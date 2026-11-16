Τραμπ, Πούτιν και Σι στο ίδιο τραπέζι για πρώτη φορά στην Κίνα: Τα πυρηνικά στο επίκεντρο

Μια συνάντηση κρίσιμης σημασίας για τη διεθνή διπλωματία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Κίνα, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ θα καθίσουν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν τα πυρηνικά όπλα, με την Ουκρανία να παρακολουθεί τις εξελίξεις με ιδιαίτερη ανησυχία. Η τριμερής συνάντηση έχει επιβεβαιωθεί από τις εμπλεκόμενες πλευρές και αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό γεγονός.

Η τριμερής συνάντηση στην Σεντζέν

Το Πεκίνο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ρωσίας και της Κίνας θα συναντηθούν στη Σεντζέν. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο περιθώριο της συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού, γνωστής ως APEC. Συγκεκριμένα, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε λιτή ανακοίνωσή του ότι «στις 19 Νοεμβρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα πραγματοποιήσει συνάντηση των αρχηγών κρατών της Κίνας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη Σεντζέν».

Η είδηση της συνάντησης είχε ήδη ανακοινωθεί από τον Λευκό Οίκο την προηγούμενη Παρασκευή, ενώ ακολούθησε και η επιβεβαίωση από το Κρεμλίνο. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οι τρεις ηγέτες θα βρεθούν μαζί στο ίδιο τραπέζι, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της επικείμενης διπλωματικής πρωτοβουλίας.

Πυρηνικά όπλα στο επίκεντρο των συζητήσεων

Βασικό θέμα των συνομιλιών αναμένεται να αποτελέσει ο περιορισμός των πυρηνικών εξοπλισμών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την έναρξη μιας νέας διαπραγμάτευσης μεταξύ των τριών χωρών για το ζήτημα αυτό. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ολίβια Γουέιλς, δήλωσε ότι «ο πρόεδρος έχει καταστήσει σαφές ότι, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων στον κόσμο. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί ότι η διάδοσή τους είναι πολύ επικίνδυνη».

Η ανησυχία για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων αποτελεί κεντρικό σημείο στην ατζέντα του Αμερικανού προέδρου. Η πρωτοβουλία για τη μείωση των πυρηνικών οπλοστασίων αναμένεται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις, με στόχο την εξεύρεση κοινών τόπων και την έναρξη ενός νέου κύκλου διαλόγου σε αυτό το ευαίσθητο πεδίο.

Η κρίσιμη συγκυρία και οι εξελίξεις

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών. Η τελευταία συνθήκη ελέγχου των πυρηνικών εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας έληξε τον περασμένο Φεβρουάριο, αφήνοντας ένα κενό στο διεθνές πλαίσιο. Παράλληλα, η Κίνα ενισχύει με ταχείς ρυθμούς το πυρηνικό της οπλοστάσιο, προσθέτοντας μια νέα διάσταση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων.

Παρόλα αυτά, η Ουάσινγκτον επιχειρεί να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες για άμεσα και συγκεκριμένα αποτελέσματα από την επικείμενη τριμερή. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «δεν αναμένουμε να καταλήξουμε σε οποιαδήποτε συμφωνία», διευκρινίζοντας ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ουσιαστικά την αφετηρία ενός νέου διαλόγου σε επίπεδο ηγετών. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αντιμετώπιση του ζητήματος των πυρηνικών.

Άλλα θέματα στην ατζέντα και η σκιά της Ουκρανίας

Πέρα από τα πυρηνικά, οι τρεις ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν και για το Ιράν. Το ζήτημα του Ιράν αποτελεί ένα ακόμα πεδίο διεθνούς ενδιαφέροντος και πιθανής τριβής, και η συμπερίληψή του στην ατζέντα υπογραμμίζει την ευρύτητα των θεμάτων που θα απασχολήσουν τους Τραμπ, Πούτιν και Σι.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν στην ατζέντα των συνομιλιών θα συμπεριληφθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η Ουκρανία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις και τα πιθανά αποτελέσματα της συνάντησης, καθώς τυχόν αποφάσεις ή δηλώσεις θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην πορεία της σύγκρουσης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis