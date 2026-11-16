Τραγωδία στο Πουκέτ: Τουλάχιστον 11 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν από μια καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σε εμπορικό κτίριο στο τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη. Η είδηση έγινε γνωστή σύμφωνα με δηλώσεις της αστυνομίας στο πρακτορείο Reuters. Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε χώρο όπου λειτουργούσε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, ωστόσο επεκτάθηκε γρήγορα και σε γειτονικά κτήρια, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Δεκάδες θύματα και τραυματίες

Η τραγωδία άφησε πίσω της 11 νεκρούς και 16 τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Από τους τραυματίες, οι 15 είναι υπήκοοι Ταϊλάνδης, ενώ ένας κατάγεται από τη Μιανμάρ. Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μεταξύ των θυμάτων και των τραυματιών δεν περιλαμβάνονται τουρίστες, ένα στοιχείο που ανακούφισε τους τοπικούς φορείς του τουρισμού.

Οι επιπτώσεις της πυρκαγιάς ήταν ιδιαίτερα σοβαρές, με τις ομάδες διάσωσης να επιχειρούν για ώρες προκειμένου να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους από τα φλεγόμενα κτίρια. Ο αριθμός των θυμάτων υπογραμμίζει την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 03:17 τα ξημερώματα τοπική ώρα, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους και τους εργαζομένους της περιοχής. Οι φλόγες ξεκίνησαν από έναν χώρο που στέγαζε επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων, μια δραστηριότητα που συχνά περιλαμβάνει εύφλεκτα υλικά. Η ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια οδήγησε σε μια εκτεταμένη καταστροφή.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για περίπου δύο ώρες προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να θέσουν την κατάσταση υπό πλήρη έλεγχο. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση και μεγάλη, με στόχο την προστασία των γύρω κτιρίων και την αποφυγή περαιτέρω απωλειών.

Στο τουριστικό Πατόνγκ

Το κτίριο όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται στο τουριστικό νησί Πουκέτ, στη νότια Ταϊλάνδη. Συγκεκριμένα, η περιοχή είναι κοντά στην παραλία Πατόνγκ, η οποία αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς στη δυτική πλευρά του Πουκέτ. Η περιοχή είναι γνωστή για την έντονη εμπορική της δραστηριότητα και την παρουσία πολλών τουριστικών επιχειρήσεων.

Η θέση του κτιρίου σε μια τόσο πολυσύχναστη περιοχή εξηγεί εν μέρει την άμεση κινητοποίηση των αρχών και την ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στον τουρισμό, αν και, όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρξαν τουρίστες μεταξύ των θυμάτων.

Έρευνα για τα αίτια

Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν στην τραγωδία, καθώς και σε τυχόν παραλείψεις ή ευθύνες.

Η έρευνα θα περιλαμβάνει την εξέταση μαρτυριών, την ανάλυση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς και την αξιολόγηση των ζημιών, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της καταστροφής.

Προηγούμενη τραγωδία στην Ταϊλάνδη

Η νέα αυτή τραγωδία στο Πουκέτ σημειώνεται μόλις τέσσερις μήνες μετά από μια άλλη καταστροφική πυρκαγιά που είχε πλήξει την Ταϊλάνδη. Τότε, μια πυρκαγιά σε μπαρ στην Μπανγκόκ είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 27 ανθρώπους, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα πυρασφάλειας και την εντατικοποίηση των ελέγχων σε εμπορικά κτίρια και χώρους διασκέδασης, ειδικά σε τουριστικές περιοχές.

Με πληροφορίες από: Enikos