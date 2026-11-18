Ποινικές καταγγελίες κατά του Τόμας Μαρκλ, πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσας του Σάσεξ, κατατέθηκαν σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2026, από την αστυνομία των Φιλιππίνων. Οι καταγγελίες αφορούν αδικήματα διακίνησης υλικού παιδικής πορνογραφίας, μετά από έρευνα που διενεργήθηκε τον περασμένο μήνα στην επαρχία Τσεμπού. Οι εισαγγελικές αρχές των Φιλιππίνων αναμένεται να αξιολογήσουν το αποδεικτικό υλικό προκειμένου να αποφασίσουν για την άσκηση διώξεων.

Οι καταγγελίες στις Φιλιππίνες

Οι αρχές στην επαρχία Τσεμπού παρέλαβαν τις καταγγελίες για διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού. Η αστυνομία των Φιλιππίνων διαβίβασε τις καταγγελίες στο γραφείο του εισαγγελέα στην επαρχία Τσεμπού την Δευτέρα, έπειτα από την ολοκλήρωση της έρευνας που είχε ξεκινήσει τον περασμένο μήνα. Η έρευνα αυτή αφορούσε τις καταγγελίες για διανομή και κατοχή παιδικού πορνογραφικού υλικού από τον Τόμας Μαρκλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο Τόμας Μαρκλ, ο οποίος είχε ζήσει στην Τσεμπού για ένα διάστημα πριν επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, φέρεται να παραβίασε τους τοπικούς νόμους που προστατεύουν τα παιδιά από τη διαδικτυακή σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Οι εισαγγελικές αρχές των Φιλιππίνων θα εξετάσουν το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που έχει συγκεντρωθεί, ώστε να κρίνουν εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση ποινικών διώξεων ενώπιον της δικαιοσύνης.

Προηγούμενη σύλληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες

Η τωρινή εξέλιξη στις Φιλιππίνες έρχεται δύο εβδομάδες μετά τη σύλληψη του Τόμας Μαρκλ από τις αμερικανικές αρχές. Η σύλληψη αυτή πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα, όπου αντιμετώπισε ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Μεταξύ του υλικού αυτού, φέρεται να περιλαμβάνονταν φωτογραφίες που τον απεικόνιζαν μαζί με ανήλικα κορίτσια, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Η θέση του Τόμας Μαρκλ και η συνέχεια της έρευνας

Ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σε δήλωσή του στην εφημερίδα Daily Mail, χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς ως «νοσηρά ψεύδη». Παρά την άρνησή του, η έρευνα συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι αρχές των Φιλιππίνων εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Ειδικότερα, βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκληματολογική εξέταση των υπόλοιπων συσκευών που παραδόθηκαν στις αρχές των Φιλιππίνων. Οι συσκευές αυτές παραδόθηκαν από τον γιο του Μαρκλ, τον Τόμας Μαρκλ τζούνιορ, ο οποίος είναι ο ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η εξέταση αυτή ενδέχεται να αποφέρει περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία που θα υποστηρίξουν την υπόθεση ή ακόμα και να οδηγήσει σε επιπλέον κατηγορίες, εφόσον στοιχειοθετηθούν.

Η αντίδραση της Μέγκαν Μαρκλ

Η Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσα του Σάσεξ, δεν έχει καμία επικοινωνία με τον πατέρα της από το 2018, όταν παντρεύτηκε τον μικρότερο γιο του βασιλιά Καρόλου, τον πρίγκιπα Χάρι. Η είδηση των ποινικών καταγγελιών και της σύλληψης του πατέρα της την έχει επηρεάσει βαθιά. Η ίδια έχει δηλώσει «πολύ αναστατωμένη» από τις εξελίξεις αυτές, όπως αναφέρεται.

Με πληροφορίες από: Newsit