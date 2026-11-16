Οι ΗΠΑ στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή

Το αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt, συνοδευόμενο από την ομάδα κρούσης του, βρίσκεται ήδη στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ανώνυμη πηγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο Axios. Η ανάπτυξη αυτή καθιστά το Theodore Roosevelt το τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο που έχει λάβει εντολή να αναπτυχθεί στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων.

Η άφιξή του αναμενόταν σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, βάσει δημοσιευμάτων της Κυριακής. Η κίνηση αυτή έρχεται στο προσκήνιο καθώς η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν παραμένει άλυτη, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν κολλήσει εδώ και μήνες.

Η άφιξη του USS Theodore Roosevelt

Το USS Theodore Roosevelt και η ομάδα κρούσης του βρίσκονταν στην περιοχή από χθες, σύμφωνα με ανώνυμη πηγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ, όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Axios, Μπαράκ Ραβίντ, σε ανάρτησή του στο X. Το αεροπλανοφόρο αναμενόταν να φτάσει στην περιοχή σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν την Κυριακή.

Η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, η CENTCOM, δεν έχει προβεί ακόμη σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου. Η παρουσία του Theodore Roosevelt ενισχύει την αμερικανική στρατιωτική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.

Η ενίσχυση της αμερικανικής παρουσίας

Το Theodore Roosevelt έρχεται στη Μέση Ανατολή για να προστεθεί στα ήδη παρόντα αεροπλανοφόρα USS George H.W. Bush και USS George Washington, όπως ανέφεραν χθες οι New York Times. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό εάν το Theodore Roosevelt θα αντικαταστήσει ένα από τα δύο υπάρχοντα αεροπλανοφόρα ή αν θα παραμείνει μαζί τους.

Στην περίπτωση που και τα τρία αεροπλανοφόρα παραμείνουν ταυτόχρονα στην περιοχή, αυτή θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη αμερικανική ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή από τον περασμένο Απρίλιο. Η συγκέντρωση αυτή των ναυτικών δυνάμεων υπογραμμίζει την αυξημένη στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ.

Το ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης

Η ανάπτυξη του τρίτου αεροπλανοφόρου λαμβάνει χώρα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκρουσης, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, ο οποίος έχει τονίσει πολλές φορές ότι ούτε περιμένει ούτε επιθυμεί την επανέναρξη εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η σύγκρουση δεν έχει επιλυθεί.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν κολλήσει εδώ και μήνες, χωρίς να έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος προς την αποκλιμάκωση της έντασης. Αυτή η στασιμότητα στις συνομιλίες διατηρεί ένα κλίμα αβεβαιότητας στην περιοχή.

Πρόσφατη επίθεση στο Μπαχρέιν

Νωρίτερα χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με το επίλεκτο σώμα, έξι drones εφόρμησης χτύπησαν το σύστημα ραντάρ της βάσης ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, η οποία βρίσκεται νότια της Μανάμα.

Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αναχαιτίστηκε ιρανική επίθεση με drones. Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημείωσε ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς καμίας από τις δύο πλευρές, αφήνοντας το περιστατικό υπό αμφισβήτηση ως προς την πλήρη του έκταση και τις συνέπειές του.

Με πληροφορίες από: Newsit