δυνάμεις του έθεσαν στο στόχαστρο υποδομές της Χαμάς, γεγονός που οδήγησε σε νέο εκτοπισμό Παλαιστινίων.

Η επιχείρηση αυτή εκτυλίσσεται εν μέσω της ισχύουσας κατάπαυσης πυρός, η οποία είχε επιτευχθεί πριν από έναν και πλέον χρόνο. Οι εξελίξεις αυτές έχουν προκαλέσει την εκ νέου μετακίνηση κατοίκων, οι οποίοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα καταλύματά τους.

Η χερσαία επιχείρηση στην κεντρική Γάζα

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ισραηλινά άρματα μάχης εμφανίστηκαν στην κύρια οδό Σαλαχουντίν. Η οδός αυτή βρίσκεται δυτικά της Κίτρινης Γραμμής, η οποία οριοθετεί τα δύο τρίτα της Λωρίδας της Γάζας που τελούν υπό τον έλεγχο του Ισραήλ.

Κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι η προώθηση των αρμάτων μάχης συνιστά την πρώτη χερσαία επιδρομή που διεξάγεται από τον ισραηλινό στρατό μετά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε το 2025. Η παρουσία των αρμάτων μάχης στην περιοχή έχει προκαλέσει ανησυχία και αναστάτωση.

Στοχεύσεις του ισραηλινού στρατού και δηλώσεις

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως οι δυνάμεις του διεξάγουν επιχείρηση με στόχο «υποδομές της Χαμάς». Η επιχείρηση αυτή λαμβάνει χώρα δυτικά της Κίτρινης Γραμμής, στην κεντρική Γάζα, όπως διευκρινίστηκε.

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι νωρίτερα σήμερα, ο στρατός έπληξε έναν μαχητή στη νότια Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι οι ενέργειές του αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Ανθρώπινες απώλειες και εκτοπισμοί

Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένα ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, κοντά στο σημείο όπου βρίσκονταν άρματα μάχης, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ανθρώπου. Επιπλέον, οι ίδιοι υγειονομικοί δήλωσαν πως ο ισραηλινός στρατός σκότωσε άλλους δύο ανθρώπους σε ξεχωριστά περιστατικά που συνέβησαν νωρίτερα σήμερα στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ και στην Πόλη της Γάζας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι δεν έχει γνώση για κάποιο συμβάν στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ. Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι η εν εξελίξει ισραηλινή επιδρομή, οι πυροβολισμοί και τα βλήματα αρμάτων μάχης που ακούστηκαν στην περιοχή, ανάγκασαν ορισμένες οικογένειες που διέμεναν σε κοντινά καταλύματα να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Το πλαίσιο της κατάπαυσης πυρός

Η κατάπαυση πυρός, η οποία επιτεύχθηκε τον Οκτώβριο του 2025, είχε ως αποτέλεσμα τη σε μεγάλο βαθμό παύση των εχθροπραξιών στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Γάζας. Ωστόσο, η συμφωνία αυτή δεν οδήγησε σε τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων ούτε εξασφάλισε τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χαμάς έχει ανασυνταχθεί και επανεξοπλιστεί το τελευταίο διάστημα, γεγονός που οδήγησε στην ένταση των επιθέσεων εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης. Αντιθέτως, η Χαμάς κατηγορεί το Ισραήλ ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Με πληροφορίες από: Topontiki