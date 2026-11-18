Ο Ντόναλντ Τραμπ στις Φιλιππίνες και η συνάντηση με την Ιμέλντα Μάρκος – Η άφιξη στην Κίνα και η χειραψία με τον Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια σειρά σημαντικών συναντήσεων και δηλώσεων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ασία, το οποίο περιλάμβανε στάσεις στις Φιλιππίνες και την Κίνα. Στη Μανίλα, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με την 97χρονη πρώην πρώτη κυρία των Φιλιππίνων, Ιμέλντα Μάρκος, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για την πολιτική δυναστεία της οικογένειάς της. Αργότερα, αναχώρησε για την Κίνα, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της APEC, έχοντας την πρώτη του χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η θερμή συνάντηση με την Ιμέλντα Μάρκος στη Μανίλα

Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Μανίλα με προορισμό την Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια θερμή συνάντηση με την Ιμέλντα Μάρκος, την 97χρονη χήρα του Φερντινάντ Μάρκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τον θαυμασμό του για την πολιτική δυναστεία της οικογένειας Μάρκος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «Σας αγαπάμε!». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τραμπ κρατούσε τα χέρια της πρώην πρώτης κυρίας, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της.

Η Ιμέλντα Μάρκος καθόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο κατά τη συνάντηση, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από τη συνεργάτιδα του Τραμπ, Μάργκο Μάρτιν. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στο προεδρικό μέγαρο των Φιλιππίνων, προσδίδοντας έναν επίσημο τόνο στην αλληλεπίδραση των δύο πλευρών.

Η πολιτική διαδρομή της πρώην πρώτης κυρίας

Η Ιμέλντα Μάρκος υπήρξε πρώτη κυρία των Φιλιππίνων για μια μακρά περίοδο, από το 1965 έως το 1986, κατά τη διάρκεια της αυταρχικής διακυβέρνησης του συζύγου της, Φερντινάντ Μάρκος. Το 1986, η πολιτική σκηνή των Φιλιππίνων άλλαξε δραματικά, καθώς μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις οδήγησαν στην ανατροπή του καθεστώτος.

Μετά την πτώση της κυβέρνησης, η Ιμέλντα Μάρκος και ο σύζυγός της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, καταφεύγοντας στη Χαβάη. Η πρώην πρώτη κυρία έγινε διεθνώς γνωστή όχι μόνο για τον ρόλο της στην πολιτική ζωή των Φιλιππίνων, αλλά και για την τεράστια συλλογή πολυτελών παπουτσιών και την σκανδαλώδη συλλογή κοσμημάτων της, οι οποίες αποκαλύφθηκαν μετά την ανατροπή του καθεστώτος.

Η «πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία» με τις Φιλιππίνες

Παράλληλα με τις συναντήσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 18 Νοεμβρίου 2026 ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν μια «πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία» με τις Φιλιππίνες. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο ή τους όρους της συμφωνίας αυτής. Από την πλευρά της, η Μανίλα ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες κατέληξαν μόνο σε μια συνεννόηση για οικονομική συνεργασία.

Ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια επίσημου γεύματος στο προεδρικό μέγαρο των Φιλιππίνων, είχε δηλώσει νωρίτερα: «Μόλις ολοκληρώσαμε μια πολύ μεγάλη εμπορική συμφωνία, τη μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία που έχουμε κάνει ποτέ μέχρι τώρα, και είναι μια δίκαιη συμφωνία και για τις δύο χώρες». Πρόσθεσε επίσης ότι «Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και δεν ξέραμε ότι θα συνέβαινε, αλλά συνέβη πολύ γρήγορα και είναι μια υπέροχη συμφωνία και για τους δύο».

Η άφιξη στην Κίνα και η πρώτη χειραψία Τραμπ-Πούτιν

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών του στις Φιλιππίνες, ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για την Κίνα, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της APEC στη Σενζέν. Εκεί, είχε την πρώτη του χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν από την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών, με τον Ρώσο πρόεδρο να πλησιάζει τον Αμερικανό ομόλογό του. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν χειραψία και έναν σύντομο χαιρετισμό, ενώ ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ παρακολουθούσε τη στιγμή.

Ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης έκαναν λόγο για μια «ιστορική χειραψία», μεταδίδοντας τις εικόνες από την ταυτόχρονη συνύπαρξη των Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Από τη Μόσχα, το διεθνές μήνυμα που προβάλλεται μέσα από αυτά τα πλάνα είναι ότι οι προσπάθειες για την απομόνωση της Ρωσίας, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έχουν αποτύχει.

Η οικογενειακή φωτογραφία της APEC και οι ηγέτες

Η οικογενειακή φωτογραφία της συνόδου κορυφής της APEC θεωρείται εξίσου ιστορική, καθώς συγκέντρωσε τους ηγέτες των ΗΠΑ, της Κίνας και της Ρωσίας. Στο κέντρο της πρώτης σειράς της φωτογραφίας βρίσκονταν ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και η σύζυγός του Πενγκ Λιγιουάν. Στην ίδια σειρά, δίπλα τους, στέκονταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στη δεύτερη σειρά της φωτογραφίας διακρίνονταν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι. Παρόλο που η τριμερής συνάντηση της Πέμπτης μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας δύσκολα αναμένεται να φέρει κάποια απτά αποτελέσματα, η παρουσία του Βλαντιμίρ Πούτιν επιτρέπει στο Κρεμλίνο να αναδείξει τη Ρωσία ως μια από τις πιο ακλόνητες δυνάμεις του κόσμου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit