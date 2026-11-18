Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα βον ντερ Λάιεν, πρότεινε τη νέα οικονομική υποστήριξη προς την Ουκρανία, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 45 δισ. ευρώ. Το αίτημα αυτό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην κάλυψη ενός σημαντικού μέρους των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας, οι οποίες εκτιμώνται συνολικά σε 70 δισ. ευρώ για το έτος 2027.

Το πλαίσιο της πρότασης και οι ανάγκες της Ουκρανίας

Το συγκεκριμένο αίτημα της Κομισιόν για νέα οικονομική ενίσχυση προς την Ουκρανία είχε πέσει στο τραπέζι προ ημερών, και μάλιστα σε υψηλούς τόνους. Η Γερμανία είχε απειλήσει με μπλοκάρισμα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού της περιόδου 2028 – 2034, σε περίπτωση που δεν αποφασιζόταν η χρηματοδότηση του Κιέβου. Αυτή η εξέλιξη υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεση στήριξη.

Όπως αναφέρει η Κομισιόν, το πακέτο των 45 δισ. ευρώ προορίζεται για την κάλυψη περίπου των δύο τρίτων των πρόσθετων χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Οι συνολικές αυτές ανάγκες για το 2027 εκτιμώνται σε 70 δισ. ευρώ, καθιστώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία.

Προέλευση κεφαλαίων και τομείς διάθεσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να αντλήσει τα κεφάλαια μέσω δανεισμού από τις διεθνείς αγορές. Η διαδικασία αυτή θα έχει ως εγγύηση τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα. Η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας και στη στήριξη των δημόσιων οικονομικών της χώρας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Από το προτεινόμενο ποσό των 45 δισ. ευρώ, έως 25 δισ. ευρώ θα διατεθούν για στρατιωτική βοήθεια και την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας. Παράλληλα, έως 20 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στη γενική δημοσιονομική στήριξη της χώρας. Η χρηματοδότηση αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση βασικών δημόπιων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και στη στενότερη συνεργασία της ουκρανικής με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Όροι αποπληρωμής και απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις

Το νέο δάνειο θα συνοδεύεται από ειδικούς όρους αποπληρωμής, καθώς η Ουκρανία θα υποχρεούται να επιστρέψει το κεφάλαιο μόνο εφόσον λάβει πολεμικές αποζημιώσεις από τη Ρωσία. Με τον τρόπο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να περιορίσει την άμεση επιβάρυνση των ουκρανικών δημόσιων οικονομικών, διατηρώντας παράλληλα την απαίτηση να αναλάβει η Μόσχα το οικονομικό κόστος των καταστροφών που έχει προκαλέσει ο πόλεμος.

Η δημοσιονομική στήριξη θα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων η προώθηση μεταρρυθμίσεων για το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνδέονται άμεσα και με την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της Ουκρανίας, αποτελώντας ένα σημαντικό κριτήριο για την περαιτέρω ενσωμάτωσή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης

Η νέα αυτή πρωτοβουλία έρχεται να προστεθεί στο ήδη υφιστάμενο δάνειο στήριξης ύψους 90 δισ. ευρώ, το οποίο έχει προβλεφθεί για την περίοδο 2026–2027. Από αυτό το συνολικό ποσό, τα υπόλοιπα 45 δισ. ευρώ προβλέπεται να εκταμιευθούν το 2027. Η εκταμίευση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα εκπληρώσει τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και τους όρους χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση, τόσο η νέα όσο και η προηγούμενη, θα πραγματοποιηθεί μέσω της έκδοσης χρέους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις κεφαλαιαγορές. Αυτό θα γίνει με εγγύηση το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο του κοινοτικού προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της στήριξης προς την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από: Newsit