Τρεις άνδρες καταδικάστηκαν σε θάνατο για επίθεση σε ελληνορθόδοξη εκκλησία στην Ιορδανία

Η ιορδανική δικαιοσύνη προχώρησε στις 15 Νοεμβρίου στην επιβολή της θανατικής ποινής δι’ απαγχονισμού σε τρεις άνδρες. Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για μια φονική επίθεση που είχε στόχο μια ελληνορθόδοξη εκκλησία στο κυβερνείο Καράκ, το οποίο βρίσκεται στο νότιο τμήμα της χώρας. Το περιστατικό προκάλεσε τον θάνατο εννέα ανθρώπων και τον τραυματισμό είκοσι πέντε.

Η επίθεση αυτή χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής εναντίον χριστιανών στην Ιορδανία και οι δράστες συνελήφθησαν αργότερα. Η απόφαση του δικαστηρίου σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας που ξεκίνησε μετά το τραγικό συμβάν.

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου

Το Δικαστήριο Κρατικής Ασφαλείας εξέδωσε την ετυμηγορία του το πρωί της 15ης Νοεμβρίου, καταδικάζοντας σε θάνατο τους τρεις άνδρες. Οι συγκεκριμένοι άνδρες είχαν διαπράξει την επίθεση στην περιοχή Χαμούντ, εντός του κυβερνείου Καράκ, στις 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιορδανικού στρατού, οι καταδικασθέντες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης στο ανώτατο δικαστήριο. Η διαδικασία αυτή παρέχει τη δυνατότητα επανεξέτασης της υπόθεσης σε ανώτερο επίπεδο της δικαιοσύνης.

Η φονική επίθεση στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου

Η επίθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως πρωτοφανής εναντίον χριστιανών στην Ιορδανία, διαπράχθηκε από τρεις ένοπλους άνδρες στο χωριό Χαμούντ. Οι δράστες εισέβαλαν στον περίβολο της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Εκεί, άνοιξαν πυρ εναντίον των πιστών που συμμετείχαν σε επικήδεια τελετή.

Από την επίθεση αυτή, εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και είκοσι πέντε τραυματίστηκαν. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινότητα και είχε ευρεία απήχηση.

Οι κατηγορίες και η σύλληψη των δραστών

Οι τρεις άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για μια σειρά σοβαρών κατηγοριών. Συγκεκριμένα, κατηγορήθηκαν για «τρομοκρατικές ενέργειες που προκάλεσαν θανάτους», καθώς και για «κατοχή όπλων και πυρομαχικών με σκοπό τη διάπραξη επιθέσεων». Επιπλέον, τους αποδόθηκε η κατηγορία της «συνωμοσίας για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών και προώθηση ιδεών τρομοκρατικής οργάνωσης».

Οι δράστες συνελήφθησαν αργότερα από τις αρχές σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, το οποίο βρισκόταν επίσης στο κυβερνείο Καράκ. Η σύλληψή τους οδήγησε στην έναρξη της δικαστικής διαδικασίας που ολοκληρώθηκε με την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η αντίδραση του βασιλιά Αμπντάλα Β’

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, είχε χαρακτηρίσει την επίθεση ως «τρομοκρατική». Αμέσως μετά το συμβάν, επισκέφθηκε τους τραυματίες της επίθεσης, δείχνοντας το προσωπικό του ενδιαφέρον για τα θύματα.

Ο βασιλιάς είχε δεσμευθεί δημόσια ότι στους δράστες θα επιβληθεί «πολύ αυστηρή» ποινή. Η δήλωσή του αυτή αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητα των αρχών να αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους ενέργειες με τη μέγιστη αυστηρότητα.

Το δημογραφικό πλαίσιο του Καράκ και της Ιορδανίας

Το κυβερνείο Καράκ, όπου έλαβε χώρα η επίθεση, έχει πληθυσμό περίπου 375.000 κατοίκους. Στην περιοχή αυτή ζει μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα, η οποία αποτελεί σημαντικό μέρος του τοπικού πληθυσμού.

Σε εθνικό επίπεδο, οι χριστιανοί αντιπροσωπεύουν περίπου το 3% των 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Ιορδανίας. Η πλειονότητα του πληθυσμού της χώρας είναι σουνίτες, γεγονός που καθιστά την επίθεση αυτή ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της θρησκευτικής συνύπαρξης.

Με πληροφορίες από: Topontiki