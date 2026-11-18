Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναμένεται να έχουν ξεχωριστή διμερή συνάντηση την Πέμπτη στη Σεντζέν της Κίνας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC και σηματοδοτεί την πρώτη τους κατ' ιδίαν επαφή μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025. Οι συνομιλίες τους αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Επιβεβαίωση της διμερούς συνάντησης

Την πληροφορία για τη διμερή επαφή των δύο προέδρων επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Associated Press, προσδίδοντας νέα διάσταση στις διπλωματικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στη Σεντζέν. Η συνάντηση αυτή έρχεται επιπλέον της ήδη προγραμματισμένης τριμερούς συνάντησης που θα έχουν οι δύο ηγέτες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο είχε ήδη ανακοινώσει ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένει να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του στη Σεντζέν, στο περιθώριο της συνόδου της APEC, πριν ακόμη από την επιβεβαίωση του Λευκού Οίκου. Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητήσουν οι δύο ηγέτες.

Το Ουκρανικό στο επίκεντρο των συζητήσεων

Παρότι συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου είχαν αρχικά ενημερώσει δημοσιογράφους ότι το Ουκρανικό δεν επρόκειτο να αποτελέσει αντικείμενο των διμερών συνομιλιών, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης. Μιλώντας την Τρίτη, ο Τραμπ αναφέρθηκε στις μεγάλες απώλειες που υφίσταται ο ρωσικός στρατός, υποστηρίζοντας ότι οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί στρατιώτες κάθε μήνα έχουν δημιουργήσει περιθώριο για την επίλυση της σύγκρουσης.

«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα έχουμε μια καλή συνάντηση γι’ αυτό». Η τοποθέτησή του δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να θεωρεί πως υπάρχει δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε το 2022 με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η προηγούμενη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025 δεν είχε οδηγήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι προσδοκίες από τη ρωσική πλευρά και η τριμερής ατζέντα

Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, εκτίμησε ότι οι δύο ηγέτες θα έχουν αρκετές ευκαιρίες για συνομιλίες κατά τη διάρκεια της συνόδου, ακόμη και σε μια ξεχωριστή συνάντηση με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Η διμερής συνάντηση δεν ήταν αρχικά στο πρόγραμμα του Τραμπ για το ταξίδι του στην Ασία, αλλά προστέθηκε καθώς οι διπλωματικές διεργασίες εντείνονται.

Στο πλαίσιο της τριμερούς συνάντησης με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, οι ηγέτες σχεδιάζουν να συζητήσουν τον πυρηνικό αφοπλισμό, τον πόλεμο στο Ιράν, το εμπόριο και, όπως δήλωσε ο Τραμπ, τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Η συνάντηση των τριών ηγετών πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, με τους πολέμους στην Ουκρανία και το Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι πρώτες επαφές και το διπλωματικό παρασκήνιο

Την πρώτη τους χειραψία αντάλλαξαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Σεντζέν της Κίνας, παρόντος του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Αυτή η χειραψία πραγματοποιήθηκε κατά την επίσημη υποδοχή των ηγετών που συμμετέχουν στη Σύνοδο, πριν από το δείπνο που παραθέτει η κινεζική ηγεσία προς τιμήν τους. Ο Σι Τζινπίνγκ και η Πρώτη Κυρία της Κίνας υποδέχθηκαν έναν προς έναν τους ηγέτες περισσότερων από 20 χωρών, οι οποίοι στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία, υπό τους ήχους ορχήστρας.

Νωρίτερα, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο, μια πράξη στην οποία προέβη για πρώτη φορά για ξένο ηγέτη αφότου ανέλαβε την προεδρία. Αυτή η χειρονομία ανταποδόθηκε στην αντίστοιχη του Αμερικανού ομολόγου του στην αεροπορική βάση Άντριους τον Σεπτέμβριο, κατά την τελευταία τους συνάντηση. Οι δύο άνδρες αγκαλιάστηκαν για λίγο και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες προτού κατευθυνθούν προς τις αυτοκινητοπομπές τους. Ο Σι Τζινπίνγκ φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ότι «η Κίνα είναι μια χώρα της εθιμοτυπίας και έχει παράδοση στην ανταπόδοση της ευγένειας».

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας και Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά καυχηθεί για την καλή σχέση του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, σε μια περίοδο που οι σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας φαίνεται να έχουν επιδεινωθεί πρόσφατα. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενώ το Κίεβο υπονομεύτηκε από τις διακοπές στην υποστήριξη των drones του από δορυφόρους κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Παρά τον πρωτοφανή χαρακτήρα της τριμερούς συνάντησης και την προσδοκία για τη διμερή, αναλυτές δεν αναμένουν ουσιαστικές εξελίξεις. Ο Σι Τζινπίνγκ πρόσθεσε ότι προσβλέπει στη συζήτηση για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, τη συνεργασία στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και το διεθνές σκηνικό, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι κάθε συνάντηση με τον Σι ήταν «πολύ ευχάριστη».

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos