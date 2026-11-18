Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και η πρώτη κυρία Πενγκ Λιγιουάν καλωσόρισαν τους ηγέτες της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) σε ένα επίσημο δείπνο στη Σεντζέν το βράδυ της Τετάρτης. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διήμερης συνόδου κορυφής, είχε ως στόχο να αναδείξει τις ξεχωριστές τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις της Κίνας, και συγκεκριμένα της φημισμένης κουζίνας της Γκουανγκντόνγκ. Κάθε πιάτο και μουσική παράσταση επιλέχθηκε προσεκτικά για να αφηγηθεί μια ιστορία, προσφέροντας στους παγκόσμιους ηγέτες μια ξεχωριστή πολιτιστική και γαστρονομική εμπειρία.

Η υποδοχή και η οικογενειακή φωτογραφία

Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, πριν από το δείπνο, οι αρχηγοί κυβερνήσεων συγκεντρώθηκαν στο Διεθνές Κέντρο Επικοινωνίας της Σεντζέν, το οποίο βρίσκεται δίπλα στη λίμνη. Εκεί έλαβε χώρα η καθιερωμένη παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία, ένα σημαντικό στιγμιότυπο που σηματοδοτεί την έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων της συνόδου.

Μετά την ολοκλήρωση της φωτογράφισης, οι ηγέτες κατευθύνθηκαν προς την αίθουσα του συμποσίου, όπου τους περίμενε το επίσημο γεύμα. Το δείπνο υποδοχής και η πολιτιστική εκδήλωση προσέφεραν μια ευκαιρία για τους καλεσμένους να συναναστραφούν σε ένα κομψά διαμορφωμένο περιβάλλον, με τραπέζια που έφεραν τις ετικέτες με τα ονόματα των ηγετών και μια επιβλητική σκηνή έτοιμη να φιλοξενήσει τους ομιλητές.

Γαστρονομικές παραδόσεις και διεθνείς πινελιές

Τα κινεζικά κρατικά δείπνα, όπως αυτό που παρατέθηκε στη Σεντζέν, έχουν τη φιλοσοφία να αναδεικνύουν τις ξεχωριστές τοπικές γαστρονομικές παραδόσεις, αντί να βασίζονται σε σπάνιες ή εξωτικές λιχουδιές. Αυτή η προσέγγιση εφαρμόστηκε και στο γκαλά του APEC, όπου η κουζίνα της Γκουανγκντόνγκ βρέθηκε στο επίκεντρο, προσφέροντας μια αυθεντική γεύση της περιοχής.

Παράλληλα με τις παραδοσιακές κινεζικές γεύσεις, το μενού περιλάμβανε και μερικές διεθνείς πινελιές, σχεδιασμένες για να καλύψουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών από όλο τον κόσμο. Η επιλογή των πιάτων και των μουσικών παραστάσεων έγινε με σκοπό να αφηγηθεί μια ιστορία, προσδίδοντας βάθος και πολιτιστική σημασία στην εκδήλωση.

Το πλούσιο μενού του δείπνου

Το επίσημο γεύμα, το οποίο χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα πλούσιο, ξεκίνησε με ένα κρύο πιάτο που ονομάστηκε «Πόλη του Ροκ» (City of the Roc). Αν και η σύνθεση των υλικών του δεν διευκρινίστηκε, αποτέλεσε την έναρξη ενός γαστρονομικού ταξιδιού. Ακολούθησε ένα είδος κινεζικής ψαρόσουπας, προετοιμάζοντας τον ουρανίσκο για τα επόμενα πιάτα.

Οι παγκόσμιοι ηγέτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σοταρισμένο αστακό με τζίντζερ και φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα πιάτο που συνδυάζει φρεσκάδα και έντονα αρώματα. Στο μενού περιλαμβανόταν επίσης σφυρίδα μαγειρεμένη στον ατμό σε σάλτσα σόγιας, αναδεικνύοντας την απλότητα και την ποιότητα των υλικών.

Στο κυρίως μέρος του δείπνου προσφέρθηκαν μοσχαρίσια μπριζόλα με μανιτάρια, καθώς και ένα ξεχωριστό πιάτο με μορχέλες, μικρά λάχανα και κάστανα σε σάλτσα σαφράν. Στη μέση του δείπνου σερβιρίστηκε μια τριάδα από κλασικά καντονέζικα ντιμ σαμ, προσφέροντας μια ποικιλία από μικρά εδέσματα. Για το τέλος, προβλεπόταν μια γλυκιά σούπα με κόκκινα φασόλια, φλούδα μανταρινιού και σπόρους λωτού, ενώ το γεύμα συνοδεύτηκε από εκλεκτό κρασί προερχόμενο από την περιοχή Νινγκσιά της Κίνας.

Οι εργασίες της συνόδου κορυφής

Η διήμερη σύνοδος κορυφής του APEC συγκεντρώνει τους ηγέτες της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού με κύριο στόχο τις συζητήσεις γύρω από σημαντικά θέματα. Στην ατζέντα περιλαμβάνονται το εμπόριο, οι επενδύσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και η οικονομική συνεργασία, τομείς κρίσιμης σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει η πολυαναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Οι τριμερείς συνομιλίες μεταξύ αυτών των ηγετών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξελίξεων και των ανακοινώσεων της συνόδου.

Με πληροφορίες από: Topontiki