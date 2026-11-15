Νέο ρεκόρ αφίξεων μεταναστών στα Κανάρια Νησιά μέσα σε ένα 24ωρο

Έντονες πιέσεις δέχονται εκ νέου οι δομές υποδοχής και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στα Κανάρια Νησιά, καθώς σχεδόν 1.500 μετανάστες έφτασαν στο ισπανικό αρχιπέλαγος μέσα σε ένα μόνο 24ωρο. Συγκεκριμένα, το Σάββατο διασώθηκαν 1.488 άνθρωποι, καταγράφοντας το υψηλότερο ημερήσιο ρεκόρ αφίξεων από το 2020. Η μαζική αυτή εισροή προκάλεσε την άμεση επίσκεψη του Ισπανού υπουργού Εδαφικής Πολιτικής στο Ελ Ιέρο, ένα από τα μικρότερα νησιά, για την επιτόπια διαχείριση της κατάστασης.

Ιστορικό ρεκόρ αφίξεων και οι επιπτώσεις του

Συνολικά 1.488 άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν σε 14 διαφορετικές λέμβους, διασώθηκαν από την ισπανική ακτοφυλακή μέσα σε ένα 24ωρο. Το γεγονός αυτό, που συνέβη το Σάββατο, αναφέρθηκε την Κυριακή από το πρακτορείο ειδήσεων EFE, επικαλούμενο την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης. Ο αριθμός αυτός ξεπέρασε το προηγούμενο ημερήσιο ρεκόρ των 1.461 διασωθέντων, το οποίο είχε καταγραφεί στις 7 Νοεμβρίου 2020 στα ύδατα ανοιχτά των Καναρίων Νήσων.

Η απότομη αύξηση των αφίξεων κατά τον περασμένο μήνα έχει δημιουργήσει σημαντική πρόσθετη πίεση στις υπηρεσίες υποδοχής και έκτακτης ανάγκης σε ορισμένα από τα Κανάρια Νησιά. Ιδιαίτερα θίγονται τα μικρότερα και πιο αραιοκατοικημένα νησιά του συμπλέγματος, όπου οι υπάρχουσες δομές δυσκολεύονται να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον αυξημένο αριθμό των ανθρώπων που χρειάζονται βοήθεια και στέγαση.

Οι προορισμοί των λέμβων και η σύνθεση των επιβαινόντων

Οι διασωθέντες μετανάστες μεταφέρθηκαν κυρίως στο Ελ Ιέρο, το οποίο είναι ένα από τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος των Καναρίων Νήσων. Συγκεκριμένα, δώδεκα από τις συνολικά 14 λέμβους έφτασαν στο Ελ Ιέρο, μεταφέροντας τον κύριο όγκο των ανθρώπων. Οι υπόλοιπες δύο λέμβοι κατευθύνθηκαν προς άλλα νησιά του αρχιπελάγους, με μία να φτάνει στη Γκραν Κανάρια και την άλλη στην Τενερίφη.

Μεταξύ των σκαφών που εντοπίστηκαν το Σάββατο, ένα συγκεκριμένο μετέφερε 240 ανθρώπους. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι σε αυτό το σκάφος επέβαιναν 12 γυναίκες και 36 παιδιά, γεγονός που αναδεικνύει την παρουσία ευάλωτων ομάδων μεταξύ των μεταναστών που επιχειρούν το επικίνδυνο ταξίδι.

Το κύμα αφίξεων από τη Δυτική Αφρική

Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες μετανάστες κατάγονταν από χώρες της Δυτικής Αφρικής, συνεχίζοντας ένα μοτίβο που παρατηρείται εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των αφιχθέντων προερχόταν από τη Σενεγάλη, την Γκάμπια και τη Γουινέα. Αυτό το κύμα αυξημένων αφίξεων από τις συγκεκριμένες περιοχές προς το ισπανικό αρχιπέλαγος έχει ενταθεί και παρατηρείται με ιδιαίτερη ένταση από τον Οκτώβριο.

Παρόλο που οι συνολικές αφίξεις μεταναστών έχουν καταγράψει μείωση μέχρι στιγμής φέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η απότομη αύξηση του περασμένου μήνα έχει ανατρέψει αυτή την τάση. Η πρόσφατη εισροή έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαιτώντας άμεση ανταπόκριση από τις τοπικές αρχές και τις υπηρεσίες διάσωσης και υποδοχής.

Η παρέμβαση του Ισπανού υπουργού

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και του πρωτοφανούς αριθμού αφίξεων, ο Ισπανός υπουργός Εδαφικής Πολιτικής πραγματοποίησε άμεση επίσκεψη στο Ελ Ιέρο. Η επίσκεψη αυτή είχε ως στόχο την επιτόπια αξιολόγηση της κατάστασης και τον συντονισμό των ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση των αναγκών των διασωθέντων.

Οι αρχές εργάζονται εντατικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την οργάνωση των δομών υποδοχής. Προσπαθούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν από την συνεχή ροή μεταναστών, ειδικά στα μικρότερα και πιο αραιοκατοικημένα νησιά που δέχονται το μεγαλύτερο βάρος.

Με πληροφορίες από: Enikos