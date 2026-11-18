Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη Σεντζέν για τη σύνοδο APEC, με προσωπική υποδοχή από τον Σι Τζινπίνγκ

Με μια μεγαλοπρεπή και προσωπική υποδοχή από τον ίδιο τον Σι Τζινπίνγκ στην πίστα του αεροδρομίου της Σεντζέν, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στη νότια Κίνα. Η άφιξη του Αμερικανού Προέδρου γίνεται ενόψει της ιστορικής τριμερούς συνάντησης κορυφής που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου APEC. Αυτή η περιοδεία αποτελεί την πρώτη του διεθνή μετακίνηση μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η άφιξη του Αμερικανού Προέδρου στη Σεντζέν

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην πόλη Σεντζέν, η οποία βρίσκεται στη νότια Κίνα. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην τριμερή συνάντηση κορυφής, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, στο περιθώριο της συνόδου APEC.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε στην Κίνα προερχόμενος από τη Μανίλα, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη του διεθνή περιοδεία μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές.

Πανηγυρική υποδοχή από τον Κινέζο Πρόεδρο

Στο αεροδρόμιο της Σεντζέν, τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε αυτοπροσώπως ο Κινέζος Πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ. Η υποδοχή χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, καθώς στην πίστα του αεροδρομίου ήταν παραταγμένο στρατιωτικό άγημα.

Επιπλέον, μια πολυπληθής ομάδα κοριτσιών κρατούσε λουλούδια, καθώς και αμερικανικές και κινεζικές σημαίες, δημιουργώντας ένα πανηγυρικό κλίμα. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υπερηφανευτεί προκαταβολικά για την υποδοχή αυτή.

Μια προσεκτικά χορογραφημένη διπλωματική στιγμή

Η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου δεν θεωρείται απλώς μια τυπική άφιξη στο αεροδρόμιο από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Αντιθέτως, περιγράφεται ως μια προσεκτικά χορογραφημένη διπλωματική στιγμή, η οποία φέρει ιδιαίτερη σημασία.

Ο Σι Τζινπίνγκ είναι γνωστό ότι αντιλαμβάνεται πλήρως την αξία αυτής της χειρονομίας. Η συγκεκριμένη υποδοχή εκλαμβάνεται ως η πρώτη φορά που ο Κινέζος Πρόεδρος υποδέχεται αυτοπροσώπως ξένο ηγέτη στο αεροδρόμιο, από τότε που ανέλαβε την προεδρία της χώρας.

Η ανταπόδοση φιλοφρόνησης και το πρωτόκολλο

Η προσωπική υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Σι Τζινπίνγκ αντανακλά τις ενέργειες του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου. Νωρίτερα φέτος, ο Τραμπ είχε βρεθεί στην Ουάσιγκτον για να υποδεχθεί τον Σι Τζινπίνγκ στο αεροδρόμιο, και τώρα ο Κινέζος ηγέτης ανταποδίδει τη φιλοφρόνηση.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Κινέζος ηγέτης δεν συνηθίζει να μεταβαίνει στο αεροδρόμιο για να υποδεχθεί Αμερικανούς προέδρους. Η τελευταία φορά που ο Σι είχε εμφανιστεί σε αεροδρόμιο για ανάλογη υποδοχή ήταν όταν βρισκόταν ακόμη στη θέση του αντιπροέδρου, προκειμένου να καλωσορίσει τον Μπαράκ Ομπάμα.

Η σημασία των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ

Στην Κίνα, όπου το πρωτόκολλο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η παρουσία του Σι Τζινπίνγκ στο κόκκινο χαλί στη Σεντζέν υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η Κίνα στις διμερείς της σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η χειρονομία αυτή αποτελεί ισχυρή ένδειξη της αξίας που αποδίδεται στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Enikos